Дрова на вес золота: германские леса атаковали "профессионалы с бензопилами"

В Германии новая напасть: местные леса атакуют профессиональные воры с бензопилами. Причина банальна — из-за роста цен на энергоносители большой популярностью стали пользоваться дрова. Но приобрести их не так-то просто.

По словам Адальберта Коха из регионального управления лесного хозяйства Мюнстера, в лесах стали частым явлением люди с бензопилами. Чтобы спилить дерево, у них уходит в среднем 20 минут. Сообщения о таких лесозаготовках чиновники получают регулярно.

При этом Адальберт Кох подчеркнул, что подобные действия незаконны. Дело в том, что большая часть лесов в Германии находится в частных владениях, сообщает сайт программы Tagesschau.

Так что лесозаготовки в подобных случаях определённо воровство, которое грозит уголовным наказанием, подчёркивают чиновники.

Но похоже, это не очень-то пугает нелегальных лесорубов. Деревья вывозят грузовиками, настолько выгодным оказалось это дело. В некоторых случаях бороться незаконными лесозаготовками пытаются при помощи GPS. Правда, насколько это окажется эффективным, пока вопрос открытый.