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Автор Ольга Владимировна Лазарева

Волгоград, Москва, Петербург? Как волгоградские олигархи готовятся освоить бизнес-сферу Северной столицы

Экономика » Правила игры » Бизнес

8 августа известная в Волгограде супружеская чета Малашкиных с размахом отметила юбилей — 30 лет со дня свадьбы. Торжество местный миллиардер и владелец ряда предприятий решил провести не в одном из своих элитных ресторанов в городе и даже не в новом московском детище своей супруги — ресторане "Номе", а в гламурном кэмпинге в Сочи. Пока супруги "тискают кроликов" на популярном российском курорте, Волгоград продолжает входить в печальную статистику депрессивных регионов РФ с крайне низким уровнем доходов у горожан. Тем временем вокруг очередного бизнеса Малашкиных разгорается неприятный скандал, связанный с избиением и возможным грабежом в июне московского ресторатора Тамерлана Урусова.

Волгоград, Москва, Петербург? Как волгоградские олигархи готовятся освоить бизнес-сферу Северной столицы

В скором времени Александру Малашкину, как и его бизнес-партнеру Александру Андрееву, предстоит освоить инвестсферу Северной столицы, однако данное событие тоже не обошлось без сомнительных историй.

На прошлой неделе известная в Волгограде чета бизнесменов Александра и Оксаны Малашкиных с размахом отметила 30-летие со дня свадьбы. Местные СМИ сообщали, что праздновать юбилей миллиардер вместе со своей супругой предпочел в Сочи, несмотря на наличие ряда собственных ресторанов в Волгограде: например, семье принадлежат рестораны "Река" и "Чайка", бары Bamberg и "Органза", а также сеть популярных кафе. Бизнесмен владеет и рядом крупных предприятий, таких как завод "Волма".

Кроме того, Малашкин активно инвестирует и в другие сферы деятельности, а также является одним из учредителей местного элитного жилого поселка "Лебяжья поляна" — вместе со своим близким бизнес-партнером Александром Андреевым.

Волгоградские СМИ не раз отмечали, что Малашкин буквально захватил бизнес-пространство Волгограда, проявляя активность в разных сферах деятельности и скупая ключевые объекты инфраструктуры. Вместе с тем известно, что Волгоград входит в "антирейтинг" российских депрессивных регионов, ежегодно проваливающим инвестиционные программы. Ранее порядка половины жителей города высказались о невозможности погасить обязательные ежемесячные платежи на более чем скромную зарплату.

При этом бизнес-элита Волгограда явно чувствует себя более чем комфортно, активно присматриваясь к более значимым регионам для дальнейшего освоения. Так, в июне стало известно, что компания, принадлежащая Андрееву, подписала соглашение о намерениях со Смольным на реализацию значимых инвестпроектов гостиничного комплекса в Зеленогорске и досугового центра у Невской ратуши. Позже выяснилось, что вместе со своим бизнес-партнером вложиться в Петербург собрался и Малашкин, а точнее — выделить львиную долю обещанных Северной столице инвестиций: из 4 миллиардов он должен обеспечить три.

Уже тогда у местных жителей возникли обоснованные опасения в успешности будущих проектов, учитывая полный провал инвестполитики Волгограда, к которой долгое время имел прямое отношение и сам Андреев, входящий в состав АСИ Волгоградской области в качестве общественного представителя.

Амбиции другого "волгоградского воротилы", Малашкина, по мнению местных медиа, "скупившего" весь город, не ограничиваются Северной столицей. В конце мая его жена Оксана вместе с известным в столице ресторатором и предпринимателем Глебом Марачем открыла ресторан "Nоме" на Большой Дмитровке. Примечательно, что новая точка общепита появилась аккурат на месте предыдущего неудавшегося детища Малашкиной в Москве — ресторана "Гретель", созданного по образу и подобию ее одноименного заведения в Волгограде. Однако местный колорит, судя по всему, не приглянулся жителям столицы. В сети о ресторане встречается много негативных отзывов по поводу как обслуживания, так и меню, и цен. По всей видимости, именно этот факт побудил семью миллиардера привлечь к ребрендингу точки местного колоритного ресторатора и еще ряд специалистов для создания меню, продумывания концепции и проработки других важных деталей.

 
 

Стоит отметить, что открытие ресторана на Дмитровке примерно совпало с разразившимся в столице скандалом. В июне текущего года на московского ресторатора, бизнесмена и совладельца сети ресторанов "Тапчан" Тамерлана Урусова было совершено нападение прямо на территории одного из его заведений на Звенигородском шоссе. По словам потерпевшего, из сейфа в его офисе в этот момент пропало €700 000 (около 40 млн рублей). Изначально Урусов в публикациях в соцсетях назвал произошедшее "рейдерским захватом" в связи с конфликтом между ним и арендодателем площади. Также потерпевший предположил, что внезапно разорвать с его компанией контракт и буквально заварить входную дверь в заведение владельца площади могли сподобить Глеб и Илиодор Марачи.

"Сложности с нашим арендодателем (это Дмитрий Черемухин) начались после его контактов с Марачами. Последние попросили нас выселить и передать помещение под их проект True Cost. Вчера в ресторан пришли какие-то "структуры быстрого реагирования" — ЧОПовцами их сложно назвать — и без предварительного уведомления заблокировали доступ в помещение. Выпроводили наших гостей, персонал. Управляющий сказал, что пропали 700 тыс. евро, которые лежали в кабинете", — приводит его слова в своем телеграмм-канале известный столичный ресторатор и визионер Дмитрий Левицкий.

В свою очередь Глеб Марач отрицает какую-либо причастность к конфликту, считая его сугубо делом между Урусовым и его арендодателем.

"Четыре месяца назад с нами связался один из риелторов, предложил помещение в аренду. Его арендовал Тамерлан Урусов, который в ближайшее время, по словам риелтора, собирался съезжать — нам сказали о его сложностях с оплатой аренды", — высказал свою версию Марач.

Также он отметил, что пытался договориться с Урусовым о совместной партнерской схеме по спорной точке, однако стороны не пришли к взаимопониманию и отказались от этой идеи. Марач уточнил, что рассматривает возможность подать иск о клевете по поводу высказываний Урусова.

На данный момент правоохранительными органами осуществляется проверка в связи с возникшим инцидентом, однако данный скандал в любом случае успел бросить тень и на волгоградского бизнесмена Малашкина, чья жена совсем недавно вместе с Марачем открывала новый-старый ресторан.

Насколько успешно волгоградские бизнесмены войдут в инвестсферу Петербурга — пока неизвестно, однако вызывает тревогу тот факт, что как в Волгограде, так и в Москве Малашкин и Андреев успели отметиться в ряде неприятных историй.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы москва волгоград инвестиции санкт-петербург
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