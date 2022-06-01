Эксперт Громов: Россия и Саудовская Аравия решают, кому быть в ОПЕК+

Россию не исключат из ОПЕК+, так как другой главный игрок — Саудовская Аравия, понимает её роль в стабилизации нефтяного рынка.

В СМИ появились два разных сигнала:

1. The Wall Street Journal сообщила, что некоторые члены ОПЕК изучают возможность приостановки участия России в сделке ОПЕК+, поскольку западные санкции и введение эмбарго странами ЕС "подрывают потенциал" Москвы добывать больше нефти.

Это позволило бы перераспределить квоты на добычу нефти в ОПЕК+.

Освобождение России от целевых показателей по добыче нефти потенциально может проложить путь для Саудовской Аравии, ОАЭ и других производителей в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) к прокачке значительно большего объёма нефти, к чему их "принуждают США и страны ЕС", поскольку спецоперация РФ на Украине привела к росту цен на нефть выше $100 за баррель, заключает газета.

2. С другой стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров (находится в ближневосточном турне) и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан дали высокую оценку уровню взаимодействия в формате ОПЕК +. Они отметили стабилизирующий эффект, который оказывает на мировой рынок углеводородов плотная координация между Россией и Саудовской Аравией.

"Была подтверждена обоюдная заинтересованность Москвы и Эр-Рияда в укреплении инвестиционного взаимодействия по линии профильных структур двух стран в интересах реализации текущих и перспективных экономических проектов", — говорится в сообщении МИД.

Главный директор по энергетическому направлению в Институте энергетики и финансов Алексей Громов в комментарии для Pravda.Ru отметил, что считает информацию в The Wall Street Journal фейком.

"Потому что если Россия выйдет из соглашения ОПЕК+, то соглашение ОПЕК+ перестанет существовать как таковое", — сказал эксперт.

По его словам, соглашение опирается на фундаментальное сотрудничество между Саудовской Аравией, как лидера среди стран ОПЕК, и России, как лидера среди стран, присоединившихся к соглашению ОПЕК+.

Эксперт признал, что ожидаемое введение европейского нефтяного эмбарго применительно к России обяжет её по итогам этого года сократить добычу нефти.

Однако, Алексей Громов полагает, что данный шаг не должен отразиться на сотрудничестве со странами ОПЕК+, потому что является вынужденным ответом на санкционное давление западных стран.

К тому же, подчеркнул эксперт, "сделка ОПЕК+ — не на один и не на два года, это инструмент среднего и долгосрочного влияния на рынок, где роль России критически важна".

По оценкам Громова, РФ сократит добычу по итогам года на уровне примерно 10% от объема добычи нефти в 2021 году, что составляет примерно 1 миллион баррелей в сутки или 50 миллионов тонн в год. Это небольшое сокращение, к тому же РФ активно перестраивает логистику и оптимизирует переработку нефти.

"Скорее всего, большего сокращения добычи не произойдет, так как Россия уже сейчас активно перенастраивает логистику поставок на альтернативные европейскому рынки, в первую очередь, на рынки азиатских стран, Индии и Китая. Основной удар европейских санкций, видимо, придется на поставки российских нефтепродуктов, что приведет и к сокращению добычи, и к оптимизации загрузки производных мощностей российских НПЗ", — сказал Алексей Громов.

На 28-й министерской встрече стран ОПЕК+ в начале мая страны-члены согласовали уровень увеличения объемов добычи нефти в размере 432 тыс. баррелей в сутки на период до июня.

Министры 23 стран-членов ОПЕК+ отметили сбалансированность нефтяного рынка в настоящее время и его сохраняющиеся фундаментальные показатели.

ОПЕК+ совместно регулирует уровень добычи нефти с 2017 года. Организация договорилась наращивать совокупную добычу нефти во время пандемии коронавируса и закрепила это решение на встрече в июле 2021 года.

Читайте по теме: Эксперты раскритиковали эмбарго ЕС на нефть: так Путина не остановить

Японии экономически нецелесообразно отказываться от проектов на Сахалине

Венгрия ответит Украине в случае перекрытия нефтепровода "Дружба"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен