Время дорогих ресурсов играет в пользу России

Наше противостояние с Западом имеет экономический уклон. В основе конфликта — стремление США воспрепятствовать развитию взаимовыгодных торговых связей между Европой и Россией, в которых американцы видят угрозу своей гегемонии. Агенты влияния США в рядах евробюрократии им подыгрывают даже ценой развала собственной экономики. России предстоит победить не только на полях битвы, но и в экономической войне.

С самого начала специальной военной операции реакция на неё Запада была гипертрофированной. Против России были введены немыслимые ранее санкции, широким потоком полились поставки оружия киевскому режиму. Страны НАТО перестали скрывать свои замыслы и откровенно заявили, что главное для них — это ослабить Россию и нанести ей стратегическое поражение. Только Соединённые Штаты оказали военную помощь Украине на сумму примерно $3,5 млрд и хотят увеличить её в 10 раз в рамках ленд-лиза. Сюда можно добавить уже объявленные суммы помощи от Евросоюза и Великобритании — 2 млрд евро и 1,3 млрд фунтов стерлингов.

Если сложить военные возможности самой Украины и получаемую от западных кураторов помощь, то получится сумма, примерно равная оборонному потенциалу России.

В этой связи довольно прозрачными становятся планы Запада измотать силы российских войск, выполняющих задачи по освобождению Донбасса, по демилитаризации и денацификации Украины, а также нанести чувствительный удар по нашей экономике. Объединение почти всей Европы на антироссийской платформе, её решимость добиваться поражения Москвы любыми, даже самыми подлыми и циничными методами невольно вызывают в памяти времена 80-летней давности.

"Мы недавно отмечали наш главный праздник, День Победы, — заметил на совещании с правительством президент Владимир Путин, — и хочу напомнить, что она была достигнута не только в битвах на фронтах, но и за счёт экономической мощи нашей страны, которая противостояла тогда промышленному потенциалу не одной Германии, а практически всей Европы, которую фашисты поработили".

Украина как орудие НАТО

Кто бы мог подумать, что "победное" шествие неонацизма случится спустя 70 лет после окончания Великой Отечественной войны в братской нам Украине? В стране, перенёсшей все ужасы оккупации гитлеровских войск и зверства пособников фашистов, такие метаморфозы вряд ли могли бы иметь место, если бы не старания членов НАТО, которым надо было во что бы то ни стало создать на этой территории военный плацдарм против России.

После Евромайдана 2014 года власти в Киеве, поощряемые Западом, первым делом стали обрубать все экономические связи с Россией, наработанные в течение долгого времени нахождения в составе как Российской империи, так и Советского Союза.

Эта самоубийственная политика вполне согласовывается с поговоркой: "Пусть у меня корова сдохнет — лишь бы у соседа не было двух!"

Постмайданная власть в Киеве показала свою полную недоговороспособность, приведшую в конце концов к худшему исходу из всех возможных в развитии двухсторонних отношений. Если Украина стала зоной боевых действий, то Россию обложили такими санкциями, которые должны по идее отбросить её далеко назад. Российские власти вынуждены на ходу перестраивать народное хозяйство в условиях жёсткого противостояния с коллективным Западом и ведения на Украине специальной военной операции.

О плане первоочередных мер

Расчёт США и других стран НАТО строился на том, чтобы с наскока одержать верх над Россией в открыто объявленной "тотальной экономической и финансовой войне". Однако способность российской экономики противостоять грубым нападкам стран-санкционеров оказалась намного выше их ожиданий.

Как отметил недавно глава государства, Россия уверенно справляется с внешними вызовами благодаря как ответственной макроэкономической политике последних лет, так и системным решениям по укреплению экономического суверенитета, технологической и продовольственной безопасности.

По данным минэкономразвития, инфляция существенно замедлилась: за последнюю неделю в годовом выражении она снизилась до 6,4%, вернувшись к уровню начала года. За январь-апрель профицит консолидированного бюджета составил 2,7 трлн рублей, несмотря на возросшие расходы бюджета в связи с опережающим финансированием проектов развития и авансированием закупок. Благодаря рекордному положительному сальдо внешнеторгового баланса и защитным мерам в валютно-финансовой сфере укрепляется курс национальной валюты: рубль даже демонстрирует в текущем году лучшую динамику среди всех валют мира — к ужасу ненавистников России.

В сохранении экономической устойчивости важную роль сыграла реализация принятого правительством плана первоочередных мер по поддержке экономики, считает министр Максим Решетников.

Среди основных целей министр привёл такие, как

обеспечение максимальной свободы для работы бизнеса через снятие излишних процедур проверок и требований,

перенастройка производства за счёт расширения кредитования и поддержки оборотных средств предприятий,

насыщение товарного рынка

и снятие ограничений на пути импорта

и т. д.

Можно привести несколько примеров. Принято решение об отсрочке по уплате страховых взносов за второй квартал текущего года до мая 2023 года. Этой возможностью смогут воспользоваться предприятия, на которых трудятся около 52 млн человек. Мораторий на проверки сэкономит бизнесу более 60 млрд рублей в год, если пересчитать затраты в виде средней длительности проверки и отвлекаемых на неё работников.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в целом финансовое обеспечение мероприятий, входящих в план первоочередных действий, превышает 5 трлн рублей, а размер бюджетного стимула в этом году планируется на уровне 8 трлн рублей.

Время дорогих ресурсов

Недружественные нам страны, находящиеся в орбите влияния агрессивного альянса НАТО, ожидали от антироссийских санкций совсем не того результата, который получился. Сегодня впору спасать экономику США и особенно стран Евросоюза. Многие западные эксперты бьют тревогу и предупреждают политическое руководство, что чрезмерное увлечение санкционными инструментами во внешней политике до добра не доведёт.

Как сообщило издание Bloomberg, генеральный директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон опасается, что Европа окажется в рецессии, если ситуация на Украине усугубится.

Ещё хуже будет в случае стагфляции, для которой характерны небольшой рост и высокая инфляция. Предприятия в европейских странах оказались сжаты в тисках рекордного роста цен и сокращения спроса, усугубляющегося из-за строгого карантина в Китае.

Наступило время дорогих ресурсов, а у нас есть и газ, и нефть, и зерно, отмечает экс-сенатор, лидер "Российского Союза ветеранов Афганистана" Франц Клинцевич.

Правоту его слов подтверждают статистические данные. Поступления в российский бюджет от нефтегазовой отрасли за апрель составили почти 1,8 трлн рублей, что в два раза больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. За первые четыре месяца этого года федеральный бюджет получил от нефтегазовой отрасли 4,77 трлн рублей — это в 1,9 раза больше, чем годом ранее.

С наступившим временем дорогих ресурсов американцам не справиться, полагает Франц Клинцевич.

Из-за рукотворного кризиса, в котором всецело виноваты США, там подскочили цены, начались деструктивные процессы, к которым люди не готовы. Вашингтон просчитался, возлагая неоправданные надежды на свой доллар и оружие. Власти Соединённых Штатов заигрались в "военные игрушки", но если они не остановятся в своей безумной игре, то несколько "Сарматов" будет достаточно, чтобы привести их в чувство.

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