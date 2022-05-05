Россия может остановить проект Европы по переходу на чистую энергию

Ещё несколько месяцев назад в Евросоюзе активно обсуждали один из самых амбициозных проектов за последние несколько десятков лет. А именно: переход на чистую энергию и отказ от использования нефти, газа, угля. Однако реализация этого проекта может даже не начаться.

Проблема в том, что для перехода на чистую энергию требуются значительные запасы сырья — тех же металлов. Да-да, именно так. И если этого самого сырья будет недостаточно, то и энергопереход может закончиться, даже не начавшись.

В недавнем докладе под названием Global Energy Perspective 2022 консалтинговой компании McKinsey указывается, что ветер и солнечная энергия станут своего рода базовыми генерирующими мощностями уже к 2030 году. В докладе также было много похвал за технологические достижения, которые позволили снизить стоимость ветра, солнца, электромобилей и аккумуляторных батарей существенно за последние несколько лет.

Но "сценарий базовой нагрузки" будет реализован только при наличии достаточного количества сырья, говорится в статье, опубликованной в интернет-блоге Zero Hedge.

Безусловно, Евросоюз является лидером в процессах, связанных с энергопереходом. Однако же это лидерство приводит к тому, что Евросоюз становится особенно уязвим к любым нехваткам сырья. И вот здесь-то и начинается самое интересное.

Очевидно, что для выработки ветряной и солнечной энергии необходимо соответствующее оборудование, которое, в свою очередь, надо из чего-то производить. А основным поставщиком алюминия, никеля и цинка является Россия. Почти весь литий и редкоземельные элементы, используемые в Европе, также поставляются из-за рубежа.

Сейчас в мире производятся только 10% аккумуляторов от того объёма, который понадобится через десять лет. Можно было бы пойти по пути развития собственной добычи полезных ископаемых. Но, во-первых, есть ли в Европе месторождения? А во-вторых, уровень регулирования в ЕС таков, что от планирования до запуска шахты потребуется 15 лет. Да и экологи никуда не делись.

В общем, у Европы нет возможности производить необходимые для энергоперехода металлы, по крайней мере в тех количествах, что нужны. Торговые связи с Россией Евросоюз стремится прекратить. США тоже не помогут, поскольку и там пытаются решить проблемы с зависимостью от иностранных источников для производства металлов.

Так что вполне вероятно, что один из самых амбициозных европейских проектов будет отложен на неопределённое время. А может быть, от энергоперехода и вовсе откажутся, не привлекая к этому излишнего внимания.

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