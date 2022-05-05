EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олег Артюков

Россия может остановить проект Европы по переходу на чистую энергию

Экономика

Ещё несколько месяцев назад в Евросоюзе активно обсуждали один из самых амбициозных проектов за последние несколько десятков лет. А именно: переход на чистую энергию и отказ от использования нефти, газа, угля. Однако реализация этого проекта может даже не начаться.

Россия может остановить проект Европы по переходу на чистую энергию

Проблема в том, что для перехода на чистую энергию требуются значительные запасы сырья — тех же металлов. Да-да, именно так. И если этого самого сырья будет недостаточно, то и энергопереход может закончиться, даже не начавшись.

В недавнем докладе под названием Global Energy Perspective 2022 консалтинговой компании McKinsey указывается, что ветер и солнечная энергия станут своего рода базовыми генерирующими мощностями уже к 2030 году. В докладе также было много похвал за технологические достижения, которые позволили снизить стоимость ветра, солнца, электромобилей и аккумуляторных батарей существенно за последние несколько лет.

Но "сценарий базовой нагрузки" будет реализован только при наличии достаточного количества сырья, говорится в статье, опубликованной в интернет-блоге Zero Hedge.

Безусловно, Евросоюз является лидером в процессах, связанных с энергопереходом. Однако же это лидерство приводит к тому, что Евросоюз становится особенно уязвим к любым нехваткам сырья. И вот здесь-то и начинается самое интересное.

Очевидно, что для выработки ветряной и солнечной энергии необходимо соответствующее оборудование, которое, в свою очередь, надо из чего-то производить. А основным поставщиком алюминия, никеля и цинка является Россия. Почти весь литий и редкоземельные элементы, используемые в Европе, также поставляются из-за рубежа.

Сейчас в мире производятся только 10% аккумуляторов от того объёма, который понадобится через десять лет. Можно было бы пойти по пути развития собственной добычи полезных ископаемых. Но, во-первых, есть ли в Европе месторождения? А во-вторых, уровень регулирования в ЕС таков, что от планирования до запуска шахты потребуется 15 лет. Да и экологи никуда не делись.

В общем, у Европы нет возможности производить необходимые для энергоперехода металлы, по крайней мере в тех количествах, что нужны. Торговые связи с Россией Евросоюз стремится прекратить. США тоже не помогут, поскольку и там пытаются решить проблемы с зависимостью от иностранных источников для производства металлов.

Так что вполне вероятно, что один из самых амбициозных европейских проектов будет отложен на неопределённое время. А может быть, от энергоперехода и вовсе откажутся, не привлекая к этому излишнего внимания.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Что придет на смену взрывоопасным элементам и как будет выглядеть энергетика будущего?
Редактор: Елена Тимошкина
Темы евросоюз
Sberbank
Новости
Полиция Испании подтвердила задержание Шария по международному ордеру
ВС РФ спасают украинских военных от уничтожения, призывая сдаться в плен
Лукашенко: Путин не хочет войны России и альянса НАТО
Лукашенко: если США прикажут Киеву прекратить бои, конфликт быстро закончится
Песков сравнил боевиков с "Азовстали" и террористов в Сирии
Блогер Шарий ожидает в Каталонии решение суда об экстрадиции на Украину
ВСУ заявило об отказе от нормального обращения с пленными и будет убивать их
Сотрудников Wildberries в Казани заставляют раздеваться, чтобы избежать краж
РФ объявила персонами нон грата семь датских дипломатов
Депутат Выборный: Киев безуспешно провоцирует РФ, обстреливая белгородские сёла
Популярное
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: стартовал первый этап аннексии Польшей Западной Украины

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины.

Экс-депутат Рады Кива: стартовал первый этап аннексии Польшей Западной Украины
От слов к делу: российские ракеты полетели на ж/д объекты Украины
Силовые структуры
От слов к делу: российские ракеты полетели на ж/д объекты Украины
Силовые структуры
Евсеев: ВС РФ уничтожат мосты на Украине, ВСУ убегут из Донбасса к середине мая
Мир. Новости мира
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Любовь Степушова Стало ясно, почему Россия не спешит по срокам СВО Любовь Степушова Ирина Шлионская Тёмный эмпат: психопат, который вас понимает Ирина Шлионская Игорь Буккер Английские крестьяне угощали феодалов мясом Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Money.pl: Путин вынудил Польшу вернуться к использованию угля
Авто
Дверь машины захлопнулась, а ключи внутри: что делать?
Раненый на Украине солдат армии РФ 12 дней полз с гранатами в руках
Силовые структуры
Раненый на Украине солдат армии РФ 12 дней полз с гранатами в руках
Последние материалы
ВС РФ спасают украинских военных от уничтожения, призывая сдаться в плен
Лукашенко: Путин не хочет войны России и альянса НАТО
Лукашенко: если США прикажут Киеву прекратить бои, конфликт быстро закончится
Песков сравнил боевиков с "Азовстали" и террористов в Сирии
Блогер Шарий ожидает в Каталонии решение суда об экстрадиции на Украину
ВСУ заявило об отказе от нормального обращения с пленными и будет убивать их
Сотрудников Wildberries в Казани заставляют раздеваться, чтобы избежать краж
РФ объявила персонами нон грата семь датских дипломатов
США обучают бойцов ВСУ на базе, ранее принадлежавшей вермахту
Депутат Выборный: Киев безуспешно провоцирует РФ, обстреливая белгородские сёла
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников