"Золотой стандарт" — не для России? Почему привязка рубля к золоту может быть проблемой

Насколько вероятно возвращение России к "золотому стандарту", то есть привязке рубля к золоту? Дискуссии на этот счёт ведутся достаточно активно. Всё же есть большой скепсис относительно того, что такой вариант в современных условиях возможен. И вот почему.

Вице-президент компании "Золотой монетный дом" Алексей Вязовский считает, что сегодня российский рубль не обеспечен в полном объёме золотым резервом.

"Если мы возьмем так называемый денежный агрегат М3 (долги ЦБ + долги кредитных организаций + долги правительства в виде займов ценными бумагами) и разделим на 2300 тонн золота в виде слитков, которые лежат в хранилище Банка России, то получится, что один грамм 999-й пробы должен стоить около 28 тысяч рублей. А, как известно, до 30 июня ЦБ будет закупать золото по фиксированной цене 5 тысяч рублей за грамм", — отметил эксперт.

Поэтому, если ввести возможность свободного обмена рублей на золото — тот самый "золотой стандарт" — то запасов золота в резервах Центробанка должно быть в четыре-пять раз больше, отмечает "Московский комсомолец".

Есть ещё один нюанс: по словам Вязовского, сейчас формат хранения золота — слитки по 12 килограмм. А чтобы решать потребительские задачи, необходимы куда более лёгкие слитки. Кроме того, нужны инвестиционные монеты, которых в России чеканят 4-5 тонн в год, а для "золотого стандарта" требуется несколько сот тонн, а лучше — тысяч.

Поэтому для реализации идеи "золотого стандарта" потребуется проделать колоссальную работу. По мнению Алексея Вязовского, если повсеместно внедрить торговлю сырьём — энергоносителями, металлами, зерном — за рубли, то надобность в "золотом стандарте" и вовсе отпадёт.

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал тоже скептически относится к идее "золотого стандарта".

По его мнению, возможна частичная привязка к сырьевым товарам по некоторым сделкам, однако говорить о полном возвращении к прежней финансовой системе едва ли возможно.

На практике привязка к золоту помогает в работе с инфляционными процессами, отметил Павел Сигал в комментарии агентству "Прайм".

"С другой стороны, помимо защиты от инфляции, "золотой стандарт" открывает пути для быстрых девальваций и ревальваций валют. Именно это и заставило мировое сообщество поменять систему окончательно примерно в середине прошлого века. Это было связано с процессами отвязки валют от курса золота и обеспеченности денежных единиц", — отметил эксперт.