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Автор Кирилл Горшенин

Как российское золото спасло мировую финансовую систему от кризиса

Экономика » Финансы

В правительстве вложения в золото считают хорошей альтернативой валюте. Насколько это соответствует действительности, почему ради покупки золота не следует обращаться в банк, как проверить подлинность драгметалла и что следует учесть потенциальным инвесторам в золото, рассказал вице-президент "Золотого монетного дома", аналитик Алексей Вязовский.

Как российское золото спасло мировую финансовую систему от кризиса

Золотая альтернатива

— Алексей, правительство с помощью золота намерено бороться с инфляцией в стране: налог на продажу золота в слитках отменяется. Эксперты считают вложение в золото хорошей альтернативой долларам и евро. Что думаете вы?

— Да, это очень хорошее решение, которое ожидалось давно. Чистое золото 999-й пробы в России можно купить в двух видах:

  • золотые инвестиционные монеты "Георгий Победоносец" чеканки Московского и Питерского монетных дворов;
  • в слитках.

Сейчас поняли, что золото — это хороший способ обходить западные санкции. И население лучше направить в сторону золота, чем в сторону доллара и евро, которые нужны самому государству.

У нас есть критические статьи импорта, от которых мы не можем отказаться и под которые нужна валюта. А у нас заблокированы санкциями счета Центрального банка и крупнейших банков.

Проблема в том, что Центробанк сам покупает золото в России. У него в хранилищах на ул. Неглинной больше 2200 тонн. С 2010 года он покупал по 200 тонн в год. А всего в России добывается 300 тонн. Получается, что он выступит конкурентом населению.

— После отмены налога получается, что людям дарят эти 20%. Разве государству это выгодно?

— Государство теряет, будет меньше поступлений в бюджет. Но оно своё всё равно возьмёт. Есть опыт других стран, которые отменили НДС на слитки. Например, материковый Китай, Гонконг — там спрос вырос в десятки раз! Если сейчас в России в год население потребляет слитков и инвестиционных монет 4-5 тонн в год, то можно ожидать, что после отмены НДС будет 50 тонн. Но эти 50 тонн должны быть у страны.

Последние два года запасы золота скапливаются не у золотодобытчиков, а у коммерческих банков, которые кредитуют золотодобытчиков под добычу золота. Их очень активно вывозили в Лондон. Наше золото в 2020 году даже спасло мировую финансовую систему, когда был очень сильный кризис из-за COVID-19. Многие покупатели "бумажного золота":

  • фьючерсов,
  • опционов,
  • деривативов —

потребовали поставки физического металла, чего раньше никогда не делали.

Сейчас нашим золотодобытчикам в силу того, что очень много золота было вывезено, придётся потрудиться, чтобы восполнить запас. Правительство должно дать льготные кредиты отрасли, которая становится социально значимой в силу ситуации. Думаю, что мы справимся.

Покупайте правильно

— Покупка золота является одной из возможностей обезопасить свои сбережения. Однако золото можно продать, только если гражданин им владеет более трёх лет. Насколько люди готовы к участию в этом рынке?

— А тут альтернативы нет. Люди привыкнут, рынок разовьётся. Конечно, есть мошенничества. С монетами я не встречал этого, а вот толстые килограммовые слитки могут просверлить, заложить вольфрам и залить. Вольфрам — это металл, который по весу максимально приближен к золоту. И тогда на весах неопытный инвестор может ошибиться. Поэтому совет: покупайте инвестиционные монеты (они плоские, в них ничего не заложишь) или маленькие слитки — граммовые, 10-граммовые, унцовые, полукилограммовые, килограммовые, максимум два килограмма.

— То есть любой гражданин может прийти и купить монеты или золото?

— Да, или продать. Я в банки не советую обращаться, потому что там цены невыгодные. Есть биржевая цена, которая формируется каждый день, её можно посмотреть на финансовых сайтах: сколько стоит грамм золота 999-й пробы. Эта информация есть на сайте Центрального банка: cbr.ru. Поэтому ваш выбор — это дилерские компании. Вы приходите с паспортом и выбираете, что хотите купить.

Есть монеты для любых категорий граждан. У нас даже пенсионеры покупают маленькие золотые монеты "Георгий Победоносец", весом 3 грамма.

До начала всех этих событий одна монета стоила 17 тысяч рублей — сейчас, конечно, дороже. И есть наши килограммовые монеты, например "60 лет Победы в Великой Отечественной войне" — золотая шайба, которая стоит миллионы-миллионы. То есть ассортимент для любого покупателя. На покупку золота обычно рекомендуют выделить 20-30% от инвестиций, которые вы готовы сделать. Сейчас в свете всех этих событий можно увеличить до 50%.

Есть монеты отечественные и зарубежные, есть слитки. Теперь, после отмены НДС, стало легче покупать слитки. Они тоже разные — от 1 грамма до 2 килограмм. Если вы не доверяете — проверяете золото. У современных компаний есть все способы проверки: стоят спектрометры — можете засунуть, просветить слиток; есть весы; есть штангенциркули — обмерить, чтобы совпадало с заявленным Монетным двором; есть способ по электропроводимости — плата подсоединяется к компьютеру, на неё кладётся монета или слиток, пропускается через них ток, и вы видите на компьютере построенную пробу.

Проверять лучше толстые слитки. С тонкими слитками проблем нет, обычно они поступают с аффинажных заводов. В России их два:

  • красноярский "Красцветмет",
  • "Приокский".

Слиток поступает уже в запайке (видно, вскрыт или нет), с сертификатом. Бывает, что с QR-кодом, и можно навести камеру, по номеру проверить, выпущен ли слиток этим заводом. Западные слитки уже идут с QR-кодом. Если слиток в запайке, с сертификатом, вам дают чек, то проверять нет смысла.

Затем, по правилам, нужно держать у себя золото три года и более. Накапливайте свой золотой запас: Центральный банк десятилетиями его накапливает, и вот сейчас это сработало.

На тему "покупайте золото" я начал выступать, когда унция стоила 700 долларов (сейчас 2 тысячи); грамм стоил тысячу рублей, а сейчас 7 тысяч. Я покупал монеты "Георгий Победоносец" в 2007 году, они стоили 4-5 тысяч рублей, а сейчас 70-80, и ракетой летят вверх.

Запомните только, что покупка драгоценностей из золота и серебра не является инвестицией. Во-первых, в серёжках, цепочках, кольцах очень низкая проба — 585, то есть на тысячу частей металла золота половина. Во-вторых, каждое ювелирное изделие индивидуально делалось ювелиром, и сдать его без большого дисконта, иногда даже 100%-го, невозможно.

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Редактор: Марина Севастьянова
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