И ты, Италия? Почему Рим пытался сорвать встречу бизнесменов страны с Путиным

Правительство Италии просило руководителей крупнейших компаний страны отказаться от участия в видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Причиной была названа "эскалации ситуации вокруг Украины".

Видеоконференция должна пройти сегодня. Как сообщили в пресс-службе Кремля, участники беседы планируют обсудить двустороннее сотрудничество, инвестиции и перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями двух стран.

Подчёркивалось, что "особое внимание предполагается уделить возможностям наращивания взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и природосберегающих технологий", напоминает "Интерфакс".

О том, что правительство Италии уговаривало бизнесменов отказаться от разговора с президентом России, сообщило американское агентство Bloomberg. По его данным, правительство Марио Драги сделало соответствующий запрос "из-за текущей международной обстановки".

Надо заметить, что при этом агентство ссылается на неназванный источник в правительстве Италии. С чем связано подобное стремление к анонимности, не совсем понятно. Проще говоря, чего стесняться-то? Разве того, что "рекомендации" правительства Италии тоже были, скажем так, неформальными. А если "руководители крупнейших компаний" ослушаются, тогда что?

Напомним, страны Запада на протяжении нескольких последних недель угрожают России санкциями, если последует "вторжение на Украину". В Москве категорически отвергают какие-либо агрессивные планы.

Что касается агентства Bloomberg, напомним, что на прошлой неделе с его подачи была распространена информация о якобы имевшей место просьбе председателя Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину "не вторгаться на Украину" во время Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В Москве и в Пекине эту информацию опровергли, назвав "фейком" и "провокацией". Каких-либо пояснений со стороны Bloomberg не последовало.

Впрочем, в данном случае информацию о попытках сорвать встречу подтвердили и источники издания La Repubblica. По данным которого в правительстве Италии уточнили, что предпринимателей призывали вовсе отменить видеоконференцию или хотя бы отменить участие в ней руководителей тех компаний, у которых среди акционеров есть итальянское государство. В итоге, по данным газеты, руководители компаний Eni и Snam отказались участвовать в видеоконференции.

Между тем, провести встречу еще в ноябре прошлого года предложил президент Итало-российской торговой палаты (CCIR) Винченцо Трани. И по данным самой Торговой палаты, запросов из Рима о её переносе организаторы не получали.

Ожидается, что в видеоконференции примут участие руководители компаний Enel, UniCredit, Pirelli, Assicurazioni Generali и ряда других.