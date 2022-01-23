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Автор Антон Куликов

Сообщение о "просьбе Си Цзиньпина к Путину" оказалось перебором даже для Блинкена

Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен счёл нужным дистанцироваться от сообщения американского агентства Bloomberg насчёт того, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы мог просить президента России Владимира Путина "не нападать на Украину во время Олимпиады".

Сообщение о "просьбе Си Цзиньпина к Путину" оказалось перебором даже для Блинкена

Агентство распространило информацию об этом накануне, со ссылкой на анонимного дипломата в Пекине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это сообщение "информационной спецоперацией" США.

В посольстве Китая в России публикацию Bloomberg назвали фейком и провокацией.

А госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в эфире телеканала CBS заявил, что проведение Олимпиады не скажется на якобы имеющихся у России планах в отношении Украины.

"Считаю, что Россия будет принимать решения, исходя из оценок президента (РФ Владимира) Путина относительно того, что отвечает её интересам", — цитирует госсекретаря ТАСС.

Не стал Блинкен комментировать и заявление британского МИД о том, что Россия якобы ведёт подготовку к перевороту на Украине.

"Я не могу комментировать те или иные разведывательные данные. Но вы знаете, что мы в течение недель предупреждали как раз о подобной тактике. Мы заявляли об этом публично", — заявил он в эфире телеканала CNN.

Стоит заметить, что по информации британского телеканала Sky News, Форин-оффис при подготовке изумившего многих наблюдателей своей нелепостью заявления опирался в большей степени на данные американской, нежели британской разведки. Так что не совсем понятно, почему госсекретарь уклонился от более подробного комментария по этой теме и отказался прямо поддержать британских коллег.

Вообще говоря, госсекретарь США не относится к числу тех политических деятелей, кто отличается щепетильностью при оценке действий других государств. А тем более, когда речь идёт о России.

Напомним, после обращения президента Казахстана за помощью к ОДКБ, Энтони Блинкен прокомментировал это следующим образом: "Новейшая история уже преподала нам урок — если русские находятся у вас дома, иногда бывает очень трудно добиться того, чтобы они ушли".

После того, как контингент ОДКБ покинул Казахстан, госсекретарь США своего мнения на сей счёт по каким-то причинам высказывать не стал.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы энтони блинкен
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