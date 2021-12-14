Президент Mikro Kapital Group: никогда не надо брать кредиты

Может ли российский сыр быть лучше итальянского, чем наша страна привлекает иностранных инвесторов, а также почему микрокредиты хороши только для мелких предпринимателей и опасны для рядовых граждан, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой президент Итало-российской торговой палаты, Mikro Kapital Group и "Делимобиля” Винченцо Трани.

Россия — страна инноваций

— Винченцо, какие сферы российской экономики наиболее интересны для итальянских инвесторов и предпринимателей?

— Инновационный бизнес в России очень интересен для итальянских компаний. Не только инновации в диджитал и IT-направлении, но и в машиностроении, грин-экономике. Недавно итальянская энергетическая компания Enel начала реализацию главного проекта грин-экономики на севере России — создание ветряных мельниц. Есть и другие секторы, более традиционные для итальянского бизнеса: например, мебелестроение.

— Но большинству россиян интересна ещё и итальянская кухня. Даже был такой аргумент против санкций: "Как? Вы готовы отказаться от сыра пармезан?" Белоруссия пыталась делать пармезан, но не получилось. Готов ли итальянский бизнес в этой сфере прийти в Россию?

— Бизнес, о котором мы сейчас говорим, является чаще всего малым бизнесом:

рестораны,

сельское хозяйство,

производство сыра.

Санкции изменили сильно этот сектор в России — в хорошем смысле. Многие итальянцы, которые раньше занимались продажей сыра, начали производить его в России. Да, пармезан, наш пармиджано, сделан так, что нельзя его производить в России, как и ни в каком другом месте в мире. Но есть много других сыров, которые очень вкусные, и сейчас они производятся в России.

Сырное производство и в Советском Союзе было очень известное. И когда два опыта — итальянский и российский — соединились в 2014 году, после санкций, то получился шикарный результат. Я часто покупаю сыр, который производится здесь: например, рикотта, она не менее вкусная, чем итальянского производства. Потому что сделана по итальянской технологии в России.

Один из моих любимых сырных производителей находится в Костроме. Я часто езжу туда за покупкой особого сыра на базе трюфеля. Это русский сыр, но по итальянской технологии.

История российского сыра во время санкций — это признак развития экономики. Пандемия является серьёзным кризисом. Ресторанный бизнес получил самый большой удар от пандемии. Но человек адаптируется к любой сложности, так же как экономика и бизнес. В трудные времена формируются сильный характер людей и сильная страна.

— Вы живёте в России с 2000 года. Как строился бизнес тогда и что происходит сейчас?

— Я привлекаю инвестиции из-за границы и вкладываю в проекты в России и других республиках бывшего Советского Союза. Одна из главных целей разговора с моими инвесторами — это показать динамику развития России за последние 20 лет. Итальянский ВВП почти не развивался за последние 20 лет. В то же время мы видели в России огромный рост. Эти изменения были ощутимы не только для статистики, но и для народа.

Я 20 лет назад приехал в Самару, в первый город, где работал с Европейским банком реконструкции и развития. Не было пешеходной зоны вообще. У большинства автомобилей средний возраст был 20-30 лет. Сейчас, в том числе в регионах, развитые автопарки, а потребности населения намного выше, чем в развитой стране. Россия стала за 20 лет лидером в нескольких секторах. Но главное — это то, что развитие касалось не только государства и определённого круга людей, а более-менее всех. Мы видим, как города изменились за это время. Это важные показатели развития страны.

Я запустил в России проект каршеринга. Это краткосрочная аренда автомобиля, которая обычно сложно идёт в развитой стране. Потому что нужно убеждать клиента: зачем покупать автомобиль, если можно просто пользоваться автомобилем. И вместо 7 автомобилей на улице, благодаря каршерингу, только один автомобиль, который обслуживает в день 7 разных пользователей. Это продукты для страны, где уже нет смысла владеть, а лучше пользоваться. Эта новая логика в России развивалась очень хорошо. И Москва стала лидером в мире по количеству каршеринговых автомобилей.

В России хотят пользоваться инновационным инструментом. Это создаёт огромный потенциал для бизнеса и идеальную платформу для инноваций.

Россия является в Европе страной № 1 по пользованию смартфонами. Россия очень развита в диджитал-бизнесе. Если сравнивать количество заказов через мобильные приложения в Италии и России, то Россия намного более развита. Потому что люди видели 20 лет огромное развитие и готовы к дальнейшему развитию. Они не хотят стагнации.

В Евросоюзе стагнация является первым ощущением, когда вы прилетаете в определённые города и видите, что город выглядит точно так же, как 20 лет назад. Конечно, для туриста это интересно и красиво. Но для людей стагнация — это нехорошо.

Клиентов "Делимобиля" больше всего в возрасте 29-36 лет. Россияне очень быстро адаптируются к новому — как к самокатам, так и к делимобилям. Наша компания — это уже не стартап, она доказала свою эффективность, прибыльность. Про самокаты у меня есть мнение, что климат не особо помогает развитию самокатов в России, в отличие от Греции, Италии, Испании, даже Швейцарии.

Жить надо по средствам

— Вы президент крупнейшей микрофинансовой организации Mikro Kapital Group. В России люди берут микрозаймы чаще всего по неграмотности, легкомыслию. Что посоветуете нашим зрителям?

— Я повторю советы, которые мой дедушка, царствие небесное, мне сказал. Никогда не надо покупать что-то, если у тебя денег нет. Никогда не надо брать кредиты, потому что если у тебя сейчас денег нет, это не значит, что они у тебя будут завтра. Кредит — это инструмент, который помогает мелким предпринимателям, для них это инструмент развития. Но микрокредиты для простых людей — это инструмент, чтобы больше тратить. Это очень большая разница. Я занимаюсь 25 лет микрокредитованием микропредпринимателей, а не людей, которые хотят купить гаджет.

Мой личный совет: не надо покупать в рассрочку ничего. Каждый должен рассчитывать на то, что у него есть в кармане.

Огромное количество людей страдают от эмоциональных покупок. И потом в конце месяца вынуждены заплатить большую часть зарплаты на погашение потребительского кредита для покупки товаров, которые так долго даже не живут.

Ипотека — совершенно другая история. Но это уже не микрокредитование.

— В России очень популярны автокредиты. Но если квартира может подорожать, то машина будет дешеветь. Стоит ли брать автокредиты?

— Всё зависит от стоимости кредита. Если клиент в состоянии посчитать стоимость кредита, он может понять, ему это нужно или нет. Автокредит и покупка недвижимости имеют один большой плюс: автомобили и недвижимость хотя бы имеют рыночную цену, которая не падает через:

день,

месяц.

Цена на недвижимость растёт всё время. Автомобиль потеряет цену, но ему нужно для этого несколько лет.