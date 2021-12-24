США хотят наказать Россию за противодействие санкциям

Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай 21 декабря высказала претензии относительно действий России в экономической сфере. Претензии изумили даже российский МИД.

Суть претензий в том, что Россия проводит политику импортозамещения, в том числе в IT-секторе и сельском хозяйстве. По словам Кэтрин Тай, Соединённые Штаты намерены использовать механизмы Всемирной торговой организации для привлечения России к ответственности за приписываемые нашей стране действия в сфере торговли.

По версии американской стороны, Россия "сохраняет ограничения на границах, применяет меры по сдерживанию торговли внутри страны, проводит в сфере промышленности политику, которая, как кажется, нацелена на замену импорта и принудительный перенос операций в страну".

Стоит заметить, что опубликовано всё это было в докладе для американского конгресса, в котором речь шла и о том, как Россия выполняет свои обязательства в рамках ВТО. Это очень интересно с учётом того, что в палате представителей и сенате США едва ли не ежемесячно вносят законопроекты и резолюции относительно санкций против России.

Доклад Кэтрин Тай в пятницу, 24 декабря, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: "Мы привыкли к безосновательным обвинениям США в наш адрес, но это превзошло все наши ожидания. Пенять нам импортозамещением, когда мы много лет слышим, что нам будут строить козни то тут, то там — отключать то SWIFT, то еще что-то, — извините, но это уже за гранью абсурда".

Она отдельно отметила претензию Тай к тому, что Россия сохраняет в сельскохозяйственном секторе ограничения на импорт, не связанный с наукой, и отказывается признавать гарантии других стран в отношении экспортных мощностей, сообщает ТАСС.

"Про собственные санкции и про санкции Евросоюза, которые были приняты Брюсселем под нажимом Вашингтона, в Вашингтоне не слышали?", — заметила Захарова.

Но претензии высказывают не только в Вашингтоне. На этой неделе Всемирная торговая организация учредила по просьбе Евросоюза третейскую группу, которая должна рассмотреть спор с Россией о госзакупках. В Евросоюзе считают, что Россия нарушает правила ВТО, ограничивая участие в госзакупках европейских компаний. В Москве с этим, разумеется, не согласны.

Инициатива в разбирательствах принадлежит Евросоюзу. Переговоры между ЕС и Россией в рамках ВТО, которые велись с июля этого года, результата не дали.

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