Американский экономический террор в стиле ГУЛага: отнять и подчинить

Изощрённые методы постоянной войны со всем миром породили в США новое оружие, направленное против экономики всех других государств. Когда пять лет назад российский "Билайн" (а на самом деле зарегистрированная в Голландии компания "Вымпелком") выплатил США штраф в размере 307 миллионов долларов по обвинению в коррупции, об этом заговорили всерьёз.

Именно тогда эксперты французского Центра анализа терроризма выявили новое орудие американских спецслужб для уничтожения иностранных корпораций, мешающих агрессивному американскому бизнесу. Это новое средство уничтожения неугодных Вашингтону было названо исследователями "law fare".

Новое оружие Вашингтона

Метод дьявольски изобретателен: если какая-либо иностранная фирма — например, "Билайн" или тот же "Росатом" — мешает американцам заполучить контроль над экономикой того или иного государства, то США применяют так называемый "Закон о противодействии коррупции за рубежом" (FCPA) от 1977 года. Принятый ещё при Картере нормативный акт касается любой фирмы любой национальной принадлежности, не имеющей никакого отношения к США.

То есть если российская компания предположительно дала взятку индонезийской компании для получения заказа, то высший руководящий состав такой корпорации может быть арестован ФБР и отправлен в тюрьму на территории США. При этом достаточно подозрения на дачу взятки, чтобы министерство Юстиции США выдвинуло обвинение против руководителя иностранной компании и выдало мандат своим органам на его арест.

Примечательно, что американцы считают себя вправе вмешиваться в дела любой компании на планете Земля, до которой они могут дотянуться. Получается, менеджеры европейской компании или, например, российского "Газпрома", столь ненавистного США, нигде не могут чувствовать себя спокойно за исключением России и стран СНГ. В любой момент, в любом аэропорту — от Японии до Польши — их могут задержать без предъявления обвинения и отправить в тюрьму, а потом уже задним числом состряпать на них дело.

США не просто устраняют таким образом конкурентов, но и доят их. Так, помимо российского "Билайна", они оштрафовали "за коррупцию" ряд крупнейших иностранных корпораций и банков планеты — французский "БНП Париба" — на почти 9 миллиардов долларов, немецкий "Коммерцбанк" — на почти полтора миллиарда, немецкий "Дойчебанк" — на 258 миллионов долларов, немецкий "Сименс" — на 800 миллионов и т. д.

Всего таким остроумным образом за несколько лет казна США заработала около 9 миллиардов долларов, обеспечив комфортный доход своему государству. Однако деньги и моральный урон, наносимый конкурентам, далеко не главное.

После 2001 года полковник американской армии Чарльз Дэнлоп формализовал этот метод, позволивший развязать настоящий террор против крупных руководителей неугодных Штатам предприятий. Для того, чтобы утопить какую-либо компанию или навязать ей собственное управление, американское государство превратилось в международного бандита с большой дороги. В случае "острой необходимости" выкрадывают и сажают в изолятор какое-нибудь ответственное лицо той или иной фирмы.

Рабство в США не отменено

В специзоляторе при помощи страшных условий заключения в одной камере с убийцами и насильниками человека склоняют к "сотрудничеству со следствием". А потом он даёт "добровольные признательные" показания против собственной компании, идя на сделку со следствием для вызволения себя самого из форменного ада.

Для тех, кто не верит, приведём маленькую выдержку из книги Фредерика Пьеруччи, отсидевшего два года в американской тюрьме одного из высших руководителей разорённой американцами французской корпорации "Альстом":

"С самого утра нам не давали пить. (…) Канаан запомнился мне только одним: отвратительной, несъедобной пищей. (…) В 2011 году здесь была зафиксирована одна из крупнейших за всю историю США вспышек сальмонеллёза: около трёхсот заключённых, не считая охранников, заболели (…). В 22 часа нас повезли в бруклинскую тюрьму. Ещё одна остановка между часом ночи и пятью утра. Всё это время нас, как скотину, держали запертыми в клетке вместе с четырьмя латиноамериканцами и тридцатью двумя афроамериканцами. (…) Основной мыслью было, что надо постараться выжить в этой выгребной яме по соседству с убийцами и начинающими террористами. Санитарные условия были ужасные. Повсюду сырость, трубы текли, за исключением душевых, которые давным-давно не работали, а туалет постоянно засорен. Одна из заброшенных камер на нашем этаже служила помойкой и невыносимо воняла. Ночью ещё хуже. Повсюду по лицам заключённых бегали агрессивные кусачие мыши, поэтому все спали, натянув одеяло на голову. (…) Я не мог купить ни чашки, ни стакана, ни ложки, ни сандалий. (…). В итоге удалось раздобыть одну-единственную пару сандалий, которую пришлось носить вчетвером по очереди…". ("Американская ловушка", Фредерик Пьеруччи, Издательство "Nouveaux Angles", 2021, стр. 440, 441-442).

Заметим, что речь идёт об иностранных гражданах, руководителях высшего звена или квалифицированных специалистах, нередко схваченных на чужой территории. Причём необязательно речь идёт только об экономических правонарушениях.

Справка:

Именно так был задержан Виктор Бут, приговорённый в 2012 г. к четверти века тюрьмы строгого режима американского специзолятора. Именно так был выкраден из Либерии и доставлен на территорию США пилот Константин Ярошенко, находящийся в американской тюрьме уже 13 лет. Он осуждён на 20 лет тюрьмы.

Кстати, заключённые в США, с юридической точки зрения, считаются… рабами! При устранении рабства в 13-ю поправку к Конституции США была внесена следующая формулировка: "кроме заключённых, осуждённых за совершение преступления". Получается, рабство на территории США по-прежнему существует. И эти люди что-то писали про сталинские ГУЛаги!

Для сбора сведений против неугодных иностранных граждан, не имеющих никакого отношения к США, американцы пользуются ещё одним своим законом. Он называется Cloud Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act). Этот акт позволяет им невозбранно шпионить за любым человеком на планете, собирая на него материалы, прослушивая его телефон и просматривая компьютер, взламывая его базы данных при помощи всемогущего Агентства национальной безопасности (NSA). Фактически заокеанские мастера высоких дел неподсудны. Однажды они просто решили распространить действие своей юрисдикции на всю планету — в том числе и на Россию.

Однако такие методы не исчерпывают весь арсенал изощрённых средств государственных преступников от американской власти. Так, если россияне Бут и Ярошенко стали предметом преследований по политическим мотивам, то нередко американцы используют свой "гулаг" и для того, чтобы прибрать к рукам целые страны.

Именно так они поступили с одним из лучших предприятий французской промышленности — транснациональной корпорацией "Альстом". Дело в том, что эта компания поставляла турбины для французских АЭС и оборонного сектора — в частности, французского авианосца "Шарль Де Голь".

Американская оборонная корпорация "Дженерал Электрик" предложила в 2011 году "Альстому", образно говоря, "спустить флаг", то есть передать США контрольный пакет акций предприятия. Когда "Альстом" отказался, Вашингтон задействовал своё министерство юстиции. Минюст США обвинил французскую компанию в коррупции и арестовал трёх высших менеджеров — Пьеруччи, Ротшильда и Помпони. Далее, выбив из них необходимые признательные показания, Америка приговорила "Альстом" к астрономическому штрафу. Параллельно компании было предложено обменять штраф на передачу американцам собственности на активы. И "Альстом" пошёл на это при попустительстве министра экономики Франции — будущего президента Эммануэля Макрона. В итоге Франция лишилась энергетической независимости и оказалась в плену у США.

"И целого мира мало…"

Так работает закон FCPA как оружие "law fare". Новый метод позволил "звёздно-полосатым" проходимцам подчинить себе ряд ключевых секторов Европы. Так американцы борются с конкурентами и поглощают другие государства, подчиняя себе все страны мира.

Французский центр исследований в области разведки CF2R уже проанализировал новую угрозу, а бывший глава внешней разведки Франции Ален Жюйе назвал этот метод проявлением эпохи "грубой силы".

Именно таким способом США попытались съесть нефтяной бизнес России через переуступку их предприятиям собственности на крупный пакет акции ЮКОСа, принадлежавшего Михаилу Ходорковскому. Впрочем, основная цель была ещё более амбициозной — США надо было заблокировать поставки российских энергоносителей в Китай.

Экономические войны всегда являются подоплёкой любого вооружённого конфликта. А США научились сращивать карательный государственный аппарат и интересы своих крупнейших национальных корпораций. И пока мир не уйдёт от использования доллара в качестве основной резервной валюты, ни один сотрудник ни одной крупной фирмы любой государственной принадлежности не может чувствовать себя в безопасности. В любой момент его могут взять под локоть "люди в чёрном", подарив ему весёлый оранжевый комбинезон зэка и право на бесплатное изучение английского в своей заокеанской империи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.