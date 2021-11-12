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Автор Олег Артюков

ЕС сделал ставку на Россию после угроз Лукашенко перекрыть транзит газа

Экономика

В Евросоюзе оперативно отреагировали на угрозу президента Белоруссии перекрыть транзит газа по газопроводу "Ямал — Европа" в случае расширения санкций.

ЕС сделал ставку на Россию после угроз Лукашенко перекрыть транзит газа

Еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе 11 ноября заявил, что запугать себя Евросоюз не позволит.

"В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками — государствами Африки, Норвегией, Россией, и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами", — заявил Джентилони.

Заявление, в общем-то, ожидаемое, но не совсем понятно, что значит "максимально использовать наши отношения". Белоруссия газ в Европу не поставляет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с правительством в Минске заявил о возможности перекрыть транзит газа по газопроводу "Ямал-Европа", если Евросоюз расширит санкции против его страны в конфликте вокруг мигрантов на белорусско-польской границе.

"Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем", — заявил он.

К слову сказать, единственным владельцем белорусского участка газопровода является "Газпром". Так что тоже не очень понятно, как белорусский президент собирается перекрыть транзит газа.

В Евросоюзе уже неоднократно объявляли, что очередной пакет санкций против Белоруссии будет принят в ближайшее время. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что согласование санкций — на этот раз из-за ситуации с мигрантами — будет завершено на следующей неделе.

В числе прочего появилась информация о возможных санкциях против "Аэрофлота" из-за якобы участия авиакомпании в перевозке мигрантов в Белоруссию. В самой авиакомпании претензии назвали необоснованными, поскольку прямых и чартерных рейсов в Ирак, Сирию и Йемен у авиакомпании нет.

Стоит заметить, что белорусский авиаперевозчик "Белавиа", который тоже может попасть под санкции, объявил, что не будет брать в Турции граждан трех вышеназванных государств. Такое же обещание дали и в Turkish Airlines, эту авиакомпанию тоже называли в числе тех, что могут попасть под санкции. То есть в их случае оказалось достаточно одной угрозы.

А вечером в четверг появилась информация, что скорее всего санкции против "Аэрофлота" Евросоюз вводить не будет. Впрочем, это информация неофициальная — рано как и информация о том, что санкции против "Аэрофлота" обсуждаются.

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Темы мигранты евросоюз белоруссия александр лукашенко
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