Украинский эксперт: Украине нужен прямой договор с РФ по газу

Запасов газа Украине на зиму хватит, но он будет запредельно дорогим. Украине нужны прямые договора с Россией по поставкам газа, но торг "по Медведчуку" выглядит глупостью, считает украинский эксперт Дмитрий Марунич.

Зеленский обещает газ по "нормальной цене"

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV заявил, что запасов газа "по нормальным ценам" для украинских потребителей на сегодня достаточно. По его словам, цена на газ могла быть составлять 50 гривен, если бы правительство Украины не заморозило цены на газ регионам.

"Поймите, сейчас мы все видим, что цена уже две тысячи долларов (за тысячу кубов). Если бы власть не вмешалась, цена была бы для людей как минимум 50 гривен, а так для людей от НАК "Нафтогаз" — около восьми гривен", — объяснил президент Украины.

Однако бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк не считает принятые меры своевременными. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Политик объяснил, что стране следовало закупить газ тогда, когда он стоил по $250 за 1 тысячу куб. м, а на счету "Нафтогаза" находились $2 млрд.

"На эти средства можно было купить достаточный объём газа и закачать в хранилища. Это не было сделано. Сегодня из карманов украинцев вытянут, вдумайтесь в эту цифру, $5 млрд", — заявил Яценюк.

Он добавил, что убытки понесли как государственный бюджет, так и государственная компания "Нафтогаз", которая вынуждена сейчас покупать газ по $1,2 тыс. за тысячу кубов.

Киев не выделил деньги на помощь регионам

Как сказал Pravda. Ru сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, хранилища на Украине заполнены на 60% и более. Этого, по его словам, для прохождения отопительного сезона "пока достаточно", но есть обеспокоенность в связи с высокими ценами на газ, именно поэтому две области Украины объявили о ЧС.

"Региональные власти ответственны за тарифы для местных коммунальных предприятий. А продавать им газ, поставлять газ по цене биржи они просто не могут, нечем заплатить. Но Киев только на прошлой неделе пообещал помощь местным бюджетам в пределах одного миллиарда евро на ближайший отопительный сезон. Если эти деньги будут получены, тогда проблема как-то разрешится", — сказал эксперт.

Но это пока только меморандум, а не конкретные деньги, уточнил Дмитрий Марунич.

Украинский потребитель страдает

Эксперт считает, что Украине полезно было бы иметь долгосрочные контракты, хотя бы с кем-нибудь. Но если, например, говорить о Катаре, то по СПГ в стране нет терминалов, а трубопроводный газ выгодно было бы получать из России. Однако, по мнению эксперта, принимая политическое решение, украинские власти последовательно отказываются от закупок газа в Российской Федерации.

"Это вредит потребителю, поэтому можно было бы договориться о приемлемой цене на каких-то взаимовыгодных условиях. Но этого не делается", — сказал Дмитрий Марунич.

Поменять Медведчука на дешёвый газ

Отметим, что в том же самом интервью телеканалу ICTV Владимир Зеленский отметил, что он бы с удовольствием воспользовался возможностью выдать политика Виктора Медведчука России, если бы у того было российское гражданство.

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, комментируя это заявление, отметил, что глава политсовета партии ОПЗЖ (крёстный отец дочери Владимира Путина. — Ред.) был взят в заложники для того, чтобы шантажировать российского лидера. Парламентарий также предположил, что украинского политика могут обменять на дешёвый газ или уголь.

Об этом же пишет Telegram-канал "Легитимный". Как сообщил ему источник в офисе президента, Зеленский решил повышать ставки в торгах с Кремлём, идя в ва-банк "по кейсу Медведчука". Как пояснил источник, игра опасная, но это последний козырь вынудить Москву пойти на уступки, особенно в энергетическом, газовом и донбасском кейсах. Если Кремль откажется и перейдёт от условных намёков к действиям, то экономика Украины сильно пострадает в зимний период. Цена вопроса будет не один миллиард гривен, "а более миллиарда долларов плюс удар по украинской промышленности, которая "встанет".

Дмитрий Марунич полагает, что обмен Медведчука на кого-нибудь или что-нибудь — это полная глупость, так как Медведчук не осуждён.

"Я вообще не понимаю, как можно такую вещь сказать в публичной плоскости. Доказана вина Медведчука? Он преступник? Что значит "менять его"? Он находится всего под домашним арестом в настоящее время, ограничено его передвижение. Я вообще очень удивлён. Я не знаю, как это можно всё трактовать. Это просто какая-то глупость, с моей точки зрения. По-другому это объяснить невозможно. Человек не осуждён, вина его не доказана, он гражданин Украины, а не Российской Федерации. Менять граждан Украины на граждан Украины? На каком основании? Просто бред", — сказал Pravda.Ru Дмитрий Марунич.

В феврале 2021 года в отношении Виктора Медведчука, а также трёх считающихся связанными с ним телеканалов ("112 Украина", ZIK и Newsone) были введены санкции. В марте троим участникам общественного движения "Украинский выбор — Право народа", лидером которого также является Медведчук, были предъявлены обвинения в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины — за участие в организации референдума в Крыму в 2014 году. Обвинение также констатировало, что компания "Новые проекты", связанная с Медведчуком, передала в 2015 году России права на месторождение "Глубокая" на Крымском шельфе Чёрного моря. Ресурсы месторождения генпрокуратура Украины оценила в 38 млрд гривен (около 101,7 млрд рублей).

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