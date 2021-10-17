Песков: в Кремле не видят перспектив разговора Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят перспектив разговора российского лидера Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским из-за действий Киева.

По его словам, сегодня власти Украины отказываются от выполнения минских соглашений по Донбассу, а также формируют законопроект о переходном периоде, который означает выход из договоренностей.

"Пока особых перспектив для разговора не просматривается из-за действий украинских властей. Именно они не выполняют минские договоренности", — отметил Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Ранее журналистка Олеся Медведева сообщала, что Офис Зеленского получил список из 12 пунктов, в котором обозначались темы для возможных переговоров с Путиным. Она убеждена: в администрации украинского президента не ответили на предложение РФ из-за того, что в перечне не оказалось вопросов о положении в Крыму и Донбассе.

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