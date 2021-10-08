Энергокризис в Китае: по сравнению с ним европейский - почти шутка

Об энергетическом кризисе в Китае говорят поменьше, нежели о европейском. Но последствия могут оказаться куда тяжелее, чем рост цен на энергоносители в Европе.

В Китае на протяжении нескольких недель наблюдаются серьёзные проблемы с энергоснабжением. Китайское правительство требует от местных производителей увеличить добычу угля.

Например, власти региона Внутренняя Монголия, являющегося одним из крупнейших в Китае производителей угля, предписали 72 местным компаниям увеличить добывающие мощности на 100 млн тонн. Такое повышение составит 10% от объёма добычи угля в регионе в 2020 году (порядка 1 млрд тонн), отмечает "Интерфакс".

Эти проблемы, учитывая роль Китая в мировой экономике, могут сказаться на глобальных поставках товаров. "Дальнейшие перебои в энергоснабжении и связанное с этим сокращение производства усугубят проблемы глобальных цепочек поставок, особенно в том случае, если пострадает производство экспортных товаров", — отметил главный экономист по Азии Oxford Economics Луис Куйс.

В преддверии праздничного сезона по всему миру растёт спрос на потребительские товары, одежду и игрушки. Это уже привело к затруднениям в сфере морских грузоперевозок. А кроме того, это способствует и росту инфляции по всему миру.

Экономисты Societe Generale SA считают, что благодаря мерам, предпринимаемым китайскими властями, худшее развитие событий в энергетическом кризисе в скором времени останется позади. Однако в ближайшие месяцы сохранятся ограничения на использование электроэнергии в производстве стали, алюминия и цемента, полагают они.

А кроме того, Китай продолжит активно скупать природный газ, что будет способствовать поддержанию высоких цен на него. Следовательно, и в Европе цены на газ могут остаться на достаточно высоком уровне.

Сейчас как минимум в 20 провинциях Китая установлены ограничения на потребление электроэнергии предприятиями и жилыми домами. На эти провинции приходится более 66% ВВП страны.

Главной причиной проблем называют практически двукратный рост цен на энергетический уголь. Для потребителей тарифы регулируются государством и эти тарифы остались без изменений. Некоторые электростанции из-за подорожания даже прекратили выработку электроэнергии, ссылаясь на техническое обслуживание.

Китайские власти обратились к России с просьбой увеличить поставки электроэнергии. Кроме того, рассматривается возможность увеличения поставок угля из Малайзии и России.

Власти КНР также разрешили растаможить австралийский уголь из таможенных складов на своей территории. Неформальный запрет на импорт угля из Австралии из-за политических разногласий с этим государством действовал в КНР почти год.

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