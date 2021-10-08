EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олег Артюков

Энергокризис в Китае: по сравнению с ним европейский - почти шутка

Экономика

Об энергетическом кризисе в Китае говорят поменьше, нежели о европейском. Но последствия могут оказаться куда тяжелее, чем рост цен на энергоносители в Европе.

Энергокризис в Китае: по сравнению с ним европейский - почти шутка

В Китае на протяжении нескольких недель наблюдаются серьёзные проблемы с энергоснабжением. Китайское правительство требует от местных производителей увеличить добычу угля.

Например, власти региона Внутренняя Монголия, являющегося одним из крупнейших в Китае производителей угля, предписали 72 местным компаниям увеличить добывающие мощности на 100 млн тонн. Такое повышение составит 10% от объёма добычи угля в регионе в 2020 году (порядка 1 млрд тонн), отмечает "Интерфакс".

Эти проблемы, учитывая роль Китая в мировой экономике, могут сказаться на глобальных поставках товаров. "Дальнейшие перебои в энергоснабжении и связанное с этим сокращение производства усугубят проблемы глобальных цепочек поставок, особенно в том случае, если пострадает производство экспортных товаров", — отметил главный экономист по Азии Oxford Economics Луис Куйс.

В преддверии праздничного сезона по всему миру растёт спрос на потребительские товары, одежду и игрушки. Это уже привело к затруднениям в сфере морских грузоперевозок. А кроме того, это способствует и росту инфляции по всему миру.

Экономисты Societe Generale SA считают, что благодаря мерам, предпринимаемым китайскими властями, худшее развитие событий в энергетическом кризисе в скором времени останется позади. Однако в ближайшие месяцы сохранятся ограничения на использование электроэнергии в производстве стали, алюминия и цемента, полагают они.

А кроме того, Китай продолжит активно скупать природный газ, что будет способствовать поддержанию высоких цен на него. Следовательно, и в Европе цены на газ могут остаться на достаточно высоком уровне.

Сейчас как минимум в 20 провинциях Китая установлены ограничения на потребление электроэнергии предприятиями и жилыми домами. На эти провинции приходится более 66% ВВП страны.

Главной причиной проблем называют практически двукратный рост цен на энергетический уголь. Для потребителей тарифы регулируются государством и эти тарифы остались без изменений. Некоторые электростанции из-за подорожания даже прекратили выработку электроэнергии, ссылаясь на техническое обслуживание.

Китайские власти обратились к России с просьбой увеличить поставки электроэнергии. Кроме того, рассматривается возможность увеличения поставок угля из Малайзии и России.

Власти КНР также разрешили растаможить австралийский уголь из таможенных складов на своей территории. Неформальный запрет на импорт угля из Австралии из-за политических разногласий с этим государством действовал в КНР почти год.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Российский газ: путь на Восток
Редактор: Елена Тимошкина
Темы китай
Новости
Малахов показал легендарный поцелуй с Тиной Канделаки
Риск токсического поражения печени при лечении COVID-19 выявили врачи
Топ-менеджера "Самолёта" Лефеля попросили взять под арест
Собянин поручил метрополитену выплатить жертве дагестанцев два миллиона рублей
В сети обсуждают экстремальное декольте Бузовой
Старшая дочь Кадырова стала министром культуры Чечни
По делу о массовом отравлении алкоголем в Оренбуржье задержали уже шесть человек
Сатановский: после аварии с подлодкой США могут ввести санкции против РФ
Якубовича терзают муки совести за смертельное ДТП
Эксперт оценил планы ЦБ бороться с мошенничеством при переводе с карты на карту
Последние материалы
Якубовича терзают муки совести за смертельное ДТП
Эксперт оценил планы ЦБ бороться с мошенничеством при переводе с карты на карту
Гайморит: чтобы не было воспаления, нужно правильно лечить насморк
Энергокризис в Китае: по сравнению с ним европейский - почти шутка
Эксперт спрогнозировал двукратный рост биткоина в ближайшие месяцы
Стилист назвал три главных предмета гардероба в этом сезоне
Уголовное дело завели на директора школы после нападения Галявиева
Основные причины выхода из строя современных двигателей
Поступает много жалоб на сбои в работе "ВКонтакте"
Дочь Аршавина и Барановской стала участницей шоу "Танцы"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина

Официально сообщалось, что жене Прохора Шаляпина на момент смерти было всего 42 года. Существуют подозрения, что женщина скрывала свой настоящий возраст.

Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина
Зеленский выдвинул Путину ультиматум. В Кремле смеялись...
Новости Украины
Зеленский выдвинул Путину ультиматум. В Кремле смеялись...
Другие
В Казахстане женщина из-за русской речи назвала таксиста предателем народа
Политика. Новости и аналитика
Мнение: Польша не может прогнуть Белоруссию, оттого и бесится
Ирина Гусакова Адель рассказала сыну о своём разводе в новом альбоме Ирина Гусакова Игорь Буккер МВФ помешал США сохранить репутацию мирового гегемона Игорь Буккер Василий Амирджанов Казаки потребовали закрыть ТНТ за мужские поцелуи Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Депутат Рады: Зеленский отказался от судьбоносного предложения Путина
Российский шоу-бизнес
Садальский поделился своим взглядом на гибель Игоря Талькова
Елена Малышева назвала топ лекарств от коронавируса
Российский шоу-бизнес
Елена Малышева назвала топ лекарств от коронавируса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников