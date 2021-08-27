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Автор Олег Артюков

Никуда не деться? В Германии предложили продать "Северный поток - 2"

Экономика

С приближением окончания строительства газопровода "Северный поток — 2" вновь разгорелись дискуссии относительно дальнейших перспектив проекта. Влиятельная германская газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, например, сообщила, что оператору "Северного потока — 2" придется его продать.

Никуда не деться? В Германии предложили продать "Северный поток - 2"

От продажи никуда не деться?

Оператором "Северного потока — 2" является 100-процентное дочернее общество "Газпрома" Nord Stream 2 AG. Отметим, что речь идет о чем-то предопределенном, Frankfurter Allgemeine Zeitung предполагает, что газопровод придется продать, дабы привести его в соответствие с нормами газовой директивы ЕС. Одно из главных положений этой директивы — разделение компаний, поставляющих и транспортирующих газ.

"Северный поток — 2" уже в июне предварительно подал в Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur — прим.) запрос на "Сертификацию в качестве независимого транспортного оператора". Предполагается выполнить предписание по разделению, оперативно отделив и в том, что касается бухгалтерии, работу газопровода от материнского концерна", — говорится в статье.

"У сетевого агентства есть четыре месяца на то, чтобы это проверить, как только будут поданы все необходимые документы — пока этого не произошло. В целом боннское ведомство, очевидно, готово допустить такую конструкцию. С точки зрения участников комиссии (Еврокомиссии), которые занимаются этой темой, предписания ЕС в этом случае все равно не будут выполнены", — цитирует "Интерфакс" немецкое издание.

В статье отмечается, что "от продажи газопровода никуда не деться, говорят там".

Строительство завершается, начинается борьба за условия его запуска

Напомним, 25 августа суд в Дюссельдорфе не освободил "Северный поток — 2" от норм газовой директивы Евросоюза. То есть компания-оператор газопровода, согласно этой директиве, должна быть независимой от "Газпрома". И половина его пропускной мощности должны быть зарезервированы для альтернативных поставщиков. В нынешних реалиях это означает, что газопровод после запуска в эксплуатацию может быть задействовать только на 50 процентов своей мощности.

Это знакомая ситуация, то же самое было и с "Северным потоком". Вообще говоря, исключения возможны, но только если Еврокомиссия одобрит.

В принципе, есть еще вариант — оспорить отказ освободить газопровод от норм газовой директивы ЕС в Верховном суде Германии. И скорее всего, он будет задействован.

В общем, по завершении строительства газопровода предстоит следующий этап — условия его запуска в эксплуатацию.

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