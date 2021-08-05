Единственное жильё теперь могут забрать за долги

Верховный суд РФ (ВС) дал разъяснения порядка и условий продажи единственного жилья банкротов. Теперь такая возможность наличествует даже в отсутствие недобросовестных действий должника.

С точки зрения правоведов, главное в таких операциях — возможность погасить часть долгов. Это первое решение на уровне экономколлегии после того, как в апреле Конституционный суд РФ (КС) при ряде условий разрешил снятие с такого жилья иммунитета от взыскания.

Эксперты считают, что ВС в данном случае выступает на стороне кредиторов, а должники могут лишиться не только излишков жилья.

Это показывает дело о банкротстве Владимира Балыкова, которого признали несостоятельным в январе 2020 года по инициативе Россельхозбанка, ему гражданин задолжал 34,7 млн рублей.

Ответчик по делу просил суд исключить из конкурсной массы дом с земельным участком под ним в Хабаровском крае как единственное пригодное для проживания жильё.

Но суд обратил внимание на то, что только после признания банкротства Балыков зарегистрировал право собственности на дом и прописался там.

В суде расценили эти действия как попытку "получения исполнительского иммунитета". Судьи не учли доводы должника о том, что, несмотря на прописку по адресу матери, он фактически жил в доме задолго до возбуждения банкротного дела и достраивал его.

Таким образом, постановление ВС по делу Балыкова станет "ориентиром для нижестоящих судов при решении аналогичных споров", пояснил партнёр юрфирмы "Сотби" Антон Красников.

Суды смогут при определённых обстоятельствах лишать иммунитета и единственное жильё.

Кредиторы могут быть спокойны — их интересы всегда будут защищены. Но для должников же здесь возникают значительные риски, к примеру, вопрос о социальной норме может оказаться очень острым.

По большому счёту, в ближайшее время можно ждать роста количества обращений ФинУ и кредиторов, связанных с продажей единственного жилья должников, основанных на позиции ВС по делу Балыкова.

Напомним, в 2018 году екатеринбуржца Аркадия Поторочина признали банкротом из-за долгов на 21,4 млн рублей. В суде он просил исключить из конкурсной массы свою двухуровневую пятикомнатную квартиру как единственное жильё. Сначала суд удовлетворил его просьбу, но затем спор был отправлен на новое рассмотрение.

В итоге квартиру площадью 147,3 квадратных метра продали за 8,25 млн рублей. Начальная цена составляла 9,1 млн.

Кредиторы посчитали его жильё слишком роскошным и проголосовали за замену квартиры на "однушку" в Екатеринбурге площадью 31,7 квадратных метра.

В этом вопросе позиция властей понятна, и грядёт массовое выбивание долгов по ЖКХ, за электроэнергию и, конечно же, за невыплачиваемые кредиты.

Все отсылки на финансовый кризис, связанный с сокращением зарплат, увольнениями и падением курса рубля, скоро перестанут быть актуальными, когда долги россиян по ЖКХ отдадут коллекторам.

Впрочем большинство мрачных историй на эту тему приходило из провинции, где у населения больше всего долгов по "коммуналке" и оно "тратит заработки на еду, детей и даже развлечения вместо отдачи долгов".

Если власть считает допустимым выбивание силой денег у людей с копеечной зарплатой, то позариться на единственное жильё проблемы тоже не составит…

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