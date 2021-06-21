Вашингтонские бюрократы не прониклись духом Женевы

Политика — это концентрированное выражение экономики, полагали последователи учения Маркса. Мы вновь убеждаемся в справедливости данного тезиса, видя напрасные потуги Соединённых Штатов править всем миром. Вашингтон вынужден лавировать, так как даже поддержка Брюсселя не гарантирует перевеса сил в гибридной войне против России и Китая.

Американцы ни за что бы не пошли на переговоры с Москвой, если бы не чрезмерное напряжение сил, связанное с последствиями пандемии и борьбой на два фронта в сфере геополитики. При рекордном падении ВВП в прошлом году (на 3,5%) власти США проводят масштабные программы помощи населению — благо, печатный станок ФРС всегда под рукой. Результат, как говорится, налицо: дефицит бюджета в первой половине 2021 года превысил $1,7 трлн, а индекс потребительских цен в Штатах по итогам мая показал рост на 5% впервые с кризисного 2008 года.

В ближайшем будущем экономике США бурный рост совсем не грозит, зато проблемы нарастают, как снежный ком. Эксперт Nordea Андреас Стено Ларсен прогнозирует, что уже летом общая инфляция в Штатах может выйти на уровень 7-8%, чего не наблюдалось со времён президентства Рональда Рейгана. Федрезерв продолжает ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Однако, как показало последнее заседание ФРС, в речах её руководителей всё больше проявляется сдвиг в "ястребиную" риторику. Становится реальной перспектива более жесткой денежно-кредитной политики, вплоть до возможного повышения процентных ставок уже в следующем году. По мнению экспертов, лишение рынков больших денежных вливаний, раздувших глобальный пузырь активов, способно привести к его схлопыванию и риску разрастания нового кризиса.

Набор ультиматумов к России

В речи Джо Байдена после встречи с президентом Владимиром Путиным в Женеве можно было слышать примирительные нотки. Он сказал об уникальной ответственности двух лидеров "за выстраивание отношений между двумя сильными и гордыми странами", о "возможности сотрудничать там, где это соответствует нашим общим интересам". Байден заверил, что программа его действий не направлена против России, а имеет целью восстановление экономики США и отношений с союзниками.

"У меня нет проблем с тем, чтобы вести дела с Россией — при условии, что это будет в соответствии с международными нормами, — неожиданно заявил Джо Байден. — В наших интересах, чтобы россияне преуспевали экономически. Я лично не против".

Стоит отметить, что до сих пор не были замечены действия американцев в пользу развития взаимовыгодных торговых отношений, всё делалось с точностью наоборот. В водоворот нелегитимных санкций против России оказались вовлечены не только компании из США, но и всего мира. Веры в то, что всё вдруг изменится после саммита в Женеве и благих пожеланий Байдена, нет никакой. Тем более, что позитивные заявления американского лидера сопровождены кучей оговорок.

Всё выглядит так, что намеченные планы договариваться о разборе завалов в двусторонних отношениях будут подменены Штатами набором ультиматумов к России. Не зря Джо Байден указал срок полгода или год на решение нашей страной таких вопросов, как "освобождение людей из российских тюрем" (американских граждан? блогера Навального?) и наведение порядка в сфере кибербезопасности. Если действия России покажутся США недостаточно расторопными, то, по словам Байдена, возмездие будет суровым. В частности, прозвучала угроза, что в сети трубопроводов, идущих с наших нефтяных месторождений, будет запущен "вирус-вымогатель".

Свои пять центов в то, чтобы не допустить положительного эффекта от встречи в верхах, стараются внести многочисленные демагоги от политики в США. Так, советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об установлении "четких ориентиров" и "четких ожиданий" в отношениях с Россией, что охватывает широкий диапазон тем от киберпреступности до прав человека и демократии. Член сенатского комитета по международным отношениям республиканец Джеймс Риш раскритиковал команду Джо Байдена, которая не смогла реализовать "новый подход к России" и противостоять "её злонамеренному поведению во всём мире".

Не отстают от политиканов и всякого рода эксперты. Научный сотрудник Атлантического совета Дэниэл Фрид видит рамки отношений между РФ и США следующим образом: сотрудничать там, где это возможно, противодействовать агрессии и отстаивать демократию и права человека, в том числе внутри России. Старший научный сотрудник Атлантического совета Диана Фрэнсис вместе с Джо Байденом прочертила для президента Путина "красные линии", касающиеся

суверенитета и территориальной целостности Украины;

кибератак на объекты американской инфраструктуры;

соблюдения прав оппозиционера Навального.

Односторонним уступкам не бывать

В дискуссионном запале американские оппоненты не замечают, как сами заходят за "красные линии", когда берут на себя право насаждать права человека и демократию (в их собственном понимании) внутри другого суверенного государства, когда поддерживают любые действия Украины в нарушение Минских соглашений или когда угрожают кибератаками против российских трубопроводов. Впрочем, они уже давно перешли всевозможные "красные линии" в отношении России не на словах, а на деле. Чего стоит одно лишь приближение военной инфраструктуры НАТО вплотную к нашим западным границам.

Принимаемые Штатами ограничительные меры в отношении России сами по себе нелегитимны, так как принимаются в обход структур ООН. Исследовательская служба конгресса (CRS) перечисляет неполный список антироссийских санкций, которые введены из-за "вторжения России на Украину в 2014 году, злонамеренных действий в киберпространстве и мероприятий по усилению своего влияния (включая вмешательство в выборы), нарушений прав человека, использования химического оружия, распространения оружия, поддержки правительств Сирии и Венесуэлы, использования экспорта энергоносителей в качестве меры давления" и т. д.

В принципе, судя по данному списку, Штаты могут "вдарить" санкциями по кому угодно и за что угодно. Ведь подкреплять обильные обвинения хоть какими-то фактами они не приучены. Однако в случае с мировой ядерной державой, какой является Россия, как бы американцам не переборщить. Если их не сдерживают соображения упущенной экономической выгоды или разбазаривания огромных средств, выбрасываемых в топку гибридной войны, то они должны понимать, чем пахнет её переход в горячую фазу.

Благо, Джо Байден достаточно зрелый и опытный политик, чтобы осознавать необходимость контроля над современными типами вооружений, которые, как он выразился, "сокращают время реагирования и повышают вероятность случайной войны". Благодушные фразы о демократических ценностях, отстаивании всеобщих прав и основных свобод, которые якобы стали "составной частью ДНК" США, уже никого в мире не убеждают. Слишком часто под их девизом американцы несли смерть и разрушения в другие страны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ясно дал понять, что уловки американцев по достоинству оценены в Москве. Если безответственные эксперты с американской стороны интерпретируют итоги женевских переговоров как обязательство России принимать односторонние уступки — по возвращению персонала в посольство США, освобождению осужденных граждан США или наведению порядка с киберпреступностью, — то "это не тот подход, о котором говорили президенты".

Сергей Лавров обратился к таким комментаторам с недвусмысленным "месседжем": так не пойдёт, игры в одни ворота не будет. Все назревшие вопросы необходимо решать на взаимоприемлемой основе. Пока та логика, которую лидеры двух стран зафиксировали в Женеве, не возобладает среди вашингтонских бюрократов, никакого продвижения вперёд не предвидится.

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