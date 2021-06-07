Польша входит в жёсткую конфронтацию с Германией

В Польше осознали, что находятся а трагической ситуации в связи с климатической политикой Европейского Союза, и обвиняют Россию и Германию в сговоре.

Об этом рассказал в интервью naszdziennik. pl депутат от партии "Объединенная Польша" (Solidarna Polska), председатель парламентской группы по энергетическому суверенитету Януш Ковальский.

Самая дешёвая электроэнергия Польши стала самой дорогой

Он утверждает, что дальнейшая реализация разработанной в Брюсселе системы торговли выбросами углекислого газа приведёт к росту цен на энергоносители для всех польских потребителей.

Депутат пояснил, что сегодня Польша производит самую дешевую электроэнергию в Европе на основе собственных запасов угля. Стоимость производства одного мегаватт/часа в Польше в среднем составляет 120-140 злотых (30 евро). Но на каждый мегаватт/час Польша платит налог за тонну выбросов СО2. Пять лет назад он составлял 4 — 5 евро, а сегодня "спекулятивная дань" ЕС стоит 54-55 евро, что поднимает цену на польскую электроэнергию до 78 евро за мегаватт/час.

"И только по этой цене PGE (Польская энергетическая группа- Ред.) может продавать свою энергию. На данный момент она становится одной из самых дорогих в Европе", — отметил Януш Ковальский.

Геноцид польских пенсионеров

По его словам на таких условиях Польше становится невыгодно производить электроэнергию, её дешевле купить в Швеции и Германии, поэтому польские шахты и электростанции будут "разрушаться", вырастет безработица среди самого пассионарного населения. Ожидается, что уже в этом году тепло для полков станет на 10-20 процентов дороже, а пенсионеры, которые сегодня платят за тепло 100 злотых, не смогут заплатить 200, потому что " живут на грани нищеты".

"Мы должны осознать это. Ему (пенсионеру) придется отказаться от лекарств или еды. Если местная государственная больница отапливается за 10 тыс. злотых в месяц, то рост затрат на 7 тыс. или 10 тысяч злотых будет для неё невыносимым. Социальный кризис, который вскоре ударит по нам, будет огромным. Боюсь, что эта ситуация вытолкнет людей на улицы и что это не будут мирные акции протеста" — сказал депутат, добавив, что первая акция протеста шахтёров и энергетиков состоится 9 июня.

Польский уголь заменит российский газ

Всего на покупке углеродных квот Польша, если не будет изменений, будет тратить из бюджета около 3,5 млрд евро ежегодно. Кроме того, по словам Януша Ковальского, Польша будет вынуждена переводить свои электростанции на газ.

Потребление голубого топлива в Польше — если политика ЕС будет реализована — увеличится с нынешних 20 млрд м3 до 35-40 млрд м3. через 10-15 лет. Это означает, что будет резкое увеличение спроса на газ, и он пойдет "Северным потоком -2", отметил депутат.

"Евросоюз нас грабит… Климатическая политика ЕС приведёт к полной потере суверенитета Польшей…, потому что газ должен заменить уголь", — сказал депутат сейма.

"Россия хочет поставить нас в зависимость от своего газа, а Германия — от технологий (ветряные мельницы). Её экономика будет становиться всё более и более конкурентоспособной, потому что они (немцы) не только будут производить энергию, которая дешевле нашей, но мы также будем финансировать их, покупая у них энергию. И они нам продадут, если захотят. Ситуация сегодня уже трагична", — резюмировал Януш Ковальский. Он предложил бороться с Германией, хотя бы отстаивая атомную энергетику.

Решения, о последствиях которых говорит Ковальский, были приняты в ЕС в декабре 2019 года, то есть с момента принятия European Green Deal ("Зелёный пакт для Европы"). Цель проекта — сделать экономику ЕС "климатически нейтральной" к 2050 году. Для этого в качестве одной из мер планируется введение углеродного налога на импорт в страны ЕС.

Законопроект об этом сейчас в стадии разработки, и методология расчета налогового сбора еще неизвестна. Ожидается, что в расчете будет учитываться объем углеродных выбросов при производстве импортируемых товаров.

Между тем, возобновляемые источники энергии никогда не заменят энергию, получаемую от сжигания угля, газа или ядерной энергии. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) зависят от погодных условий и производят энергию только 1/3 дня в году. Невозможно приравнять ВИЭ к стабильным источникам производства энергии. Ночью производить энергию с помощью фотоэлектрических элементов невозможно. Ветряные мельницы бесполезны, если не дует ветер. А накопителей энергии не существует.

Читайте по теме: Польша подозревает, что в остановку Baltic Pipe вмешались "соседи"

Польский историк: Байден уступил Европу и поставил на схватку с Китаем

Поляки вступились за президента Лукашенко

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.