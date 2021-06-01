Польский историк: Байден уступил Европу и поставил на схватку с Китаем

Новости из Польши: по мнению историка и профессора Мечислава Рыбы, президент США Джо Байден "уступил Европу" Германии и России.

Рыба объяснил ситуацию для Radio Maryja. Слова Байдена о том, что санкции против "СП-2" были отменены в том числе ради лучших, "союзнических" отношений с Берлином, дают чёткий сигнал: немцы вольны действовать в Европе совершенно свободно. В том числе — по части работы с Россией.

"Всё говорит о том, что американцы делают главную ставку на глобальную схватку с Китаем, тогда как Германия и Россия должны играть свою роль в этом альянсе", — уточнил Рыба.

Таким образом, мир словно возвращается назад по временной линии: ситуация напоминает ту, что была при Обаме или Клинтоне.

"Россия чувствует слабость США, и она очень близко подошла к нашим границам", — уверен политолог.

Кроме того, Польше следует беспокоиться ещё и о своей угольной промышленности. По мнению Рыбы, Германии вполне по силам ликвидировать польский "угольные сектор", обретя над Польшей контроль в энергетическом плане. Не исключён сценарий закупки Варшавой энергии у Берлина. А производиться данная энергия будет благодаря газу из РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.