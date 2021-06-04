Польша подозревает, что в остановку Baltic Pipe вмешались "соседи"

Поляки анализируют геополитический фактор остановки Данией газопровода Baltic Pipe — конкурента "Северного потока-2" (СП-2).

Датские экологи остановили польский трансевропейский газопровод

Недавно Польша радовалась тому, что Дания сдерживает строительство СП-2, а теперь плачет, когда Копенгаген останавливает строительство её газопровода — по той же самой причине.

В четверг датский оператор газотранспортной системы Energinet объявил, что Датский апелляционный комитет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отозвал экологическое разрешение для трубопровода Baltic Pipe, который должен транспортировать газ из Норвегии через Данию в Польшу и дальше в Центральную Европу.

Причина — забота о местах размножения или места отдыха определенных видов мышей и летучих мышей, выглядит издевательской, если учесть, что немецкие экологи, останавливая по указанию США СП-2, беспокоились о местах "отдыха уток".

Геополитические интересы остановили польский проект

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заметил на брифинге в четверг, что властям "нужно проанализировать ситуацию, чтобы спокойно спланировать дальнейшие действия".

"Вы должны анализировать это, глядя на геополитические интересы наших соседей и стран, которые не желают Польше самого лучшего", — заключил он.

Со своей стороны заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач в программе #Jedzemy заявил, что Польша постарается, чтобы ситуация "окончательно вернулась в исходное состояние".

"Экологические вопросы очень важны, но они не должны заслонять возможность строительства критически важной инфраструктуры, что очень важно с точки зрения Польши и энергетической безопасности всего региона. Мы постараемся сделать так, чтобы это решение окончательно вернулось в исходное состояние", — указал дипломат.

По его словам, "все знают", что Baltic Pipe и СП-2, конкурентоспособны, потому что Польша также хочет быть основой энергетической безопасности для Центральной Европы.

"Если Германия не хочет этого делать, то Польша обеспечивает свою безопасность, строя свою инфраструктуру, но это также может иметь стабилизирующий эффект на положение наших соседей ( по ЕС)", — оценил он.

Отметим, что Польша на транзите газа заработала бы гораздо больше, если бы германо-российский газопровод не был запущен. Страна могла бы стать чем-то вроде центральноевропейского энергетического узла. Теперь это под вопросом.

Месть России и Германии, и Дании тоже

Логично предположить, и Пшидач и Дворчик на это намекают, что Польше отомстили за её старания по закрытию СП-2 её конкуренты — Россия и Германия.

Известно, что Дания не та страна в экономическом плане, чтобы жестко зависеть от Вашингтона, тем более, что США давно надо ответить на их хамские попытки "купить Гренландию".

Кроме того датские компании подверглись санкциям США за участие в СП-2. Например, датская компания Rambøll " с сожалением" ушла из проекта, чтобы не попасть под них. Rambøll —это ведущая датская компания в сфере консалтинга и инженерного дела, созданная в 1945 году. В ее структурах работают более 16,5 тыс. сотрудников. Фирма занята проектами в сфере строительства, инфраструктуры, экологии, энергетики и менеджмента.

Конечно, поработал с датчанами и Берлин. Вспомним, что Дания, долго строившая препятствия для СП-2, отказывалась использовать в своих территориальных водах суда, не оснащенные системой динамического позиционирования (ДП), что долго препятствовало работе баржи-трубоукладчику "Фортуна. Однако после того, как канцлер Германии Ангела Меркель высказалась в том духе, что газопровод должен быть достроен, и обвинила США во вмешательстве во внутренние дела ЕС, Датское энергетическое агентство сделало вывод, что "нет никакого риска попадания якоря в старые мины или остатки химического оружия".

Копенгаген и сам может мыслить стратегически. Одна из главных рекомендаций, содержащихся в независимом анализе "О роли Королевства Дания в Арктике в области иностранных дел, безопасности и обороны" говорит о том, что диалог с Россией должен "стать лучше". Анализ был проведен по заказу Министерства иностранных дел Дании в Датском институте международных исследований (DIIS).

Заметим также, что Дания уже де-факто перешла на российский газ, так как добыча на ее крупнейшем месторождении Тайра (90% газодобычи) приостановлена из-за истощения. Сейчас королевство закупает газ, в том числе, у Германии. Как отмечает Danmarks Radiо, это означает газовую зависимость от России, "поскольку немцы получают топливо именно от русских".

В свете того, что США отказались от дальнейших санкций против СП-2 и благодаря активной работе дипломатии ФРГ по выработке совместного с США плана по противостоянию Китаю в обмен на самостоятельность на европейском театре действий, настала очередь Германии поквитаться с возомнившей себя её сильнее Польшей. Россия отнюдь не против.

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