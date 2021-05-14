Поляки массово вступились за Александра Лукашенко, обсуждая новость о возбуждении против него уголовного дела в Германии за "преступления против человечности".
Как сообщило польское издание hwydarzenia.interia.pl со ссылкой на DW, в Германии возбуждено уголовное дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко "за преступления против человечности". Адвокаты обратились в прокуратуру от имени десяти человек, "потерпевших от пыток" белорусской милиции.
Среди них белорус Валерий Самоласов и поляк Каспер Сиеницкий. Белорусский айтишник Самоласов жалуется, что его задержали, подозревая как организатора протестов, так как он приехал из Великобритании и на нём была футболка с логотипом в виде черепа из диснеевского фильма "Каратель". Этот логотип. по его словам, милиционеры приняли за эмблему украинского неонацистского полка "Азов" (запрещён в РФ как террористическая организация. — Ред.).
"Фургон представляет собой камеру пыток на колёсах. Многие кричали, плакали, молились, рвало. Я дважды терял сознание из-за боли. Мне сложно говорить о том, что меня избивали, унижали и угрожали воткнуть дубинку в задний проход", — говорит Валерий.
Сиеницкого задержали в центре Минска 10 августа 2020 года, якобы тоже ни за что: просто шёл по улице с другом. В том же "фургоне" его "избивали и оскорбляли, указывая на польское происхождение".
"Нас обвинили в том, что мы "марионетки", которые возглавят протест и организуют цветную революцию", — цитирует журналиста из Варшавы wydarzenia.interia.pl.
На самом деле, по словам поляка, он "хотел своими глазами увидеть протесты в Минске и проинформировать об этом польскую общественность". Вместо этого он провёл 72 часа в отделении милиции и следственном изоляторе в Жодино.
Самоласову в Белоруссии было отказано в возбуждении дела. По возвращении в Лондон он обратился к британским адвокатам, но для возбуждения там дела обвиняемый должен находиться в Великобритании. Поэтому белорус решил присоединиться к иску пострадавших в Германии, где исповедуется экстерриториальный принцип уголовного преследования.
Сиеницкий хочет потребовать, чтобы режим Лукашенко был признан террористическим.
"Поэтому я участвую в судебном процессе и буду давать показания. Я хочу бороться за справедливость для белорусов и для себя", — подчёркивает польский журналист.
Польское издание напоминает, что в конце марта 2021 года Совет ООН по правам человека принял специальную резолюцию по Белоруссии, которая активирует механизм ООН по документированию преступлений против человечности в этой стране. ООН будет расследовать нарушения прав человека после выборов и собирать доказательства для привлечения виновных к ответственности.
Великобритания, Дания и Германия также запустили платформу для сбора доказательств грубых нарушений прав человека в Белоруссии, в частности, применения пыток, сексуального насилия, похищений и убийств, добавляет wydarzenia.interia.pl.
Читатели польской газеты отреагировали, вероятно, не так, как хотели бы польские власти. Приведём некоторые из комментариев.
Как сказал "Правде.Ру" польский публицист, политик Матеуш Пискорский,
Польша направляла в Белоруссию инструкторов для белорусской оппозиции. Их было около десятка человек, и они появились в Белоруссии незадолго до протестов и напрямую их координировали. Например, это журналист Славомир Сераковский, он прямо сказал на одном из польских каналов о том, что даёт протестующим инструкции.
Кроме инструкторов, Польша готовит для Белоруссии боевиков в Центре изучения Восточной Европы при Варшавском университете, который финансируется западными фондами, добавил политик.
"В Минске были задержаны польские студенты, выпускники этого центра, они — члены неонацистских организаций, которые сотрудничали с украинскими "азовцами". Последние защищали их в соцсетях после задержания", — уточнил Матеуш Пискорский.
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