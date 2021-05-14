Поляки вступились за президента Лукашенко

Поляки массово вступились за Александра Лукашенко, обсуждая новость о возбуждении против него уголовного дела в Германии за "преступления против человечности".

Просто шли по улице

Как сообщило польское издание hwydarzenia.interia.pl со ссылкой на DW, в Германии возбуждено уголовное дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко "за преступления против человечности". Адвокаты обратились в прокуратуру от имени десяти человек, "потерпевших от пыток" белорусской милиции.

Среди них белорус Валерий Самоласов и поляк Каспер Сиеницкий. Белорусский айтишник Самоласов жалуется, что его задержали, подозревая как организатора протестов, так как он приехал из Великобритании и на нём была футболка с логотипом в виде черепа из диснеевского фильма "Каратель". Этот логотип. по его словам, милиционеры приняли за эмблему украинского неонацистского полка "Азов" (запрещён в РФ как террористическая организация. — Ред.).

"Фургон представляет собой камеру пыток на колёсах. Многие кричали, плакали, молились, рвало. Я дважды терял сознание из-за боли. Мне сложно говорить о том, что меня избивали, унижали и угрожали воткнуть дубинку в задний проход", — говорит Валерий.

Сиеницкого задержали в центре Минска 10 августа 2020 года, якобы тоже ни за что: просто шёл по улице с другом. В том же "фургоне" его "избивали и оскорбляли, указывая на польское происхождение".

"Нас обвинили в том, что мы "марионетки", которые возглавят протест и организуют цветную революцию", — цитирует журналиста из Варшавы wydarzenia.interia.pl.

На самом деле, по словам поляка, он "хотел своими глазами увидеть протесты в Минске и проинформировать об этом польскую общественность". Вместо этого он провёл 72 часа в отделении милиции и следственном изоляторе в Жодино.

Лукашенко обвиняется в преступлениях против человечности

Самоласову в Белоруссии было отказано в возбуждении дела. По возвращении в Лондон он обратился к британским адвокатам, но для возбуждения там дела обвиняемый должен находиться в Великобритании. Поэтому белорус решил присоединиться к иску пострадавших в Германии, где исповедуется экстерриториальный принцип уголовного преследования.

Сиеницкий хочет потребовать, чтобы режим Лукашенко был признан террористическим.

"Поэтому я участвую в судебном процессе и буду давать показания. Я хочу бороться за справедливость для белорусов и для себя", — подчёркивает польский журналист.

Польское издание напоминает, что в конце марта 2021 года Совет ООН по правам человека принял специальную резолюцию по Белоруссии, которая активирует механизм ООН по документированию преступлений против человечности в этой стране. ООН будет расследовать нарушения прав человека после выборов и собирать доказательства для привлечения виновных к ответственности.

Великобритания, Дания и Германия также запустили платформу для сбора доказательств грубых нарушений прав человека в Белоруссии, в частности, применения пыток, сексуального насилия, похищений и убийств, добавляет wydarzenia.interia.pl.

Польские читатели поддержали Лукашенко

Читатели польской газеты отреагировали, вероятно, не так, как хотели бы польские власти. Приведём некоторые из комментариев.

Ждём судебных исков по поводу бомбардировок мирных жителей и их домов на Западном берегу (реки Иордан)!

Преступление против человечности. А геноцид в виде налётов авиации, артиллерийского и стрелкового огня против мирных жителей — по усмотрению. Почему? Потому что есть страны лучше и хуже. Лучше и хуже их население.

Будет очень интересно посмотреть, как они это докажут… Интересно, имеют ли немцы право обращаться в немецкие суды и прокуратуру по поводу их избиения и садистского поведения (местных) полицейских?

Пусть ЦРУ выплатит им компенсацию.

В Германии подали иск против Лукашенко в Белоруссии! Народ, свежая книга о преступлениях вермахта в Белоруссии доступна на бесплатных порталах. Читайте на иностранных языках!

Это просто свидетельство того, какая паршивая страна Германия. Есть ли у Германии юрисдикция в Белоруссии? За этим действием стоят политические мотивы. Вероятно, по "приговору" из Германии Лукашенко будет объектом ареста в странах, контролируемых той же группировкой, что и Германией, то есть практически везде. Но мы как-то не слышим о Лукашенко и его заграничных поездках, в отличие от наших "женихов".

Вероятно, по "приговору" из Германии Лукашенко будет объектом ареста в странах, контролируемых той же группировкой, что и Германией, то есть практически везде. Но мы как-то не слышим о Лукашенко и его заграничных поездках, в отличие от наших "женихов". Или, может быть, сначала мы подадим в суд на американских президентов за Гуантанамо и на британцев за пытки в Ираке? Про Ирак даже не нужно ничего доказывать, потому что на YouTube полно фильмов на эту тему. Лицемерие. Не знаю, знаете ли вы, но Германия выплачивает пенсии более 200 голландским эсэсовцам. Я думаю, что Матеуш Пискорски (осуждённый по политическим мотивам польский политик, призывает работать с Россией. — Ред. ) также имеет право требовать компенсацию.

) также имеет право требовать компенсацию. Потомки нацистов хотят демократизировать Белоруссию!?

В самом деле, это "преступление против человечности", потому что белорусская промышленность до сих пор не остановлена и не разграблена подрывными майданными "реформаторами", спонсируемыми западными службами и "фондами". А белорусская собственность до сих пор не изымается ни бесплатно, ни наполовину западными корпорациями. Благодаря этому белорусы ещё не "освободились" от работы в Белоруссии и ещё не испытали на себе "демократическую", то есть корпоративократическую "свободу", скитаясь по миру в поисках работы.

Когда выяснилось, что Лукашенко выиграл (выборы) ещё раз, сразу постановили, что выборы сфальсифицированы. Кто и на каком основании это определил?

В Германии с задержанными обращаются в десять раз хуже, чем в Белоруссии.

И как с предателями и агентами иностранных служб следует обращаться, гладить по головам? Таких, как эти в США, называют внутренними террористами и сажают в тюрьму на много лет в этой так называемой демократии. Так поступают с теми, кто хочет поджечь свою страну в США.

Может быть, покажут фото, что немцы делали с белорусами во время войны.

Лукашенко должен привести белорусских рабочих на Украину или в Польшу и показать им, что их ждёт в так называемых демократиях. И пусть они увидят, что случилось с польскими заводами, польской промышленностью или государственными фермами, верфями, сталелитейными заводами и т. п. и т. д.

Белорусские и польские эмиссары при финансовой поддержке США организовали Майдан 2020. Но не вышло. Тем не менее они всё ещё пытаются захватить власть. К сожалению, для них у Лукашенко очень много поддержки — текущие опросы показывают 72%.

Польша готовила для белорусского Майдана инструкторов и боевиков

Как сказал "Правде.Ру" польский публицист, политик Матеуш Пискорский,

Польша направляла в Белоруссию инструкторов для белорусской оппозиции. Их было около десятка человек, и они появились в Белоруссии незадолго до протестов и напрямую их координировали. Например, это журналист Славомир Сераковский, он прямо сказал на одном из польских каналов о том, что даёт протестующим инструкции.

Кроме инструкторов, Польша готовит для Белоруссии боевиков в Центре изучения Восточной Европы при Варшавском университете, который финансируется западными фондами, добавил политик.

"В Минске были задержаны польские студенты, выпускники этого центра, они — члены неонацистских организаций, которые сотрудничали с украинскими "азовцами". Последние защищали их в соцсетях после задержания", — уточнил Матеуш Пискорский.

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