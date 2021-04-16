Лукашенко перед "смертью" развил бурную деятельность

Александр Лукашенко перед принятием "дорожных карт" по интеграции с Россией занервничал и пытается заниматься "разводкой" партнёров.

Бурная активность Лукашенко там, где его признали

Президент Белоруссии Александр Лукашенко развил бурную деятельность. За прошедшие семь дней он слетал в Азербайджан, где пообщался с президентом Ильхамом Алиевым, по прибытии поговорил по телефону с теневым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, 16 апреля принял у себя в Минске премьера РФ Михаила Мишустина и анонсировал встречу с Владимиром Путиным на 22 апреля.

Телеграм-канал "Пул первого" сообщает, что Назарбаев подробно интересовался у Лукашенко ситуацией вокруг Белоруссии, обсудили состояние и развитие двусторонних отношений, основные направления сотрудничества, коснулись вопросов международной обстановки.

Алиев поблагодарил Лукашенко за эффективность поставленного перед осенним конфликтом в Нагорном Карабахе белорусского оружия, но о новых сделках не сообщается. Напомним, что азербайджанская армия использовала против армянских соединений "белорусские" РСЗО "Полонез".

Подтверждено желание Минска и дальше закупать около миллиона тонн азербайджанской нефти.

Согласно информации "Пула Первого", Лукашенко на встрече с Мишустиным поблагодарил его за готовность решать проблемы "дорожных карт", что время подстёгивает это делать, и что он (Лукашенко) готов "искренно и честно" обсудить связанные с ними проблемы. Как сообщает ТАСС, премьер РФ предложил президенту Белоруссии интегрировать "налоговые системы двух стран" "без поглощения".

Ранее Михаил Мишустин поручил Минобороны РФ совместно с МИД провести переговоры с Минском о продлении использования двух военных объектов на территории Белоруссии.

В прошлом году готовилось объявление о глубокой интеграции России с Белоруссией. Москва надеялась, что это станет "новым Крымом" — новой национальной идеей россиян и белорусов, но Лукашенко не захотел "терять" суверенитет. Однако его мечта уйти на Запад "цивилизованно" ( не как Украина) тоже не осуществилась, там не захотели иметь дело с "токсичным" президентом после выборов в августе и их последствий.

Похлопывание по плечу не решит проблем Белоруссии

Как сказал "Правде. Ру", генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, активность Лукашенко определяют два фактора — очень непростая экономическая ситуация и большая задолженность — более 8 миллиардов долларов, перед Россией.

По словам эксперта, Россия "начинает считать деньги" и, естественно, пересматривать "некоторые свои соглашения" по поставкам нефти, в частности, на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии.

Поэтому Лукашенко где-то нужно искать альтернативные источники для кредитования и возможных заработков, сказал Владимир Лепехин.

По его мнению, Лукашенко активизировался "не в совсем правильном направлении".

"Ему нужно заниматься собственной экономикой и её реформой. Но действует он в традиционном направлении: похлопывает по плечу своих партнёров, заглядывает в глаза Путину, Алиеву, Назарбаеву и так далее, убеждает их в дружбе, чтобы они пошли ему навстречу, то есть, разводит их", — сказал эксперт.

По его словам, "где-то, возможно, он что-то получит, но в целом, экономическую ситуацию не разрешит".

Состояние экономики Белоруссии зависит от России

Согласно данным Белстата, ВВП Белоруссии за первые два месяца 2021 года увеличился на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составил 23,3 млрд белорусских рублей (около 8,9 млрд долл.). В плюсе промышленность — 8,3% (21,4 млрд бел. руб., или 8,2 млрд долл.), этот рост обеспечен за счет нефтепереработки и химической промышленности (+44% и +30%, соответственно), что объясняется низкой базой прошлого года.

По сравнению с прошлым годом на 20% увеличилось количество убыточных предприятий, с 1467 до 1760, это почти треть (27%) от общего количества хозяйствующих субъектов. Особенно патовая ситуация в госсекторе. Там по итогам 2020 года убыточны 32% компаний, за год их стало больше на 11%.

Минфин Белоруссии увеличил утвержденный размер дефицита бюджета страны с 4 млрд до 5,6 млрд белорусских рублей. Финансировать его планируется, в том числе, и за счет внешних заимствований, причём не на Западе, так как там режим Лукашенко не признан.

Созданная по инициативе президентов Белоруссии и РФ межправительственная рабочая группа по интеграции к концу 2019 года подготовила 31 интеграционную дорожную карту (позднее несколько карт были объединены, их стало 28).

Стороны не пришли к компромиссу по вопросами нефти и газа, налоговой политики. В ходе переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предлагала создать 12 наднациональных органов, в том числе единый эмиссионный центр, счетную палату, суд Союзного государства и единый таможенный орган.

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