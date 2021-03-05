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Автор Александр Шторм

Что спасёт Россию от роста цен на продукты

Экономика

Российская экономика будет более устойчивой, если снять существующие запреты на импорт. Об этом заявил эксперт Института экономической политики имени Гайдара, экономист Сергей Жаворонков.

Что спасёт Россию от роста цен на продукты

По его словам, для снижения цен на продукты также необходимо снизить налоговую нагрузку для населения и печатать меньше денег. Эксперт отметил, что теория о том, что запрет импортных товаров простимулирует развитие местного производства, якобы потерпела крах. Фактически все запреты ведут исключительно к повышению цен.

"ЦБ стоит не печатать столько денег, также стоит меньше денег правительству собирать в налогах, чтобы не было соблазна их потратить", — предложил эксперт. Жаворонков также добавил, что за последние семь лет цены в России выросли на 65% при общем падении зарплат.

Со своей стороны, руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович не считает, что показатель настолько радикален, но тенденцию к подорожанию не отрицает.

Для того чтобы экономика заработала нормально, властям нужно минимизировать инфляцию и нейтрализовать последствия для бедных.

Остапкович пояснил, что бедными могут считаться россияне с доходом ниже прожиточного минимума и медианной зарплаты (34 тысячи рублей).

И тут встаёт вопрос о продуктовых карточках, которые смогут повлиять и на уровень занятости, после чего заработает экономика, вырастет ВВП. Также он предложил снять подоходный налог или усилить прогрессивную шкалу налогообложения.

Тем не менее доцент кафедры Национальной экономики ЭМИТ РАНХиГС при Президенте РФ Владимир Трегубов ожидает, что правительство не будет продлевать регулирование цен на социально значимые продукты, что приведёт к их подорожанию. Так что россиянам следует запастись товарами с длительным сроком годности.

Впрочем эксперты продуктового рынка категорически не согласны с недавними выводами агентства Bloomberg, включившего Россию в список стран, в которых рост цен на продукты в конечном счёте может привести к их дефициту.

Как пишут авторы телеграм-канала "Постправда", в министерстве сельского хозяйства РФ заявили, что производство в сфере российского АПК существенно превышает объёмы внутреннего потребления, поэтому никакого дефицита продуктов в России не будет.

Фактически рост цен на продукты является общемировым трендом, который наблюдается последние 15 лет, а во многих регионах мира эта сфера пострадала сильнее, чем в России, и дело тут не только в коронавирусе.

На глобальный рост цен повлияли:

  • птичий грипп, который сильно ударил по аграрному сектору Европы,
  • африканская чума свиней в Китае.

Российской экономике также изрядно вредит слабый курс рубля, так как огромное количество компонентов, влияющих на рост себестоимости продукции (речь о вакцинах для животноводства и удобрений для аграриев) закупается за валюту, почти на 30% выросла и цена основного упаковочного материала.

При этом обеспечивать доступные для населения цены на продовольствие без ущемления интересов производителей — это задача в первую очередь минэкономразвития. С другой миссией — обеспечить необходимый объём производства — успешно справляется минсельхоз.

Правительство пытается работать с вопросами ценообразования. К примеру, сейчас минсельхозом прорабатываются механизмы господдержки птицеводческой отрасли, которые позволят сохранить финансовую устойчивость производителей и стабилизировать ситуацию, подытожили авторы проекта.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы bloomberg налоги рост цен зарплата бедность минсельхоз запрет импорта владимир трегубов сергей жаворонков минэкономразвития георгий остапкович
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