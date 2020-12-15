Камынин: пока ни одно государство не готово к тотальному контролю за гражданами

Почему 2020 год не стал переломным для сферы цифровых технологий и как пандемия повлияла на мировосприятие самозанятых и айтишников, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Шатрову руководитель Проектного офиса цифрового развития Самарской области, член Общественной палаты Самарской области Дмитрий Камынин.

Читайте начало интервью: Дмитрий Камынин: в России нет базового ПО для смартфонов

Цифровое государство

— Дмитрий, в ответ на онлайн-контроль по всему миру проводят офлайн-митинги. Весь Запад бурлит. Только Россия, наверное, ведет себя прилично.

— Для меня очень странно это бурление. Люди, которые собираются протестовать против контроля государства, координируют свои действия в мессенджере, который имеет возможность просматривать это государство, на телефонах, которые выпускает компания, имеющая соглашение со спецслужбами государства о предоставлении информации о каждом пользователе смартфона. Это говорит, скорее, о незнании людьми технологических возможностей.

— Мы в 2020 году увидели столкновение цифрового и аналогового мира по всем направлениям. Это год перелома?

— Я не думаю, что это переломный год с точки зрения воздействия государства на общество через цифровые технологии. Чтобы наступил перелом, все технологии должны быть готовы к управленческому воздействию. Государство как структура, не имеющая права на ошибку, предпочитает в случае с IT-технологиями сначала сделать пилотный проект. У программистов есть термин "песочница", то есть закрытая штука, в которой даже если что-то плохое случится, наружу никогда не выйдет и плохих последствий для широкого слоя не будет.

Ни одно государство пока не готово устанавливать тотальный контроль за всеми своими гражданами, даже Китай.

Технологические возможности для этого теоретически есть, но практически такую систему создать чрезвычайно дорого.

— Необязательно контроль. Просто тотальная поддержка всех и каждого. Такая добрая длань — рука государства каждого поддерживает. Нет?

— Безусловно, государство хотело бы каждого поддержать. Но для этого нужны определенные программные возможности. Например, чтобы кабинет налогоплательщика заработал, туда должны быть введены данные огромного количества людей. При этом неизбежны ошибки, которые нужно исправлять. И желательно заблаговременно. Это колоссальная работа.

2020 год показал те узкие места, где еще нужно поработать государству. В ближайшие 2-3 года мы увидим активную работу над созданием государственных платформ — систем цифровых сервисов.

В нацпроекте "Цифровая экономика" все расписано до 2024 года, что позволяет нам немного спрогнозировать движение Российской Федерации, которое является опережающим по отношению к большинству стран в цифровизации процессов, в первую очередь процессов государственного управления.

— Значит, это не заговор — история с пандемией?

— Нет. Это действительно желание IT-компаний быть полезными своими продуктами, еще на этом заработать.

Самозанятые и айтишники

— До начала коронавируса у нас было несколько десятков тысяч самозанятых, а сейчас речь идет уже о миллионах. Меньше чем за год люди воспользовались возможностями приложения "Мой налог" и вдруг в открытую стали платить налоги. Что повлияло?

— Насколько я помню, самозанятые должны получать стабильную пенсию. Было объявлено в этом году, что самозанятый, платящий налоги, может рассчитывать на базовую пенсию от государства. На протяжении многих лет у нас самозанятые были молодыми здоровыми людьми, а этот год вдруг показал, что на самом деле может быть и инвалидность (дай Бог всем здоровья), и иметь какую-то гарантию от государства в этот сложный период было бы неплохо.

— Вдруг стало понятно, что государство нам необходимо. Мы ведь, смотря на Запад, пытались от государства откреститься. И вдруг обратились к нему: слушай, государство, давай нам лекарство бесплатно. Удивительная история — патернализм, который проснулся среди молодежи, а не среди пенсионеров.

— Я много работаю с молодежью, поскольку айтишники — это преимущественно молодые люди, сейчас в IT-отрасли начинают работать студенты 1-2-го курсов, есть случаи, когда и школьники уже полноценные сотрудники IT-компаний. Я такого доверия к государству с их стороны не вижу. Обусловлено это тем, что айтишники — это экстерриториальные люди, которым все равно, где они сидят и работают. Где им комфортно, там и работают.

Пока они знают только русский язык, будут работать в России. Как только они хорошо выучат английский, могут поехать в теплые края и там работать и сидеть на самоизоляции, ничего от этого не потеряв.

Здесь, наверное, играет роль не принятие или непринятие правил игры со стороны государства (я имею в виду только айтишников), но и то, что они увидели: государство может не одно, а все сразу установить одинаковые правила игры. Например, закрыть границы. И им некуда будет ехать. Им приходится в сузившемся для них вдруг мире выстраивать социальную жизнь. Потому что с работой у нас все хорошо, с заработком у них там тоже неплохо. А что касается социальной жизни, социальной ответственности, которая наступает только тогда, когда у тебя есть тесные связи с людьми, которые живут рядом, этого, может быть, и не хватало IT-сообществу, и 2020 год показал, зачем им это надо, и класс неземных IT-гуру подтолкнуло ближе к соседке со своего этажа или бабушке на лавочке у подъезда. Они начали обращать на это внимание.

— Да. И я опять к самозанятости возвращаюсь. Когда стало понятно, что можно честно платить от 4% до 6%, почему же не платить. Не в каждой стране мира такие налоги существуют.

— Я бы не стал все сводить к деньгам. Нам этот год показал, что мы общество, пусть разобщенное, пусть кто-то из нас не очень любит государство, тем не менее насколько выросла взаимоподдержка и взаимопомощь. Это же совершенно точно видно. "Мне назначали вот такое лекарство. Сейчас я его разошлю родственникам, друзьям. Быстрее давайте закупайтесь". Это элементы взаимоподдержки.

Самое главное, что для коммуникации, поддержки широко использовали именно IT-технологии:

мессенджеры,

видеоконференции,

социальные сети.

То есть это включило автоматически огромное количество цифровых продуктов в повседневную жизнь каждого человека.