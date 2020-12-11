Дмитрий Камынин: в России нет базового ПО для смартфонов

Существует ли заговор айтишников против нефтяников, в чем опасность криптовалют и являются ли граждане "цифровыми рабами" государства, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Шатрову руководитель Проектного офиса цифрового развития Самарской области, член Общественной палаты Самарской области Дмитрий Камынин.

Заговор айтишников против нефтяников?

— На дворе декабрь. Пора подводить итоги года. Дмитрий, 2020 год оказался годом пандемии или годом цифровизации?

— Процессы государственной цифровизации в 2020 году, безусловно, получили ускорение. Программа "Цифровая экономика" тоже будет переформатирована. Потому что ситуация с ограничительными мерами и распространением коронавирусной инфекции заставила общество активнее использовать цифровые технологии. Безусловно, много противников у этого есть. Например, большую турбулентность в обществе вызывает дистанционное обучение.

Но если бы не было цифровых технологий, дистанционного обучения не было бы совсем, и тогда вообще получается потерянный год для наших детей.

Поэтому мы не можем не признать, что именно цифровые технологии дают современному обществу шанс с минимальными потерями пройти период социальной изоляции. Они дают нам возможность:

для общения,

получения информации,

принятия решений,

поддержания нашей жизни (доставка продуктов, банковские транзакции).

— Все выглядит как заговор айтишников против нефтяников. Может быть, так и есть?

— Мировой рынок IT-услуг 2019 года оценивается экспертами в 3,8 триллиона долларов. Это количество средств, которые вращаются в сфере телекома, IT, игровой индустрии. Падение этого года коронавирусного составило всего лишь 8%. При этом в других отраслях падение измеряется в некоторых случаях десятками процентов. Это говорит о том, что IT-отрасль не только не сбавила обороты, но и развивается. Для примера просто вам скажу. В 2019 году весь мировой рынок новых автомобилей составлял 800 миллиардов долларов. Это говорит о заговоре айтишников? Нет.

Цифровые опасности

— Нет ли угрозы в необоснованном росте IT-технологий?

— IT-технологии — это гигантский спектр различных технологических решений, который включает в себя многими критикуемые технологии 5G, игорный бизнес, который переместился в виртуальное пространство.

Давайте эту сферу не IT, а "цифрой" называть, потому что это более общее понятие. Внутри нее, как и в любой сфере, есть место "пузырям". Например, было несколько лет назад повальное увлечение майнингом криптовалюты. Это преподносилось как возможность легкого заработка для обычного человека: вложи несколько тысяч долларов в оборудование и через 2 месяца ты можешь купить себе все, что пожелаешь, и деньги текут прямо из виртуального пространства. Практика показала, что это не совсем так и что этот рынок имеет свои законы.

Государство к криптовалюте относится со скепсисом. Потому что это новый эквивалент обмена, который неизвестно, как себя поведет, если отменить старые добрые деньги и ввести фактически эквивалент потраченного машинного времени.

Это повод для спекуляций, потому что всегда там, где есть прорывные технологии, существует много людей, которые с ними не знакомы, и на их незнании люди с недобрыми намерениями будут пытаться сделать деньги.

Поэтому, с одной стороны, у нас есть прекрасные технологии, системы геоинформационные, за нами приезжает такси, нам приносят еду, мы переводим деньги, а с другой стороны, есть сомнительные предложения легкого заработка в интернете. Поэтому очень важно для каждого человека иметь хотя бы общее представление о том, что понимается под этими терминами. Если он собирается на это тратить свое время и деньги, то ему надо разобраться, что имеется в виду. А каждое государство в мире стремится, чтобы услуги, которые оно оказывает населению, проводились безопасно, быстро и с комфортом как для государственной системы, так и для потребителей.

— А как получилось, что доступнейшие технологии, которыми обладает каждый в своем смартфоне, вроде самые демократичные, на самом деле оказались в руках государства и моментально сделали нас его "цифровыми рабами"? Конечно, из благих побуждений. Мы государство уважаем, за то что оно беспокоится о нашем здоровье.

— Вы говорите "в руках государства". Давайте сначала ответим на вопрос, в руках какого государства находятся наши смартфоны.

Дело в том, что Российская Федерация не обладает платформами, которые могли бы быть операционными системами смартфонов.

Держателями наиболее часто использующихся в мире платформ (Google Android и iOS) являются компании, бенефициары которых имеют гражданство других государств. Внутри этих смартфонов много разнородного программного обеспечения. Оно создано:

в России,

США,

Китае.

Но базовое программное обеспечение, которое обеспечивает возможность в смартфоне что-то сделать, — это собственность не Российского государства. Поэтому если говорить о том, какую роль государство имеет в нашей жизни, то я бы на два подвопроса разделил этот большой вопрос. Первый — ту роль, которую мы видим. И та роль, которая нам незаметна, но тем не менее она тоже есть. Я не являюсь сторонником теории заговора, что, мол, шпионы кругом, следят, все записывается. Я думаю, что это не так. Хотя технологическая возможность этого существует. Но пока человек не делает ничего противозаконного, для государства нет смысла его свободу ограничивать, потому что он сам себе ее ограничивает правилами поведения, своей жизнью в этом, и пусть получает блага от государства.