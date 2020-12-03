Россиян снова оставляют без достойных пенсий

Россияне в 2021 году будут получать страховые пенсии по старости при соблюдении трех условий. Они обязаны достичь пенсионного возраста, иметь в наличии 12 лет страхового (рабочего стажа) и накопить 21 балла пенсионного коэффициента.

Как заявила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. возраст выхода на пенсию в 2021 году для мужчин составит 61,5 года, для женщин — 56,5 года.

В своем интервью "Парламентской газете" Бибикова напомнила, что для неработающих пенсионеров с января 2021 года будут проиндексированы на 6,3% страховые пенсии по старости. Средняя сумма индексации составит целых (!) 1000 рублей.

Напомним, что россияне также получат пенсии за январь досрочно. В конце декабря, пенсию за январь получат люди, которым выплаты доставляются через почтовые отделения в период с 1 по 3 число включительно. Сумма будет начислена полностью — за весь январь.

Но выплаты накопительной части пенсии россиян будут приостановлены до 2023 года. В Совете Федерации уже одобрили соответствующий закон.

При этом размер индивидуальной части тарифа страховых взносов -16% -сохраняется. Этот закон не уменьшает объем прав пенсионеров в России, добавили в Совфеде.

Стоит добавить, что с 2014 года россияне отчисляют 6% заработной платы в накопительную часть пенсии. Власти продлили такой порядок отчислений до 2021 года.

Заметим, что пенсионная реформа, обвалившая рейтинг власти до минимума, далеко не самая неприятная вещь в этой области. Буквально месяц назад правительство РФ увеличило предельную зарплату граждан для получения пенсионных баллов.

Фактически это означает, что при зарплате гражданина РФ в 11 тысяч рублей, государство не собирается копить страховую пенсию.

При таких обстоятельства не исключено, что пенсии такой гражданин ив итоге не получит вообще. Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева пояснила, к чему приведут новые правительственные инициативы в пенсионной сфере:

"Чтобы заработать максимальное количество баллов за год, надо иметь заработок, равный предельному. Это, разумеется, совершенно не похоже на заявленное давным-давно социальное государство".

Только России таким государством в ближайшем обозримом будущем никак не стать. Экспортно-сырьевая экономика требует проживания на этой территории всего 30-35 миллионов человек, так что никакого повышения пенсий точно не будет.

По сути, в России процветает социальный дарвинизм, так как на 10-12 тысяч рублей в месяц прожить невозможно. При этом суммы в 15-16 тысяч рублей сохраняются десятилетиями независимо от того, сколько стоит нефть и какой курс рубля.

Сегодня половина населения находится "на дне" с доходами ниже 15-25 тысяч рублей. так что ждать повышения пенсий просто не с чего...