Дмитрий Журавлев: "Только в России был капитализм по Марксу"

Зачем придумали горизонтальное финансирование, когда в России был капитализм по Марксу и можно ли возродить Госплан, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой кандидат политических наук, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Анатольевич Журавлев.

Горизонтальное финансирование

— Дмитрий Анатольевич, я слышала, что регионам нет смысла улучшать ситуацию, придумывать проекты, потому что для этих проектов они должны сами искать часть финансирования. Им проще ничего не делать.

— Я с ужасом услышал о горизонтальном финансировании. Это когда регионы, у которых деньги есть, отдают деньги регионам, у которых денег нет. Не из федерального бюджета дотации платить, а из соседнего региона. При этом никогда ни у одного региона не появится желание напрягаться и что-то делать. Потому что все равно потом придется кому-то отдать. Министерство финансов так решило сэкономить федеральный бюджет.

Но министерство финансов так и должно действовать в любой стране. Это цепная собака у бюджета. Но оно не должно быть единственным министерством, которое принимает все решения. Проблема в том, что Минфин у нас единственный экономический эксперт. Все остальные при нем только обслуживающий персонал. Это длится годами.

Минэкономразвития должно сказать: нет, деньги надо отдать, вложить в разумный проект, получить прибыль, дать людям работу.

И оно это говорит. Другое дело — насколько его слышно.

Кто и как это будет менять? Когда пришел Белоусов на пост первого вице-премьера, была полная уверенность, что он ситуацию сможет исправить. Может быть, еще сможет, не знаю. Но пока у нас логика бюджета — главное. Хотя Белоусов именно из Госплана, он человек с совершенно другим мышлением. Первый вице-премьер, ключевая фигура в правительстве, но пока логику финансов перебить не смог.

Когда начинали готовить стратегическое планирование, случайно и меня позвали. Я сказал: "Стратегическое планирование — это хорошо. А как вы уровни планирования будете совмещать?" Это было открытие. Им вообще этот вопрос в голову не приходил. Есть стратегические планы:

федеральный,

региональный,

муниципальный.

Они отдельно живут и нигде не пересекаются. Что такое пятилетка? Это вертикальная штука. Центральная союзная власть принимает решение: надо сделать так. И дальше мы распределяем по республикам, республики по регионам, регионы по районам. А тут решили делать по отдельности. Я им открыл сакральную тайну. Больше меня не приглашали.

Госплан и дикий капитализм

— Пятилетки — это хорошо. Кто их будет делать? Единственная Нобелевская премия по экономике в Советском Союзе была дана за работу Госплана. Мы к нему привыкли, его страшно ругали. Но восстановить Госплан очень трудно. Это были специалисты высочайшего уровня, чтобы согласовать огромное количество различных видов продукции, чтобы у вас машины без колес не стояли или колеса без машин.

Сейчас Хоттабыч нашелся, возродил специалистов. А как вы это будете с рынком совмещать?

— Вы же говорите, у нас централизованная экономика?

— Она централизованная в том смысле, что мы указания можем давать и наказывать за невыполнение. Но мы не можем давать плановые задания по количеству выпускаемых автомобилей.

— Почему? Ведь существует госзаказ.

— Да, но мы должны согласовать плановые задания по автомобилям с плановыми заданиями по колесам, по электричеству. А компания скажет: "Ребята, мы бы рады, но не можем. У нас заказ от китайцев. И все колеса уйдут в Китай. Простите, ребята, со своим Госпланом. Мы вас любим, мы готовы заплатить штраф (нам китайцы денег дадут), а колес не дадим. Мы их уже в Китай продали".

Между жесткой экономикой и советской государственной экономикой огромная разница.

Я уже не говорю о монополии во внешней торговле, которую мы сейчас не восстановим: у нас столько танков нет, чтобы восстановить монополию.

— Да, и ещё нет столько крейсеров "Аврора".

— Это же миллиардные доходы. За такие деньги что угодно сделают. Именно в этом и проблема. Восстановить советскую систему частично невозможно, целиком — скорее всего, тоже уже невозможно.

— Никто и не даст целиком. Тогда будут большие сложности, и многие люди будут категорически против.

— Я это и имел в виду, говоря, что целиком невозможно. Потому что, в принципе, ее можно целиком восстановить, но тогда будут сложности. Мы с вами нашли парламентские выражения в непарламентском месте.

— Зрители пишут: "Чиновники себя любимых не обойдут никогда. Поэтому они будут всё делать так, как удобно им".

— Если оставить чиновника один на один, то он, конечно, не обойдет себя. Главная слабость Советского Союза была в том, что Советский Союз был рассчитан на ангелов. "Кодекс строительства социализма" помните?

Сила капитализма была в том, что капитализм исходил из того, что человек такой, какой он есть. И задача экономического управления не в том, чтобы всех заставить быть хорошими, а чтобы человеческий эгоизм работал на общую пользу. И чтобы себе сделать лучше, делал лучше остальным. Это очень нетривиальная, трудная задача. Это легко говорить, трудно сделать. Но без этого система не заработает. Она сломалась уже и в тех странах, где работала. Но всё-таки был период, когда удавалось идеализм в полезных целях использовать. А сейчас западная экономика тоже в кризисе. Причем не в финансовом, а в стратегическом, — это гораздо более глубокий кризис.

Капитализма по Марксу в реальности нет. Практический капитализм — это абстракция. Мы упрощаем. Маркс прямо говорил: мы упрощаем, чтобы понять суть. Мы забываем частности. По Марксу рабочий получает ровно столько, чтобы с голоду не помереть. Это называется "стоимость труда". Не было нигде такого.

Мы единственная страна, которая в 90-е годы сумела достичь идеала, дикого капитализма по Марксу.

Свет в конце туннеля

— Дмитрий Анатольевич, давайте закончим на позитивной ноте.

— Проблемы "регионы-Федерация", "регионы-столица" (это разные проблемы, мы с этого начали) можно решить. Если есть политическая воля и хороший административный аппарат, который проследит, чтобы эта воля выполнялась, а не игнорировалась. Решения такие:

возвращение резидентов домой, то есть где живешь, там и плати;

изменение пропорций федерального и регионального бюджетов;

усиление ответственности губернаторов.

Задачи непростые, но их можно выполнить, даже не ломая нынешнюю систему. Просто нужно этого сильно захотеть. Но если даже провести эти решения, всё не исправится утром на следующий день. Это слишком долго копилось.

— Осталось дождаться политической воли.

— Да. И еще хороший аппарат, чтобы чиновники эту волю не игнорировали. Чтобы заставили на местах выполнять то, что приказали. Кстати, заставлять выполнять Россия всегда умела.

— Да. А потом рассказываем о перегибах в процессе выполнения политической воли.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова