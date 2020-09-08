Журавлев: деньги у регионов забирает не Москва, а Российская Федерация

Как распределяются налоги в России, действительно ли Москва забирает деньги у регионов и можно ли управляющие компании перевести из столицы в провинцию, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой кандидат политических наук, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Анатольевич Журавлев.

Две проблемы

— Дмитрий Анатольевич, регионы считают, что Москва живет хорошо, а сами они живут очень тяжело. При этом вся наша промышленность находится в регионах, но крупнейшие предприятия, которые когда-то были крупнейшими региональными налогоплательщиками, теперь платят налоги в Москву. И у Москвы денег более чем достаточно. В регионах ситуация разная, но очень тяжелая. Естественно ли это противостояние?

— Это две разные ситуации, собранные в одну. У нас слились вместе Москва и Федерация. Мы говорим "Москва", имея в виду город Москву. И мы говорим "Москва", имея в виду федеральное правительство. У нас две друг друга усиливающие проблемы.

Первая проблема: неравномерность распределения налогов между федеральным, региональным и местным бюджетом. Федерация забирает себе больше, чем получают регионы, поэтому у нас очень много недоноров. Откуда деньги берутся, чтобы недонорам давать? Они берутся у них же. Просто применяются как федеральные налоги, а не как местные. Они берутся в федеральный бюджет, это 60% всего бюджета страны. И потом распределяются в виде дотаций и трансфертов регионам. Эта проблема не связана с Москвой как с городом. Говорят: Москва у нас деньги забирает, поэтому москвичи хорошо живут. Это не так. Москвичи хорошо живут по другим причинам. А забирает не Москва, а Федерация.

Вторая проблема. Деньги действительно забирает Москва, когда налогоплательщики регистрируются не там, где находятся, а там, где им удобно. Им тут удобней потому, что правительство рядом, оно определяет правила игры:

как бизнес должен жить,

что он должен платить,

что он должен делать,

чего не должен делать.

Крупному бизнесу удобней сидеть в Москве, поближе к источнику указаний. Чтобы успеть добежать и сказать, что, может, не надо это указание, а надо вот то указание. В Питер бизнес попадает по указанию федеральных властей, которые говорят "Газпрому": ребята, а давайте вы в Ленинграде будете платить, а не в Москве. Это была как раз попытка поднять Питер.

Это потому, что у нас рыночная экономика, но жестко централизованная.

Вот Париж и Франция — это как Москва и Россия. Может быть, даже больше, потому что провинциальный француз на улице Парижа выделяется больше, чем русский. Идешь по Парижу и видишь зажатых людей — они провинциалы. Во Франции тысячелетняя история мощного вертикального государства, поэтому у них весь крупный бизнес старается жить поближе к Парижу.

А в Германии и США другая система. Они не хотят жить поближе к Вашингтону или к Берлину, им это не нужно. У них бизнес в Нью-Йорке, в Баварии. У них позиции центрального правительства не столь жесткие, с ним не требуется постоянно договариваться и ждать, что оттуда прилетит, чтобы успеть увернуться. Американская экономика не сильно отличается от французской, но система управления менее жесткая, чем во Франции.

Пока у нас будет жесткая вертикаль, когда каждый министр может любому крупному бизнесмену дать указания, все будут жить здесь, потому что лучше указание услышать устно, чем узнать о нем из газет.

Взять и перераспределить

— Я понимаю, что у нас есть налоговый кодекс, региональная политика. Но кто разрешил, чтобы предприятия, находясь в регионе, платили налоги в Москве, потому что здесь зарегистрирована управляющая компания, которая и получает доход? Это одна из важных причин недобора бюджетов. Она везде, но правительство не обращает внимания на ситуацию. Почему?

— Вопрос не в том, кто разрешил, а в том, кто не запретил компании. Нужен закон. Правительство может обратить на это внимание и дать указание всем жить в регионах. Но административная логика, желание быть поближе к центру, откуда приходят ценные указания, никуда не исчезнет. А децентрализации управления экономикой не произойдет в ближайшее время. Поэтому я за то, чтобы привязать компании к предприятиям и вернуть их домой:

в Омск,

Белгород,

Калининград.

В тот город, где она реально работает. Но бизнесмены всё время будут пытаться от этого уйти. Не потому, что они хотят в Москве зарегистрироваться. А потому, что им так удобнее работать.

Знаете, какое количество обязательных требований по контролю над бизнесом? Сколько бизнесмен должен государству? Четыре миллиона.

Этого человек в принципе сделать не может. Поэтому президент так много говорит о деловом климате. Сначала надо упростить отношения государства и общества, а потом принять решение о том, что всех домой. Только это нужно делать одновременно.

— Если у нас такая высокая степень централизации (ручное управление), нельзя ли взять крупнейших налогоплательщиков, которые сейчас все в Москве, и их распределить? Как раньше студентов после институтов? Распределить равномерно по разным регионам, чтобы все регионы имели гарантированные доходы.

— Мысль хорошая, но вы представляете себе, что будет в Минэкономразвития и как там будут воевать губернаторы и главы компаний, чтобы попасть к Москве поближе и от Хабаровска подальше? Хотя, конечно, надо так делать.

— Зрители пишут: "Вы не представляете, насколько испорчена экология в Челябинске, Магнитогорске, Копейске — это же вообще самый грязный город". Проблема в том, что заводы портят жизнь и здоровье людям, а налоги идут в Москву. Нельзя ли зарегистрировать все заводы там, где они физически находятся?

— Надо принять законодательное решение и привязать компанию к предприятию. Если компания владеет акциями предприятия, то пусть входит в юрисдикцию того региона, где оно работает. Или в юрисдикцию того региона, где у компании больше всего предприятий. Здесь возникает вопрос: есть четыре завода, из них три в одном регионе, один в другом. Если компания в одном регионе зарегистрируется, то что делать со вторым регионом, где находится четвертый завод?

Может быть, надо вообще отказаться от управляющих компаний. И брать налоги с предприятия, а не с компании.

Это будет очень сильный удар по рыночной логике, по привычкам, зародившимся в 90-е годы. Нам с вами — людям, заставшим советское время, — это кажется естественным и простым. А людям, которые живут в логике акций и рынков, это не кажется, ни простым, ни естественным.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова