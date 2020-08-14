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Автор Александр Шторм

За какие долги Белоруссии придется отвечать России

Экономика

Россия в результате протестов в Белоруссии потеряет деньги при любом развитии событий. Ее инвестиции в экономику соседней страны могут оказаться бесполезными.

По данным экспертов, если Москва официально поддержит Минск, ей придется поддерживать его и дальше в плане погашения внешних займов. А если РФ полностью абстрагируется, придется забыть о своевременном погашении Минском долга перед Россией в размере почти 8 млрд долл.

Разрыв связей обойдется России примерно в 9-10 млрд долл. в год. Как отметили аналитики

рейтингового агентства S&P, события в РБ увеличивают риски политического и экономического характера, и наращивают вероятность международных санкций.

О последних в США говорят практически открыто. Госсекретарь США Майкл Помпео, рассуждая о возможности введения санкций против Белоруссии или ограничения поставок нефтепродуктов в страну, не исключил такого развития событий.

Так что в S&P пришли к выводу, что в этом году ВВП Белоруссии может сократиться на 4%.

Вопрос в том, на какие именно потери готова пойти Москва и за какие именно долги союзника она готова будет ответить. Разумеется, Минск окажется не в состоянии своевременно гасить долг перед РФ, который составляет 7,5 млрд долл… Это около 40% от всего внешнего госдолга Белоруссии, составившегося по итогам полугодия 2020-го 18 млрд долл.

Как сообщал президент Белоруссии Александр Лукашенко, страна платит России по кредитам примерно 1 млрд долларов ежегодно.

Сейчас это попросту исключено, а рефинансирования при таких обстоятельствах тоже ждать незачем. Так что на сегодняшний день РБ имеет и пятилетний несвязанный кредит Банка развития Китая на сумму 3,5 млрд юаней. Китай — второй по значимости кредитор страны.

В первом случае Москва официально и открыто поддерживает Минск, который, в свою очередь, скорее всего попадет под санкции или иные ограничения Запада. Нужно понимать, что "сейчас формируются очень серьезные риски ограничения доступа к заемному капиталу. Чтобы отдавать валютные долги, Белоруссии нужно занимать", — отметил главный аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Вариантов опять же немного — Москва и Пекин.

Умолчание точно ни к чему хорошему не приведет — в случае разрыва отношений с Белоруссией превысят 20 млрд долл. Россия лишится денег за строительство Белорусской АЭС, потеряет в Белоруссии военную инфраструктуру и получит проблемы с транзитом российских экспортных товаров.

Напомним, по оценкам Международного валютного фонда, общая поддержка Москвой экономики Белоруссии составляла тогда почти 9-10 млрд долл. в год. Об этом же заявила и доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

По словам эксперта, "из-за возможных санкций и разрыва некоторых экономических цепочек на Россию ляжет дополнительная финансовая нагрузка".

Также совершенно не исключено выдавливание российских собственников из белорусских предприятий и прочие экономические меры по развалу Союзного государства, а также отказа Минска от исполнения финансовых обязательств перед Россией, подтвердила эксперт.

Хотя есть мнение, что события в Белоруссии сами по себе не оказывают серьезного воздействия на российскую экономику в силу небольшого размера белорусской экономики. Так смотрит на ситуацию доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Хестанов.

Он озвучил вывод, что санкционное давление на Россию, скорее всего, вырастет, однако окончательное решение будет зависеть от исхода политической борьбы в США. А до тех пор ситуация будет оставаться открытой.

По сути, своим невмешательством Россия теряет Белоруссию, считает известный политик, организатор "Русских маршей" Дмитрий Демушкин, российская политика в Белоруссии оказалась такой же неэффективной, как и в свое время на Украине.

"Россия долгое время вкладывала в Беларусь деньги, предоставляя скидки, поблажки. Туда вливали огромные ресурсы под обещание какой-то якобы интеграции и воссоединения. Более двух десятков лет нас кормили темой, что Белоруссия — наше Союзное государство, идет интеграция и скоро мы войдем в рублевую зону. В итоге оказалось, как и с Украиной, — вкладывая в нее деньги, мы все равно ее теряем", — подытожил он.

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Темы инвестиции александр лукашенко выборы президента белоруссии государственный долг белоруссии
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