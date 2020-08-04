Как конверсии стать двигателем прогресса

Прохождение в текущем году пика оборонных заказов и грядущее завершение программы переоснащения армии объективно подталкивают отечественный ОПК к активному переводу производства на гражданские рельсы. Придётся взять на вооружение лозунг "патернализму — нет, рынку — да!". Для того, чтобы поставлять на рынок конкурентный высокотехнологичный продукт, нужны выверенные и грамотные шаги по диверсификации "оборонки".

Читайте начало: Конверсию обещают провести по-умному

С сегодняшней доли гражданской продукции в 21% нужно за пять лет подняться до 30 % и достичь 50 % через 10 лет. Как отмечает министр промышленности и торговли Денис Мантуров, "дальше будет двигаться несколько сложнее": необходимо осваивать новые технологии и производства, проектировать конкурентоспособные виды продукции, масштабировать спрос на неё и выходить на новые ниши. Как ориентир для диверсификации Минпромторг выделяет такие приоритетные направления, как нефтегазовое, энергетическое, транспортное и станкоинструментальное машиностроение, дорожно-строительная техника, гражданское стрелковое оружие, радиоэлектроника и медицинское оборудование.

Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев добавляет к этому списку авиа-, судо- и двигателестроение. Имеет смысл "впрячься" в национальные проекты и попробовать закрепиться, к примеру, на рынках переработки мусора, производства медицинской аппаратуры и компрессорного оборудования.

Национальные проекты интересны уже тем, что на их реализацию в ближайшие годы будут потрачены более 6 трлн рублей, считает эксперт. При этом было бы неплохо, если бы государство ввело для оборонного сектора режим квотирования и ограничило конкуренцию со стороны иностранных компаний.

В своё время президент Владимир Путин на одном из совещаний в Кремле также призывал предприятия ОПК активнее подключаться к таким важным программам и проектам, как модернизация электроэнергетики, развитие цифровой экономики, оснащение медучреждений, внедрение наилучших доступных технологий (НДТ), экологическое оздоровление территорий, создание индустрии переработки и утилизации отходов.

Законодательную поддержку "оборонке" решили оказать в Совете Федерации. Надо отметить, что до сих пор нет полной ясности в юридических аспектах использования объектов интеллектуальной собственности, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности. Поэтому непонятно, как в рамках диверсификации выводить на коммерческий рынок изобретения военного, специального и двойного назначения.

Член комитета по экономической политике Алексей Дмитриенко подготовил поправки к закону "О промышленной политике", которые вводят в законодательство понятие "диверсификация производства организаций ОПК", доселе в нём не прописанное. Законопроект предлагает ряд нововведений, упрощающих жизнь оборонных предприятий (например, помощь по взаимодействию с банками). Правительство будет утверждать для них план по объёму и ассортименту гражданской продукции, создавать условия для стимулирования внутреннего спроса и экспорта.

По мнению депутата Госдумы и президента Лиги содействия оборонным предприятиям Владимира Гутенева, нужна система мотивирования для менеджмента предприятий ОПК. Как показывает опыт вертикально интегрированных структур, стимулы менеджмента в значительной степени должны зависеть от достигнутых результатов, а не от фиксированной зарплаты в штатном расписании, считает депутат.

Мотивация менеджмента — это, конечно, хорошо, но стоило бы учесть и возможность денежного стимулирования трудовых коллективов за счет полученной предприятиями прибыли. Тем более что зарплаты управленцев и рядовых работников у нас в стране зачастую как небо и земля. Зато вполне можно было бы ввести серьезные штрафные санкции в отношении менеджмента, по вине которого срываются контрольные цифры и календарный план в части выпуска высокотехнологичной гражданской продукции.

Закупать самое лучшее в мире, но отечественное

Одна из главных задач диверсификации ОПК в видении минпромторга — это наращивание экспорта высокотехнологичной продукции. Представители министерства фиксируют рост спроса на российскую продукцию двойного и гражданского назначения и оценивают ту её часть, что идёт на экспорт, на уровне выше 12 %. В качестве наиболее перспективного макрорегиона для сотрудничества они выделяют Ближний Восток и, в частности, Саудовскую Аравию. Под задачи наращивания внешних поставок предусмотрена широкая палитра инструментов Росссийского экспортного центра. За счёт субсидий можно компенсировать половину затрат предприятий ОПК на участие в крупных российских и зарубежных всемирных промышленных технологических выставках.

Но параллельно власти будут применять необходимые меры для "подогрева" внутреннего спроса без создания искусственных, "тепличных" условий для оборонки. Например, это формирование стартовых заказов на первом этапе диверсификации, подключение механизма специнвестконтрактов, а также мобилизация компаний с госучастием для закупки вместо привычной зарубежной продукции её отечественных аналогов.

Конечно, как заметил президент Путин, "нужно закупать самое лучшее в мире, но нужно добиваться того, чтобы отечественная продукция такой и стала".

Диверсификация через венчур и стартапы

В конце прошлого года Промсвязьбанк (ПСБ) был наделен полномочиями опорного банка по обслуживанию ОПК.

В правительстве объяснили выбор тем, что "банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов".

Руководитель корпоративного бизнеса ПСБ Олег Минаев представляет свою организацию как "центр компетенций", поскольку банк способен предоставить свою экспертизу в оценке спроса на продукцию гражданского назначения, взаимодействовать с отраслевыми министерствами, налаживать партнерские связи между предприятиями, продвигать продукцию за рубеж и т. д. В ПСБ всячески поддерживают идею подключения к процессам диверсификации предприятий малого и среднего бизнеса, реализации совместных проектов между МСБ и компаниями ОПК. Первые способны дать идеи и предпринимательские инициативы, вторые — производственные площадки, тогда как ПСБ поддержит перспективные проекты, обеспечивая их финансовое сопровождение, утверждает Олег Минаев.

Интересным опытом в поддержку конверсии является созданный при участии госкорпорации Ростех венчурный фонд "Индустрия 4.0", который инвестирует в стартапы, располагающие "умными" технологиями в сфере промышленной робототехники, искусственного интеллекта, новых производственных материалов и оборудования. Особый акцент делается на возможность внедрения таких технологий на предприятиях Ростеха, что даёт дополнительный импульс для их вывода на рынок.

Так, фонд приобрёл 25 % доли в уставном капитале компании "ТермоЛазер", создавшей мобильный лазерный комплекс для термической закалки поверхностей деталей, которая продлевает срок их службы в несколько раз.

Также фонд "Индустрия 4.0" предоставил конвертируемый заём группе компаний Rozum Robotics, которая занимается производством роботов-манипуляторов, компактных моторов и сервоприводов.

На международной выставке "Иннопром-2019" в Екатеринбурге был представлен плод совместной кооперации — роботизированные "руки", способные совершать высокоточные манипуляции, от сварочных работ до лабораторных анализов.

Вообще, военные технологии исторически сильно поспособствовали научно-техническому прогрессу. Именно благодаря им человечество получило:

недорогую энергию,

продвинутую медицину,

реактивные двигатели,

выход в космос,

беспилотные дроны,

роботизированные протезы

и даже интернет.

Согласно старому анекдоту, если скрестить ужа с ежом, то получится полтора метра колючей проволоки. Но если серьёзно, то творческий азарт и смекалка в деле конверсии нередко выводят на уникальный и прорывной продукт.