Какая революция на дворе? Четвертая промышленная...

Объявленные президентом Путиным меры поддержки IT-компаний, предусматривающие значительное и бессрочное снижение налоговой нагрузки, были ожидаемым решением. На дворе четвёртая промышленная революция, и развитые страны мира включились в безудержную гонку за лучшие места под солнцем в новом высокотехнологичном будущем. Слишком много времени потеряно в слепом нащупывании пути в лабиринтах рыночных механизмов под диктовку западных "благожелателей", и нет другого выхода, как жить своим умом.

Четвёртая промышленная революция предполагает слияние и массовое распространение в производстве и нашей жизни самых передовых технологий, таких как:

большие данные;

интернет вещей;

виртуальная и дополненная реальность;

3-D печать;

квантовые вычисления;

блокчейн;

нанотехнологии и т. д.

После того как в 2012 году правительство ФРГ приняло инновационную программу Industrie 4.0, его примеру последовали многие другие. Россия тоже не осталась в стороне: у нас была создана Национальная технологическая инициатива, а также несколько "дорожных карт". Она нацелена на развитие инфраструктуры инновационной экономики, способной занять достойное место на вновь формирующихся глобальных рынках высокотехнологичной продукции в период до 2035 года.

Рывок в будущее будет невозможен без соединения образования, науки и производства в единую систему, без финансовых вливаний в НИОКР и мощной промышленной базы. Согласно исследованиям ЮНЕСКО и других международных организаций, общие глобальные расходы на НИОКР с 2000 года почти утроились: с 676 млрд до 2 трлн долларов США. При этом доля Китая в мировых исследованиях и разработках выросла примерно с 5 до 25 %, а доля Соединенных Штатов, наоборот, снизилась с 40 до 28 %. Что касается России, то затраты на НИОКР у нас составляют лишь десятую часть от затрат каждой из вышеназванных стран-лидеров — 42,3 млрд долларов.

Как отмечают специалисты Счетной палаты, удельный вес затрат на научные исследования и разработки в ВВП России практически не растёт: если в 2000 году эта доля составляла 1,05 %, то в 2017-ом — 1,1 %. Таким образом, по данному показателю мы входим в третью десятку стран и занимаем лишь 28-е место. Основным источником вливаний в НИОКР является бюджет, на который приходится 66 %, бизнес-сектор выделяет 30 %, 4 % приходится на учреждения высшего образования. Например, в США львиную долю — 63 % выделяет бизнес-сектор. Понятно, что для достижения национальной цели ускорения технологического развития России эти расходы необходимо существенно увеличить.

В Douing Business наравне с Австрией и Японией

Национальный проект по науке, принятый в 2018 году с дюжиной других, согласно майскому указу президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года", предусматривает вхождение России в пятёрку наиболее развитых стран мира по исследованиям и разработкам. Несомненно, у России есть самое необходимое для движения вперёд — это человеческий капитал. В октябре прошлого года министр науки и высшего образования заявил, что Россия занимает 11-е место в мире по числу научных публикаций, восьмое — по числу патентов и входит в первую пятёрку по числу исследователей.

Правда, у наших успехов в науке и образовании есть обратная сторона медали — "утечка мозгов". Ежегодно в развитые страны, где предоставляют лучшие условия для реализации творческих задач и бизнес-проектов, уезжают десятки тысяч молодых российских ученых, топ-менеджеров, представителей инженерных и "цифровых" специальностей. Не зря в нацпроекте по науке к 2024 году ставится задача обеспечить привлекательность работы в нашей стране для ведущих российских и зарубежных учёных и молодых перспективных исследователей.

Отрадно, что Россия усиливает свои позиции в рейтинге Douing Business Всемирного банка, который оценивает состояние бизнес-климата в 190 странах мира по таким параметрам, как

простота открытия бизнеса,

получение разрешения на строительство,

подключение к электросетям,

уплата налогов,

международная торговля,

урегулирование процедуры банкротства,

привлечение кредитования и т. д.

Согласно последней редакции рейтинга, Россия поднялась на 28-е место, расположившись между Австрией и Японией и опередив все другие страны БРИКС, а также Францию и Швейцарию. Россия отстаёт по отдельным позициям, таким как международная торговля (99-е место) и защита миноритарных инвесторов (72-е место). Мы потеряли несколько строчек в рейтинге по регистрации бизнеса, разрешению проблем неплатежеспособности, уплате налогов, обеспечению исполнения контрактов и по доступности кредитов.

В новый мир без вашингтонских советчиков

Все эксперты сходятся во мнении, что необходимо больше финансировать науку и институты развития технологий, если мы хотим успешно вписаться в рамки промышленной революции. У коммерческих банков накоплены огромные финансовые средства, сопоставимые с доходами бюджета, но банковские деньги имеют склонность перетекать на спекулятивные рынки.

Как отмечает директор Института нового индустриального развития имени С. Ю. Витте Сергей Бодрунов, у нас выработалась определенная политика, которая предполагает накопление и хранение национального достояния в резервах, а не в реальном секторе экономики. Так называемая подушка безопасности уже превратилась по размеру в "перину безопасности". На ней, конечно, комфортнее спать, но в ней начинает тонуть инновационная деятельность и экономическая активность, считает эксперт.

Ещё более критично настроен академик РАН, экономист Сергей Глазьев. По его мнению, следование рекомендациям МВФ и догмам вашингтонского консенсуса нанесло российской экономике огромный ущерб. Отказ от валютного регулирования, полная либерализация трансграничного движения иностранного капитала, эмиссия денег под доходы от экспорта сырья, а в последующем и введение плавающего валютного курса рубля, резкое повышение ставки рефинансирования ЦБ и политика таргетирования инфляции — всё это послужило своеобразным насосом по выкачиванию денег из реального сектора экономики и, вообще, из России.

"Российский бизнес загнан в неконкурентное состояние, — считает академик Глазьев, — поскольку для большинства предприятий обрабатывающей промышленности кредиты взять невозможно, так как процентная ставка выше нормы рентабельности. Доля инвестиционных кредитов в портфелях наших коммерческих банков сегодня упала до 5-6 %. Зато иностранный капитал, имея колоссальное преимущество за счет возможности кредитоваться под половину процента годовых, скупает у нас все те активы, которые ему интересны".

Завышенные процентные ставки, которые навязал МВФ, очень выгодны западным финансовым спекулянтам, поскольку позволяют им получать сверхдоходы на российском рынке, считает Глазьев. Из-за политики Вашингтона Россия оказалась чем-то вроде дойной коровы для американоцентричной финансовой системы, в результате из страны вывезли как минимум 1 трлн долларов США. В связи с тем, что наши денежные власти ограничивали кредит, российские предприятия были вынуждены уходить кредитоваться за рубеж, из-за чего и произошла чрезвычайная офшоризация экономики.

Ущербность идеи таргетирования инфляции заключается в том, что обуздание инфляции путём удушения потребительского спроса не достигает своей цели в долгосрочном плане, зато гарантированно обеспечивает технологическое отставание. Мы ведь живём не в эпоху Средневековья с натуральным хозяйством: в современной экономике кредитная эмиссия позволяет инвестировать в инновационные, высокотехнологичные предприятия, которые выпускают пользующиеся высоким спросом товары и услуги, что само по себе служит барьером для инфляционных проявлений в экономике.

"Таргетирование инфляции — это стратегическая промашка наших денежных властей, которые скушали эту "дохлую кошку" и отравили весь наш экономический организм", — полагает Сергей Глазьев.

Если ввести ограничения на вывоз капитала за рубеж, применить меры противодействия спекулятивным валютным операциям и перенаправить эти средства в нужное русло, то можно спокойно удвоить объём инвестиций в российскую экономику и повысить в полтора раза норму накопления. С учётом того, что производственные мощности у нас загружены лишь наполовину и две трети сырья экспортируются, разумная кредитно-денежная политика, сопряженная с инновационным развитием, обеспечила бы не менее 8 процентов ежегодного прироста ВВП.

Основатель и бессменный руководитель Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб характеризует масштаб изменений в ходе четвертой промышленной революции как беспрецедентный для истории человечества. Начавшаяся трансформация коснётся всех сфер жизни общества и изменит её до неузнаваемости. Чтобы мы не оказались на обочине нового динамичного мира, а шли в когорте лидеров, нужно отказаться от стереотипов мышления и старых догм, показать на дверь мнимым благожелателям из-за океана с их вредоносными советами и начать жить своим умом.