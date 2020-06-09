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Автор Александр Приходько

Государство получит многомиллиардную прибыль благодаря Алишеру Усманову

Экономика

Буквально через месяц в РФ вводится обязательная цифровая маркировка отдельных видов товаров: лекарственных средств, обувной продукции, сигарет. Отсутствие кода будет означать "левое" происхождение товара. Во избежание дефицита лекарственных средств в аптеках и медицинских учреждениях произведенные до упомянутой даты препараты не подлежат изъятию. В настоящее время продолжается пробная маркировка молочной продукции, бутилированной воды, шин и прочих товаров народного потребления.

Окончательно система маркировки продукции должна быть закончена к 2024 году. Предположительно, такая мера обязана защитить потребителя от подделок и фальсификата, наводнивших отечественный рынок в последние годы. Для этой цели государство решило привлечь частный бизнес. В частности, весной 2018 года ответственным за систему маркировки товаров назначен Центр развития перспективных технологий, который является совместным проектом USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации "Ростех" и "Элвис-Плюс групп" А. Галицкого.

Для государства это означает дополнительные налоговые и таможенные платежи. Это наглядно заметно по увеличению платежей после начала маркировки меховых изделий. В частности, объем легальных продаж всего за год значительно вырос и составил примерно 55 млрд руб. Со всех отчислений уплачены налоги и таможенные платежи.

Похожая ситуация — в табачной отрасли, где с введением маркировки на рынке появилось несколько крупных производителей. Ранее они избегали встреч с фискальными органами, но готовы выйти из тени на новых условиях.

Точных цифр контрабанды и контрафакта в Российской Федерации никто не приведет. Согласно информации "ТИАР-Центра", объем продаж одного лишь непродовольственного контрафакта в прошлом году достиг 5,2 трлн руб. А это составляет 4,7% ВВП и сопоставимо с долей агропромышленного комплекса.

Работающие на черном рынке компании не просто не платят с огромных сумм налоги, эти значительные финансовые средства могут быть перечислены мафиозным или даже террористическим группировкам. Но главное — могут пострадать обычные люди, жизнями которых готовы рисковать влиятельные люди.

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Темы алишер усманов электронная маркировка продукции
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