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Автор Инна Новикова

Что будет после пандемии: золотой век или каменный?

Экономика

В последние годы мы просто перепрыгиваем в совершенно новые реальности. Только окунулись в цифровизацию-виртуализацию, как пошла глобализация, с которой уже все свыклись, как с неизбежным злом. Многие, даже большие страны, против неё восставали, но ничего существенного сделать не могли. А один далеко не самый страшный коронавирус разрушил её мгновенно.

Плохие новости! Что ждет Россию после пандемии?

Какова будет постпандемическая реальность? Чем глубже кризис, тем больше шансов на более справедливое общество? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Инне Новиковой рассказал доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг.

Читайте начало интервью:

Что ждет Россию после пандемии

Переживет ли Россия Ковид при феодальном капитализме

Руслан Гринберг о примитивизации структуры экономики и нынешнем окне возможностей

Коронавирус сильнее глобализма. После пандемии туда дороги нет 

Down capitalism

— Руслан Семенович, глобализация действительно состоялась и очень глубоко, глобально в нас проникла. Хотя многие уже были недовольны, все-таки практически все думали, что это будет только расширяться и укрепляться, но появился коронавирус, и пандемия ее мгновенно разрушила. Страны пытаются теперь отгородиться. Насколько это серьезно? Видимо, процесс уже необратим?

— Я думаю, что он необратим. И слава Богу, что он необратим. Мы стали жертвами доктрины свободного рынка и минимального участия государства, идей неолиберализма, а именно — социального рыночного хозяйства. Именно так оно называлось, когда его придумали. А сейчас просто это приобрело отрицательную коннотацию в связи с тем, что был сделан крен в сторону капитализма.

Строй, который у нас сложился, больше всего соответствует доктрине просачивающегося капитализма — down capitalism. Это, когда государство помогает исключительно богатым, исключительно инвесторам, исключительно работодателям, они должны наживать деньги, впитывать их потоки. А дальше они понемногу будут просачиваться уже менее удачливым людям вниз. У нас как раз именно такой капитализм — down capitalism — и сложился.

Государство должно повернуться лицом к народу

— При нынешних карантинных ограничениях в России серьезно помогают только крупному бизнесу, также как и при санкциях. А мелкий и средний бизнес — барахтайтесь сами.

— Это, кстати, мировая тенденция. Мы — просто самые лучшие ученики любых теорий, которые в данный момент господствуют на Западе. И самые лучшие их проводники. Это — наше нетерпение, комплекс неполноценности, копирование. У нас же сейчас в одном флаконе — Сталин и Николай II — два выдающихся русских государственных деятеля.

Наша оппозиция постоянно кричит, что чем хуже, тем лучше. Но это — очень порочный путь считать, что во время смуты мы придем к власти. Всегда получается все совсем наоборот. В то же время, конечно, надо поддерживать их критику, потому что тогда совсем уже не будет никаких окон возможностей, в которые могли бы пролезть ответственные граждане, которыми тоже еще надо стать. Не надо слишком уж плохого. Войны точно не нужно. Лучше мы будем жить в такой феодальной полуанархии, как сейчас.

Я думаю, что сейчас все-таки возможно улучшение ситуации именно в связи с ее резким ухудшением. Надо делать выводы, создавать нормальное государство и экономику, поворачиваться лицом к народу. Иначе просто уже нельзя. Если этого не сделать в ближайшее время, то дальнейшего уже может просто не быть.

— Во время кризисов и во время смут всегда появляются какие-то возможности. Вы говорили, что чем глубже кризис, тем больше шансов на более справедливое общество. Может быть, коронавирус и связанные с ним процессы как раз будут этому способствовать? Как вы оцениваете ситуацию и перспективы?

— Мы можем оперировать историческим опытом. Капитализм без берегов господствовал и догосподствовался до того, что сначала состоялась великая депрессия 29-33, а потом в тридцатые годы он стал с протекционизмом и ксенофобией. Все это привело к войне. И война была крайне ужасной.

Когда она наконец закончилась, теоретический, философский, политический дух во всем мире очень благоволил социализму. Даже несмотря на сталинские репрессии, лучшие интеллектуалы Запада с большой любовью и состраданием относились к ожиданию новых социальных экспериментов.

Они говорили, что репрессии — это детская болезнь. Потом все будет хорошо. Нам тоже надо будет предпринимать что-то такое. И действительно получилось же как раз так. Капитализм научился быть социальным. Там поняли, что невозможно больше мириться с чистым капитализмом без социального выравнивания. И произошло чудо.

В 1950–1960-е годы был Золотой век человечества. Просто — бесклассовое общество, о котором мечтал Маркс. Идеальная работа социальных лифтов, бесплатное образование. Прогрессивная шкала налогообложения в даже такой капиталистической стране, как США. Там нельзя было завещать свой коттедж сыну или дочери, не заплатив примерно такую же цену в бюджет. Это было золотое время.

Но не бывает в истории, чтобы хорошее не кончалось. В середине 1970-х Маргарет Тэтчер, Рональд Рейген, Хельмут Коль — тройка нападения на социализм. Они говорили, что у нас — слишком много социализма, мы создали общество паразитов, пособия по безработице настолько хороши, что люди не хотят работать, и все такое прочее. Это на самом деле не было полной правдой, но полуправда была.

Тогда и возник лозунг: Да здравствует право на неравенство! И это право было реализовано в течение последних тридцати лет до того, что уже мы — на пороге социальных бунтов. Сейчас снова есть мощный запрос по всему миру на очередную социализацию капитализма. И я в это очень верю.

— Ваш прогноз. — Какова будет наша постпандемичная реальность?

— Будущее всегда в тумане, а сейчас — в густом тумане. Конечно же, я ратую за то, чтобы все-таки очеловечивание современной модели жизни в России произошло. Я думаю, шансы всегда есть.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы кризис капитализм коронавирус глобализация руслан гринберг
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