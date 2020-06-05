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Автор Инна Новикова

Руслан Гринберг о примитивизации структуры экономики и нынешнем окне возможностей

Экономика

Что стало причиной коронакризиса в России? Если бы вируса не было, его надо было бы придумать? Как Россию посадили на примитивную нефте-газовую экономику? Как нам наконец-то соскочить с сырьевой иглы? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Инне Новиковой рассказал доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг.

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Структура советской экономики

— Руслан Семенович, вы считаете, что помощь людям и экономике в России — явно недостаточная, но все-таки принятые в последнее время меры внушают некоторый оптимизм. Даже появилась надежда, что мы все-таки слезем с нефтяной иглы. Хотя уж сколько об этом говорилось, а мы так и остаемся пришпиленные. Может все-таки политика власти, а вслед за ней и вся ситуация как-то измениться?

— Конечно, может измениться. Все может измениться. Перед нами вечность. Другое дело, когда это будет.

— Мы все-таки хотим, чтобы это было в обозримом будущем, чтобы мы смогли это увидеть и почувствовать. Каковы перспективы?

— Это — самый важный вопрос. Но, к сожалению, он должен перенести нас сначала в прошлое. Мы избрали в начале 1990-х годов ту модель жизни, которая привела нас к совершенно однобокой структуре экономики. Вся надежда была на всемогущую силу свободного рынка. Гипертрофированное обожание рынка как средства, который сам определит оптимальную структуру экономики, было ошибочным и продолжает быть ошибочным.

Но так случилось, что тот дух времени благоволил как раз свободе и предпринимательской деятельности. Это было хорошо. Мы отменили фиксированные цены. Мы отменили монополию внешней торговли. Считалось, что структура экономики каким-то образом перестроится с помощью сил саморегулирования.

Тем более, надо признать, что структура советской экономики была, конечно же, далекой от идеала, перегружена военно-промышленными делами. И вообще производилось много того, что было не нужно, и не производилось то, что требовалось. Это как раз было связано с тем, что не было рынка, и самое главное, существовал запрет на предпринимательскую деятельность. Это — абсолютно античеловечно, потому что люди предприимчивые всегда были, но тогда они должны были сидеть в тюрьмах или бояться сесть в тюрьму.

Потом получилось все наоборот. Мы лихо шарахнулись в другую сторону. — Победила установка на концепцию естественных конкурентных преимуществ. А что это такое? — Мало про это говорят, а на самом деле мы все — жертвы инерционного воздействия еще того времени. Тогда считалось, что рынок определит каждой отрасли свое место, и поэтому советскую систему экономику мы полностью ломаем, отменяем все прейскуранты, монополию внешней торговли и так далее.

Примитивизация структуры экономики

Дальше будет экономика работать по принципу: все что продается — это правильно, нужное дело, а все что не продается должно погибнуть. Тем самым произойдет очищение структуры экономики. Вот у нас получилось так, что овернайт — в одну ночь практически вся экономика была брошена в суровые воды рыночной стихии. А что мы можем продавать? — То что нужно другим. Тем более что геополитическая ситуация была очень благоприятной.

Благодаря Горбачеву и тогдашним западным лидерам мы все готовились жить совсем в другой жизни. В этом смысле тоже все это сопутствовало тому, чтобы рынок победил. Тем более, они нам говорили, что вы давайте больше рынка, не повторяйте наших ошибок.

Вот самолеты — одна из самых крупных ошибок нашей великой трансформации. Да, мы за рынок, говорили те же американцы и европейцы, но у них до 1980-х годов тоже была инерция социального государства. Они говорили, что рынок сам определяет, кому продавать, за сколько и когда, а сами принимали некоторое участие в этих продажах. Реально здесь очень важны нюансы.

Яркий пример — Экспортно-импортный банк. Они производят "Боинги". Они произвели самолеты и говорят всему миру: ребята, летайте на этих самолетах. Денег нет — не надо пока. Когда будут, отдадите, а пока летайте так. А откуда они получили деньги? Они получили гарантию и деньги от Экспортно-импортного банка Соединенных Штатов Америки.

Это — никакой не рынок, а государственная подпорка, участие в собственной экономике, в экспорте. Они говорили, что вам не обязательно это делать. В конце концов, если следовать концепции естественно-конкурентных преимуществ, у вас хорошо получаются нефть, газ, металлы, удобрения. И давайте, а все остальное мы вам завезем. Так все и получилось.

И многие ответственные деятели правительства спокойно говорили, что наши самолеты — не очень хорошие. А почему они — не очень хорошие?… На самом деле они — очень хорошие. А у них только двигатели были не очень хорошими, они требовали много топлива. Но вместо того, чтобы принять решение и решить эту проблему, мы сказали, что будем на "Боингах" летать. И это было серьезное поражение.

Я тогда, еще в 1992 году, придумал термин — примитивизация структуры экономики. Происходило массовое закрытие предприятий, производящих готовые высокотехнологичные изделия. Оно происходило все последние тридцать лет. А продавались нефть и газ, потому что их охотно покупали.

Сейчас мы должны вернуться к структурной политике, к новой индустриальной политике. Все экономисты все время об этом говорили. А правительство сначала говорило, что вы все колхозники, не понимаете ничего, потому что современный мир быстро меняет номенклатуру продукции, поэтому промышленная политика, стратегическое планирование и даже индикативное планирование — это все архаика.

Потом, когда выяснилось, что все-таки общественное мнение требует хоть какое-то участие в том, чтобы начать производить готовые изделия, приняли законы об этом, но они носили чисто имитационный характер. Вот теперь и приходится жить в такой ситуации, когда это уже необходимо с учетом возможности новых пандемий и геополитической напряженности. Все-таки сейчас опять появляются окна возможностей, и власти понимают, что это нужно делать. Но как и что они будут делать, трудно сказать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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