Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Что ждет Россию после пандемии

Экономика

Что явилось причиной коронакризиса? И чем он закончится? Какой доклад в ответ на пандемию коронавируса послали в ООН ученые института экономики РАН?

Плохие новости! Что ждет Россию после пандемии?

Возникновение новой реальности — большое преувеличение? Чем глубже кризис, тем больше шансов на более справедливое общество?

— Все это можно преодолеть, — утверждает собеседник "Правды. Ру", — создав новое общежитие людей с человеческим лицом в новом формате, для этого мы должны сделать экономику несырьевой.

Как нам соскочить с сырьевой иглы? Что надо поставить в приоритеты развития? — Цифровизацию и генетику? Может быть, все же повернемся лицом к реальному сектору — производству и сельскому хозяйству для того, чтобы накормить людей, дать им кров, работу, освободить от монотонного, тяжелого физического труда, дать образование, чтобы государство процветало ещё много веков?

На эти и другие вопросы главного редактора "Правды. Ру" Инны Новиковой ответил доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг.

Надо проплыть, между интересами людей и интересами экономики

— Руслан Семенович, в последние два месяца постоянно идут глобальные перестройки во всем мироустройстве и укладе жизни каждого человека, связанные с коронавирусом и пандемией. Врачи говорят, как нам надо жить. Власти вводят ограничения. Эти решения принимались с учетом мнений экономистов? Что будет с экономикой?

— Поскольку самый главный вызов теперешнего времени — это, конечно же, коронавирус и его массовое распространение, то врачи имеют самое большое, просто исключительное значение. И причем здесь экономисты?… Другое дело, что в таких случаях всегда приходится решать, выбирая из двух зол.

Теперь есть два решения: помочь экономике или людям. Я считаю, что экономика создана для людей, а не люди для экономики. Поэтому, конечно же, в данном случае надо думать, прежде всего, о спасении людей, об их выживании. Поэтому экономические соображения должны уходить на второй план.

Но, с другой стороны, если совсем уж вы пренебрегаете экономикой и ведете такую политику, что экономика, которой запретили работать, должна как-нибудь сама справиться, то это — тоже плохо. Здесь — как Сцилла и Харибда: между ними надо проплыть, между интересами людей и интересами экономики.

По-моему, наша власть в последнее время сделала выбор уже в пользу экономики. Поэтому появился риск второй волны, как многие говорят, или даже того, что не закончится и первая волна распространения коронавируса. Это — довольно-таки вероятная вещь. Посмотрим, что будет после 31 мая в нашей столице. Москва же — главный рассадник всего хорошего и плохого.

Но у меня такое ощущение, что экономические соображения начинают превалировать над соображениями самоизоляции. Может быть, власть ощущает, что люди уже терпеть не могут эту самоизоляцию, принудительную практически. И конечно же, их можно понять. В общем, всех можно понять.

— Правительства разных стран в такое чрезвычайное время стараются помогать экономике и людям в меру возможностей и способностей. В России такие меры принимаются дозированно и избирательно? Насколько они адекватны ситуации? Могли ли они быть более существенными? Или прав мэр Москвы Собянин, что бюджет треснет, если всем помогать?

Это — очень хороший и очень непростой вопрос, поэтому по нему идет большая дискуссия. В общем-то это — не тот случай, когда кто-то прав, а кто-то не прав. Я вам скажу по секрету, у меня даже лично возникли противоречия с моим институтом, которым я недавно руководил. Теперь я — только научный руководитель, это, сами понимаете, должность не административная.

Я не могу что-либо навязывать нашему руководству. Но лично я считаю, что явно недостаточно помощи оказывается малому и среднему бизнесу. И я выступаю за прямые денежные выплаты. У нас примерно 20-25 миллионов человек (сложно определить точнее) заняты в малом и среднем бизнесе. Конечно же, они находятся в самом отчаянном положении, особенно те, которые работают в сфере услуг, что самое главное — для человека. Это — гостиничный бизнес, рестораны, туризм.

Условия беспрецедентной неопределенности

— Парикмахерские и тому подобные салоны.

— Да. И вдруг выяснилось, что страна наша, хотя и демонстрировала какие-то успехи в 2000-е годы, тем не менее, остается бедной страной. Самый главный критерий, показатель бедности — около 70% людей не имеет никаких сбережений и живет от зарплаты до зарплаты. Отсюда возникают очень серьезные последствия для страны. Поэтому я и многие другие экономисты выступают за прямые денежные выплаты.

С другой стороны, можно понять и правительство, потому что им надо принимать решения. Но очень трудно принять такое решение, если ты не знаешь, как дальше будут развиваться события. Ведь мы живем в условиях беспрецедентной неопределенности. И черт его знает, как там будет складываться дальше ситуация, насколько быстро экономика оправится.

Но самая главная проблема, конечно, перспективы безработицы. Это — самое главное и самое важное для нас и для всех, потому что для любых политиков по всему миру, особенно, если для более или менее демократических режимов, главное, чтобы не было много безработных. Адольф Гитлер пришел к власти в 1933 году, когда уровень безработицы составлял 48,5%. Это — очень важное обстоятельство.

Поэтому я могу понять, что по чайной ложке отсрочивать выплаты налогов — правильно и хорошо. Но это — в условиях, когда нет критической ситуации. А теперь — мало ли что еще может произойти… Тем более, все экономисты — и правые, и левые, и правительственные, и антиправительственные — считают, что второй квартал будет самый ужасный в этом смысле. Наверное, действительно лучше всего смотреть на ситуацию в данный момент, в час по чайной ложке выдавать деньги и тушить отдельные пожары, если они будут возникать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы бизнес бедность экономика безработица коронавирус руслан гринберг малый и средний бизнес
Новости Все >
Степаненко рассказала об отношении к Петросяну после развода
"Газпром" заключил долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию
Филипп Киркоров купил кровать сыну за миллион рублей
Российский музыкальный союз обратился к властям за помощью
Работникам старше 65 лет продлили больничные до 11 июня
Эксперт: "Путешествия в автодомах - перспективный вид туризма"
В мае повысились цены на дешевое и дорогое жилье
В Омске изъяли контрафактную водку и сигареты
В Вашингтоне вводится комендантский час
Путин подписал указ о проведении голосования по Конституции 1 июля
Последние материалы
Что ждет Россию после пандемии
Эксперт: для чего нам бесполезные гаджеты 5G
Северная Корея испытывает ракеты "на фоне" коронавируса
Игорь Коротченко: США и НАТО недооценили COVID-19 и проиграли
Франц Клинцевич: нам еще придется помогать Беларуси
Степаненко рассказала об отношении к Петросяну после развода
"Газпром" заключил долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию
Андрей Туманов: глобализация вовсе не враг отечественной продукции
Филипп Киркоров купил кровать сыну за миллион рублей
Как на I съезде РСФСР появилась декларация "О суверенитете"
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко рассказал о "ветрах", которые "дуют" на Белоруссию

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что прекрасно знает, откуда на республику "дуют ветры".

Лукашенко рассказал о "ветрах", которые "дуют" на Белоруссию
Little Big получили музыкальную премию за "Самый трэшовый клип"
Российский шоу-бизнес
Little Big получили музыкальную премию за "Самый трэшовый клип"
Новости Белоруссии
Лукашенко загоняют в угол. Он обратился к "майданутым"
Новости Белоруссии
Бунт народа или Майдан: что происходит с выборами в Белоруссии
Игорь Буккер Обнаружен земной рай Игорь Буккер Василий Амирджанов Илон Маск показал в действии "батут" Crew Dragon Василий Амирджанов Усам Оздемиров "Утечка мозгов" как бесплатный экспорт интеллекта Усам Оздемиров
Комментарии
Почему россияне готовы массово протестовать
1 июля: почему выбран этот день для голосования по поправкам в Конституцию
Почему россияне готовы массово протестовать
Политолог Крутаков: цель США – не допустить интеграции России и Китая
Рогозин стер твит, в котором назвал Ельцина "предателем"
Почему россияне готовы массово протестовать
Иван Моисеев: Россия не сможет помешать США приватизировать Луну
Малафеев заявил, что ему нужно 1,5 млн в месяц для "комфортной жизни"
В Госдуме оценили актуальность пособия для домохозяек
В Госдуме оценили актуальность пособия для домохозяек
Рогозин назвал Ельцина предателем
Рогозин назвал Ельцина предателем
В Вашингтоне вводится комендантский час
Шутки Галкина привели к зачистке новостей
Лукашенко рассказал о "ветрах", которые "дуют" на Белоруссию
В Госдуме оценили актуальность пособия для домохозяек
Валерии и Пригожину отправили гуманитарную помощь
Рогозин назвал Ельцина предателем
Политолог Леонид Крутаков: старые кадры в правительстве надо менять
Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
Рогозин назвал Ельцина предателем
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ