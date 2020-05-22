Людмила Айвар: Если людям дать денег, деньги вернутся в экономику

Заслуженный адвокат России Людмила Айвар рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой о принимаемых для выхода из экономического кризиса мерах и о том, почему их недостаточно.

Юрист: О насилии, пособиях, увольнениях

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Уходи "по собственному"

— Наш слушатель спрашивает: что ему делать? На работе за него написали увольнение "по собственному", предварив административным отпуском на две недели. Разве так можно? Что теперь делать?

— Само собой, так нельзя. Для начала пара слов по содержанию. С одной стороны, малый и средний бизнес обязали платить зарплату неработающим людям, что никак не компенсируется. А с другой стороны — люди жили от зарплаты до зарплаты, и вот раз — и этого уже нет.

Многие увольняются "по собственному", надеясь, что потом возьмут обратно, как обещали, и это уже уголовно наказуемый подлог. И когда самоизоляция закончится, надо будет писать в полицию заявление.

— Отмечу, нашего слушателя вообще не спрашивали! За него просто написали заявление об увольнении.

— Сейчас определить, кто прав, а кто нет, сложно. Под зарплату надо брать кредит, надо заложить квартиру, машину, еще что-то. Даже если кредит достался малой кровью, пройдет май, июнь — что дальше, неясно, а зарплату надо выдавать. Платить нечем — работодатель объявляет банкротство и закрывает свой бизнес. Людей тоже можно понять.

Я считаю, что правильно поступили в США и других странах, где гражданам просто выдали деньги, которые не под матрас лягут, а придут они потом в те же самые магазины, экономику.

— В те же самые банки.

— Я еще в апреле месяце заходила в магазин — там кассирша без маски и без перчаток. Говорит, у меня денег на них нет, а работодатель не выдает. Женщина предпенсионного возраста, которой надо семью кормить. Я просто пошла и принесла эти маску с перчатками. Люди на эти деньги вышеупомянутые купят еду, средства санзащиты… Почему нельзя вот эти маски с перчатками просто раздать — у метро раздайте. Столько на улице людей без них! Не потому что не хотят, а денег лишних на это нет. С 1 июня только начнут выплаты по 10 тысяч рублей, а до того?

Выплаты: кому и сколько?

— Что это за выплаты по 10 тысяч рублей? Там, где дети до 16 лет или это всем подряд? Или опять нужно что-то доказывать? Так и непонятно.

— Это выплаты на детей 3-16 лет. Чтобы получить их, надо оформить заявления через систему "Госуслуги" в Сети и приложить свидетельство о рождении. Выплаты надо оформить до октября. Они будут приходить на расчетный счет. Бежать эти деньги оформлять прямо сейчас не надо, портал и так заваливается заявлениями от желающих.

— Это десять тысяч рублей в месяц?

— Нет, это разовая выплата.

— А потерявшие работу могут рассчитывать на 19500 в месяц? Как-то поговорили и так и непонятно.

— Выплат пока нет и законов, других актов по этому поводу нет. Президент рассказал о маткапитале, об этих пособиях, о пособиях на детей до трех лет, что им будут выплачивать по пять тысяч рублей единовременно еще к тем пособиям, которые они получают. Но все это настолько мизерные суммы! Да, для регионов это еще что-то, но для большого города, где растут постоянно цены в магазинах, они именно мизерные.

— А есть какие-то выплаты для инвалидов или пенсионеров?

— Им выплачивают пенсии и планировали сделать дополнительно какие-то выгоды, но пока о них не знаю.

Сейчас люди перестали покупать нечто роскошное, какую-то одежду. Все стараются обеспечить себя чисто необходимым — едой, масками, медикаментами…

Я смотрю по сайтам лакшери-магазинов — там скидки чуть ли не до 80%. Упала покупательная способность.

— Почему-то крупному бизнесу помощь есть, а мелкий и средний бизнес — карабкайтесь сами…

— Малый и средний бизнес активно поддерживает Борис Титов, также московский омбудсмен Татьяна Минеева. Включаются организации в перечень системообразующих и исключаются те, кто не подходит под такое определение, непонятно как туда попал.

Конечно, многие из тех, кого мы знали и любили, все эти семейные ресторанчики и так далее, закроются с учетом того, что восстановиться после такого кризиса будет сложно.

Надо отдавать кредиты, которые еще и с процентами, обеспечивать работников, платить аренду, свет — и в данной ситуации не хватает поддержки бизнесу.

Почему поддерживают так крупный бизнес: он платит больше налогов, государство рассчитывает, что эти налоги пойдут на налогоплательщиков. Но не все из них платят налоги. Они просят освободить их от уплаты налогов. Немножко не складывается у нас.

— Сейчас много торговых центров отдают под госпитали — и "Москва", и "Экспоцентр", и "Крокус-Сити" тоже — в последнем случае заплатили миллиард за потенциальное использование. Так он пустует. Вот так поддерживают крупный бизнес, даже под будущие проценты. А мелкий бизнес — кого волнуют эти маленькие магазинчики, эти парикмахерские? Сейчас помрут, потом появятся новые какие-то.

— И, к сожалению, останется много безработных людей, вырастет число бедных, уровень жизни упадет. Но главное — это человеческий капитал, наши люди. Раз мы говорим, что мы социальное государство, давайте им и оставаться.

— Слушатели спрашивают: как вы считаете, это все надолго или нет?

— Сложно сказать. Мы уже живем в этой реальности, и есть эффект такого горизонта, вот он кажется близко, почти добрались, а он все дальше. И кроме того что создают все больше коек в больницах, пока конца и края нет.

Хотя весь мир, ученые работают над вакциной, но испытывать ее будут на нас с вами, так как времени для подтверждения эффективности нет.

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Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев