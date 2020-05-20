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Автор Инна Новикова

Людмила Айвар: закон о насилии – не перегиб из Скандинавии

Моя семья

Юрист Людмила Айвар рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой о законе о семейном насилии и том, как этому насилию может поспособствовать самоизоляция.

Юрист: О насилии, пособиях, увольнениях

(Не)благополучные семьи

— Мы уже, получается, третий месяц сидим на самоизоляции. Были прогнозы, что такой режим будет способствовать резкому росту семейного насилия. Есть и обратная информация, что оно стало ниже, чем в обычной жизни. Что реально сейчас происходит?

— Приходится признать, что оно ни в какой мере не уменьшилось. Его количество возросло, так как люди не привыкли жить одним домохозяйством:

  • папа работал,
  • мама тоже,
  • дети ходили в детский сад,
  • в школу,
  • ездили к бабушкам и дедушкам.

На сегодняшний день все они целыми днями в одной квартире. Хорошо, когда жилплощадь дает разбежаться по комнатам, но у большинства семей этой радости нет.

Не привыкшие к такому люди не выдерживают, и уровень насилия растет, к сожалению, далеко не только в нашей семье.

— Но говорят, что если в семье все благополучно, они спокойно переживут такой период, а проблемы будут у тех, кому раньше надо было решать проблемы с психологами.

Китай первый показал наглядный пример, когда люди находились в самоизоляции — они много нового узнавали о домочадцах, не отвлекаясь на работу, хобби, да даже и к психологу попасть невозможно. Я хоть и не психолог, но от консультируемых мной людей идет ощутимая масса нетерпения.

Отношения начинают выяснять даже вполне благополучные семьи. А уж что говорить о тех, кто и не пытается как-то мирно сосуществовать. Особая проблема — это дети. Дети — это раздражители, когда видишь их в ином свете.

Мне пришлось разбирать ситуацию, когда у отца двух детей немножко так снесло крышу. Он ходил на работу, детьми занималась супруга. Когда он возвращался, он был праздником для детей. А когда пришлось работать дистанционно, его стало раздражать все происходящее. Мы с психологами организовали ему некий отдельный кабинет для работы.

Сейчас у них все более-менее налажено, а так чуть не распалась вполне благополучная семья.

— Вы известны как один из разработчиков закона "О противодействии бытовому насилию", против которого оказались очень широкие круги. Валентина Матвиенко говорила, что важно, чтобы закон не разрушил семью. Вас обвиняют в том, что вы какой-то западный заказ даже отрабатываете…

— Западного влияния тут вообще никакого нет. Его обсуждают уже 11-й год в то время, как мы оказались одной из немногих цивилизованных стран, не принявших его, хотя он есть в Украине, Узбекистане, Казахстане… Ничего там с семьями не случилось, не пролезли туда никакие феминистки и иностранные агенты.

Закон не для того, чтобы вторгаться в семью, он носит профилактический характер.

Такие профилактические меры как беседа с агрессором, выдворение его из общего места жительства, охранный ордер, чтобы не приближались на расстояние и не поубивали просто друг друга.

У нас много женщин сидит за решеткой за убийство агрессивных мужей. Семья, которой нужна помощь, сможет прибегнуть к ней. Та же, где люди договариваются, даже прощают какие-то вольности друг другу — туда никакая ювенальная юстиция не придет.

— Тут такой комментарий зрительницы: "Больные семьи не нужно сохранять, их нужно разрушать".

— Мы как цивилизованное государство думаем, что нам все же нужны крепкие и сильные семьи, которые в сложных ситуациях будут друг друга поддерживать. Если рушить семьи, которые можно просто вылечить… Есть смертельно больные люди, как их не лечи, мы продолжаем их мучения. А есть человек, которому достаточен здоровый образ жизни и немного медикаментов. Есть семьи, которые сохранить невозможно — наверное, они должны распадаться. Но мы должны не помогать им в этом, а создавать условия, чтобы они поняли, вместе они или нет.

Мы не вмешиваемся в семью. Извините, умерла — так умерла, не получится — так не получится. Если семье нужно немножко помочь — психолог, юрист, профилактика, какая-то беседа, как-то научить людей общаться друг с другом, то такие семьи надо сохранять.

Как наставить?

Тем паче, у молодежи нет понимания традиционных семейных отношений. К семье относятся прохладно — и ответственность, и дети, и тут надо убираться, и приготовить, и носки кому-то надо стирать. Я считаю, это совсем неправильный под ход.

— Тут сложно сказать — правильно, неправильно. Даже если люди вместе живут, они не торопятся отношения регистрировать. Брачный контракт подписывать не принято — замучаешься с разводами, кто кому что должен. Хотя для женщины горазд хуже ситуация, когда она ему носки стирает, а он ей в итоге ничем не обязан.

— Женщина по-другому относится к браку. Мужчина считает, что если брак не зарегистрирован, то никаких обязательств нет. Женщине кажется, что она этим штампиком в паспорте защищена, а многие мужчины даже не понимают: зачем эти формальности?

— У нас в школах нет никакой пропаганды…

— Ну вы же понимаете, что ребенок транслирует модель своей семьи. Какую бы мы в школе пропаганду не транслировали, ребенок придет домой, а там пьяный папа гоняется за мамой с топором… Ну, я утрирую. Вот приходит ребенок домой, говорит, что семейные ценности должны быть не такими, как "у нас в семье", а папа, который против закона о семейном насилии, говорит: "Да мне по барабану, я тут главный, я буду решать".

— Раньше мог участковый прийти в семью, проверить, верно ли, что папа бегает с топором за мамой. А теперь по этому законопроекту предлагается некую структуру ввести. И сразу аналогия со скандинавской ювенальной юстицией, где насилие в том, что мама заставляет ребенка есть суп и учить уроки. Там явный перегиб, мы очень боимся такой версии.

— Не верьте никому, кто вам рассказывает такие гадости, глупости по поводу нашего законопроекта.

Прийти к вам в дом и вести с вами беседы, учить уму-разуму никто не будет. Но если поступил сигнал, что ребенок, женщина, старик находится в опасности, то любой орган должен на это отреагировать.

Полиция обязана просто выехать по такому вызову и проверить, насколько там все благополучно и насколько там отсутствует какая-либо угроза в отношении члена семьи в этом закрытом помещении. И в данной ситуации помощь придет только тем, кто в ней нуждается. И профилактика будет только в тех семьях, где существует угроза безопасности.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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Темы феминизм людмила айвар домашнее насилие ювенальная юстиция
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