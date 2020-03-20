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Автор Любовь Степушова

Степан Демура: оптимистичные заявления Силуанова - это пропаганда

Экономика » Финансы » Деньги

Заявления российских властей в отношении того, что накоплений стране хватит на шесть лет — это пропаганда накануне "судьбоносного" голосования по Конституции, считает аналитик Степан Демура.

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Силуанов: резервов хватит на шесть лет

Министр финансов Антон Силуанов заявил в среду, что накопленных резервов хватит, "как минимум еще на шесть лет" для того, чтобы государство "в первоочередном порядке и безусловно" выполнило взятые на себя социальные обязательства по выплате зарплат, пенсий и других пособий.

Это Силуанов гарантирует "даже при сохранении низких цен на нефть" из-за пандемии COVID-19.

"Запасов прочности у нас достаточно, чтобы профинансировать все наши обязательства, и даже не только социальные. При нынешних ценовых пропорциях на нефтяном рынке таких запасов нам хватит как минимум на шесть лет", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 1".

Так же он дал прогноз по уровню инфляции, которая "не должна сильно колебаться относительно нашего целевого показателя в 4%".

Эффективные менеджеры "облажались"

Как сказал "Правде.Ру" финансовый и биржевой аналитик Степан Демура, в кризисе 2014 -2015 годов резервов стране хватило на 1,5 года, и тогда цены на нефть" были повыше, чем сейчас".

По его словам, надо смотреть не только на цены на нефть, но и на объемы продаваемой нефти, которые сокращаются, и "с этим могут быть очень серьезные проблемы".

"Потому что, судя по всему, будут накладывать эмбарго на "Роснефть", и саудиты замещают российские поставки нефти: Европа не покупает, Китай не покупает. А про рынок газа лучше вообще промолчать, там полный швах. Наши "эффективные" менеджеры облажались. Поэтому поступления в бюджет будут сокращаться", — отметил Степан Демура.

"Терешкова обнулила экономику России"

Оптимистичные заявления Силуановым, по его словам, делаются по причине того, что " у нас 22 апреля сакрально-судьбоносное голосование".

"Всегда, когда предстоит какое-то очень важное голосование, выборы, народ начинают успокаивать, кидать ему крошки хлеба, что мы, дескать, все свои обязательства выполним. Проходят выборы — идите сюда, сейчас мы вас будем оприходовать", — сказал аналитик.

По его словам, надо смотреть, что делают в других странах, например, Дональд Трамп раздает по тысяче долларов каждому американцу, власти скупают проблемные акции, репуют акции (закладывают их под кредиты-Ред.), снижают налоги, ставки.

"А у нас что кто-то снизил налоги? Нет. Я не слышал. Ставки собираются снижать в ноль, заливать экономику деньгами? Тоже не слышал. Населению раздавать по 100 тысяч рублей каждому? Тоже я что-то об этом не слышал. Терешкова приехала всех обнулять, в том числе экономику. Если вы еще не обнулились, к вам едет Терешкова", — сделал вывод Степан Демура.

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