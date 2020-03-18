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Автор Василий Амирджанов

Призывы не паниковать обернулись коронашопингом

Общество

Президент России обратился к гражданам с призывом не скупать продукты питания и средства гигиены в огромных количествах, но несколько запоздало — все уже началось.

Сентенция о некоем особом пути России была в который раз опровергнута реальностью. Все как у "них" — полные тележки снеди и рулонов туалетной бумаги на фоне тревожной неизвестности.

Коронашопинг

Еще недавно полки в сетевых магазинах в моем тихом московском районе олицетворяли собой державную стабильность. Через сутки граждане прошлись Чингисханом по торговым рядам, чем привели в восторг сотрудников магазинов. Смели практически подчистую:

  • муку
  • макаронные изделия
  • консервы
  • шоколадные батончики
  • туалетную бумагу
  • жвачку

По некоторым традиционным продуктам из апокалиптического списка все понятно. С шоколадными батончиками тоже — через одного, видимо, граждане с опытом диверсионной войны в тылу врага с питанием одним шоколадом. С туалетной бумагой тоже нет вопросов — один покашлял, сотня захотела в туалет. Но жвачка?

Если уж такой страх перед пандемией, то вряд ли обильное питание убережет от коронавируса. Правда, логика покупок все-таки просматривается. Достойно сложить голову в борьбе с недугом, который не более летален, чем традиционный грипп — дело важное. Особенно чтобы выжившие потом констатировали, что больной был упитан, со свежим дыханием и чистой попой.

Психологический квест

Несмотря на текущую цифровую эпоху, когда информационные потоки и их охват можно сравнить с действием оружия массового поражения, неизвестность остается главным триггером паники. Правда, стоит заметить, когда нет той самой информации, которая способна была бы нивелировать апокалиптический аффект, тут и начинается броуновское движение народных масс.

Власти европейских и североамериканских государств выступили с обращением к своим гражданам. Мол, не бойтесь, все под контролем, всем всего хватит.

А что, собственно, рассказали мировые лидеры своим соотечественникам? Если коротко, то они понятия не имеют, как эффективно бороться с обрушившейся пандемией. Никто особо ничего и не знает, чтобы внятно и доходчиво объяснить людям перспективы. Призвали не паниковать, вызвав самую настоящую панику.

Президент России вслед за ведущими телевизионных новостей тоже выступил с обращением:

"Главное, чтобы люди понимали, что (ситуация — ред.) надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать".

Что значит "надежная"? В такие моменты просто побожиться, наверно, недостаточно. Потому не слово главы государства стоит в приоритете у граждан, а собственные представления о спасении и психологической компенсации страхов.

У кого-то это заесть проблему, потому и запасы еды. Кто-то скрывается в туалете и думает там о своей дальнейшей жизни и в целом о судьбах Родины. А такие раздумья без туалетной бумаги представляются малокомфортными.

Молитвой и коровьей мочой

Пока власти рассказывают о строительстве временных госпиталей, что тоже явно действует не в пользу сохранения спокойствия граждан, активисты развернули альтернативную борьбу с коронавирусом.

Мусульманские лидеры России призвали к индивидуальным молитвам. В РПЦ посчитали такую меру излишней и всячески приветствуют массовые посещения храмов. Православный миллиардер Константин Малофеев по-своему объяснил отказ РПЦ воздержаться от проведения служб в храмах из-за пандемии:

"Когда наступит прекращение церковных служб, наступит конец света. Коронавирус не настолько страшен. Молебны помогали и в более тяжелых ситуациях, море расступалось перед евреями, когда они покидали Египет по воле Бога".

Тем временем граждане, которые способны самостоятельно устанавливать визуальный контакт с высшими силами, уже провели множество контрэпидемиологических мероприятий:

  • Российские бабушки отпугивали коронавирус свернутыми в хлопушку от мух газетками.
  • Несколько сотен индуистов у себя в стране напились коровьей мочи, "способной защитить от коронавируса".
  • Прогрессивные специалисты по апокалипсису предложили спасаться водкой.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко — водкой и баней.

Медиа скрепоносцы

Глядя на развитие событий в Китае, который принял на себя первый удар коронавируса, нетрудно было догадаться, что чего-то станет не хватать. Наблюдали за действиями мобилизационной экономики Поднебесной, восхищались дисциплиной, упорством и солидарностью ее граждан.

Грянул гром в Европе. До вчерашних телезрителей, которые сопереживали китайцам как героям занимательного сериала, который "где-то там", дошло, что теперь настала их очередь спасаться. Волна паники докатилась и до России, хотя количество заболевших коронавирусом, по официальным данным, несоизмеримо меньше, чем в других странах.

Раскрытие информации, какой бы она ни была, безусловный фактор сдерживания панических настроений. Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова выступила с опровержением информации о нехватке в стране аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ):

"Учитывая все возможные варианты развития событий, нами проинвентаризированы все имеющиеся ресурсы для целей оказания помощи при коронавирусной инфекции. Готовы к использованию более 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких".

Ничего не мешало предвосхитить появление подобных резонансных сообщений, которые, по словам чиновника, не имеют ничего общего с реальностью. Но снова опровергают, когда могли бы еще до слухов и опасного ажиотажа провести необходимые действия по раскрытию чувствительной информации.

Даже для бабушки, сидящей на лавке у подъезда, очевидны последствия отсутствия подтверждений наличия продовольственных запасов в стране, той же туалетной бумаги и главное — медикаментов.

Показали бы до всего этого массового психоза, что действительно все есть, и хотя бы снизили масштабы истерии. Конечно же, если в игре в опровержения, что все под контролем, нет прогнозируемой политической выгоды.

Дефицит доверия

Сейчас просто сказать, что все нормально и под контролем, на фоне закрывающихся предприятий на карантин, разрыва транспортного сообщения, закрытия границ и ограничения внутреннего перемещения граждан, все равно что во время истерики немотивированно предложить успокоиться. С таким же успехом граждане воспринимают и пропагандистские перформансы нынешних медиаскрепоносцев.

В такие острые моменты как никогда важны авторитетные лидеры общественного мнения, чьих слов без каких-либо подтверждений было бы достаточно, чтобы людям очнуться и не поддаваться панике. К большому сожалению, в России пока таких авторитетов нет.

Если в стране уже строятся быстровозводимые госпитали для возможных пациентов, зараженных коронавирусом, то основные испытания паникой, вероятно, еще впереди. Хотя, может быть, и обойдется и в выгоде останутся лишь ретейлеры, политики и отечественные психологи с психиатрами.

Темы шопинг ажиотаж коронавирус продукты питания
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