Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Сечин ответил на санкции ростом дивидендов инвесторам "Роснефти"

Экономика » Сырье » Нефть

"Роснефть" пообещала инвесторам увеличить дивиденды по акциям по итогам 2019 года на фоне новости о наложении на нее санкций.

Мадуро и "Роснефть" обхитрили Трампа

США наложили санкции на "Роснефть Трэйдинг"

США во вторник под предлогом усиления финансового давления на Венесуэлу внесли в черный список дочернюю компанию контролируемого государством нефтяного гиганта "Роснефть" — швейцарскую "Роснефть Трэйдинг" (Rosneft Trading SA).

Этот шаг замораживает все находящиеся в США активы компании и ее председателя Дидье Казимиро. Торговую компанию обвиняют в том, что она помогла президенту Николасу Мадуро избежать санкций США в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы.

«"Роснефть Трэйдинг" и ее президент выступили посредниками в продаже и транспортировке сырой нефти из Венесуэлы», — заявил министр торговли США Стивен Мнучин.

Мадуро неугоден США своей антиамериканской политикой, но, конечно, обвиняется совсем в другом — что фальсифицировал президентские выборы в 2018 году и возглавляет "коррумпированный и жестокий режимом". Эти претензии Мадуро опровергает, обвиняя США во вмешательстве во внутренние дела его страны, ведя подрывную деятельность санкциями, которые приносят народу Венесуэлы страдания.

За прошедший год ситуация в Венесуэле изменилась:

  • протесты в Венесуэле стихли;
  • страна выбирается из разрухи, в магазинах появились товары;
  • самозванный президент Хуан Гуайдо теряет поддержку населения, он не избран спикером Национального собрания;
  • Мадуро же на международном уровне поддерживают многие страны, в том числе Россия.

США боятся эффекта бумеранга

Заметим, что на "Роснефть" и ее дочку уже были наложены санкции США в 2014 году, они лишили ее возможности получать американские кредиты более чем на 90 дней.

В госдепе США уточнили, что в этот раз материнская компания не санкционирована, вероятно, из-за опасений, что этот шаг потрясет мировые нефтяные рынки, учитывая, что на "Роснефть "приходится около 5% мирового производства — в среднем 5,8 млн баррелей в день. Кроме того, "дружеская"  США британская BP владеет 19,75% акций "Роснефти". Этот фактор тоже не может не учитываться.

Также санкции на сотрудничество с компанией "Роснефть Трэйдинг" наложены только на американские компании — в течение трехмесячного периода они должны свернуть существующие с ней сделки. То есть у Игоря Сечина есть возможность игнорировать санкции через работу с неамериканскими подрядчиками, однако не исключено, что продавать нефть придется с большой скидкой (до 20%), или же Венесуэла найдет другого трейдера.

В Венесуэле власть Мадуро только усилится

Очевидно, что объявленные санкции имеют целью не столько нанести вред "Роснефти", сколько получить голоса избирателей в испаноязычных штатах США. Весьма сомнительно, что у администрации Трампа есть желание на полномасштабную конфронтацию с "Роснефтью" — со всеми вытекающими последствиями для цены на нефть в год выборов.

То же самое касается авантюризма в Венесуэле по поддержке нелегитимного Гуайдо. Как правило, серьезные санкции всегда укрепляют народное единство, а следовательно, власть Единой социалистической партии Венесуэлы и Мадуро.

Наш ответ Чемберлену

"Роснефть" охарактеризовала санкции в отношении своего торгового подразделения как "незаконные злоупотребления властью".

«"Роснефть" реализует свои проекты в Венесуэле в строгом соответствии с нормами международного и национального законодательства. Санкции против компании "Роснефть Трэйдинг" носят произвольный и избирательный характер, поскольку другие международные компании, в том числе американские, проводят аналогичные мероприятия в Венесуэле», — говорится в заявлении компании.

Акции "Роснефти" первоначально упали на 5,2% на новостях о санкциях, но во вторник закрылись в минусе на 2,7% после того, как инвесторы осознали, что они затронули только дочку компании.

В среду "Роснефть" сообщила о 45-процентном росте чистой прибыли в четвертом квартале 2019 года и о 20-процентном росте продаж сырой нефти в 2019 году, несмотря на загрязнение трубопровода "Дружба" и глобальные усилия США по ограничению ее добычи.

Инвесторы, несомненно, были воодушевлены, поскольку компания заявила, что хорошие результаты позволят ей увеличить итоговые дивиденды за 2019 год "гораздо более быстрыми темпами", чем 5,2-процентный рост за первую половину 2019 года. При условии одобрения акционерами, дивидендная доходность, основанная на средней цене акций, составит около 8%, говорится в сообщении "Роснефти".

Одновременно с этим санкции привели к тому, что мировые фьючерсы на нефть увеличились и составили в среду в среднем 52 доллара за баррель марки Brent.

Читайте по теме:

Что стоит за увеличением экспорта российской нефти в США

Что на уме у Трампа через год после попытки госпереворота в Венесуэле

Венесуэла обошла санкции США по нефти

Темы роснефть игорь сечин сша и венесуэла антироссийские санкции
Актуальная аналитика
Техника красоты
Антицеллюлитное обертывание — самый эффективный способ в борьбе с целлюлитом
Флебология
Варикоз вен: профилактика и лечение уникальными методиками
Нефть
Сечин ответил на санкции ростом дивидендов инвесторам "Роснефти"
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Международный Конгресс недвижимости пройдет в Берлине 25 февраля
Мосгорсуд принял решение заблокировать ресурс, занимающий плагиатом
В Красноярском крае будут развивать туркластер "Арктический"
В Самаре развивают инклюзивный туризм
В "Таганае" появится новый эколого-туристический комплекс
Поршнев, Елисеев и Логинов попали в масс-старт ЧМ по биатлону
Иркутская пенсионерка отморозила руки в собственном доме
Еще один почтовый сервис заблокировали в России за письма о минировании
Адвокат убившего педофила уфимца пообещал прекратить дело
Телеведущая Анфиса Чехова сменила имидж
Последние материалы
Антицеллюлитное обертывание — самый эффективный способ в борьбе с целлюлитом
Варикоз вен: профилактика и лечение уникальными методиками
Международный Конгресс недвижимости пройдет в Берлине 25 февраля
Мосгорсуд принял решение заблокировать ресурс, занимающий плагиатом
Сечин ответил на санкции ростом дивидендов инвесторам "Роснефти"
В Красноярском крае будут развивать туркластер "Арктический"
В Самаре развивают инклюзивный туризм
В "Таганае" появится новый эколого-туристический комплекс
Поршнев, Елисеев и Логинов попали в масс-старт ЧМ по биатлону
Иркутская пенсионерка отморозила руки в собственном доме
Популярное
Шоу-бизнес
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем

Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.

Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Любовь Степушова Сечин ответил на санкции ростом дивидендов инвесторам "Роснефти" Любовь Степушова Петр Фадеев Цены на парковку бьют мировые рекорды Петр Фадеев Василий Амирджанов Церковный троллинг: холивар протоиерея Смирнова Василий Амирджанов
Комментарии
Сечин ответил на санкции ростом дивидендов инвесторам "Роснефти"
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Послание президента: опять народ обманули?
Медведев остался доволен работой своего правительства
Ангажированных политиков надо тыкать в историю
Алексей Кустов: "Прохоров угробил биатлон. Юрченко угробит лёгкую атлетку"
Отставка Суркова: есть ли у Киева повод для радости
Алексей Кустов: "Прохоров угробил биатлон. Юрченко угробит лёгкую атлетку"
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Эксперт: Зеленский ведет себя как мальчик, которому могут уши надрать
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Как принцип социальной справедливости поможет провести "мусорную" реформу в России
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Медведев остался доволен работой своего правительства
Адвокат убившего педофила уфимца пообещал прекратить дело
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Налоги растут. Россия ждет Гитлера?
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Беспилотник неизвестного происхождения сблизился с самолетом Шойгу
Два сокамерника поссорились из-за Ольги Бузовой
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ