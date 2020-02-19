Сечин ответил на санкции ростом дивидендов инвесторам "Роснефти"

"Роснефть" пообещала инвесторам увеличить дивиденды по акциям по итогам 2019 года на фоне новости о наложении на нее санкций.

Мадуро и "Роснефть" обхитрили Трампа

США наложили санкции на "Роснефть Трэйдинг"

США во вторник под предлогом усиления финансового давления на Венесуэлу внесли в черный список дочернюю компанию контролируемого государством нефтяного гиганта "Роснефть" — швейцарскую "Роснефть Трэйдинг" (Rosneft Trading SA).

Этот шаг замораживает все находящиеся в США активы компании и ее председателя Дидье Казимиро. Торговую компанию обвиняют в том, что она помогла президенту Николасу Мадуро избежать санкций США в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы.

«"Роснефть Трэйдинг" и ее президент выступили посредниками в продаже и транспортировке сырой нефти из Венесуэлы», — заявил министр торговли США Стивен Мнучин.

Мадуро неугоден США своей антиамериканской политикой, но, конечно, обвиняется совсем в другом — что фальсифицировал президентские выборы в 2018 году и возглавляет "коррумпированный и жестокий режимом". Эти претензии Мадуро опровергает, обвиняя США во вмешательстве во внутренние дела его страны, ведя подрывную деятельность санкциями, которые приносят народу Венесуэлы страдания.

За прошедший год ситуация в Венесуэле изменилась:

протесты в Венесуэле стихли;

страна выбирается из разрухи, в магазинах появились товары;

самозванный президент Хуан Гуайдо теряет поддержку населения, он не избран спикером Национального собрания;

Мадуро же на международном уровне поддерживают многие страны, в том числе Россия.

США боятся эффекта бумеранга

Заметим, что на "Роснефть" и ее дочку уже были наложены санкции США в 2014 году, они лишили ее возможности получать американские кредиты более чем на 90 дней.

В госдепе США уточнили, что в этот раз материнская компания не санкционирована, вероятно, из-за опасений, что этот шаг потрясет мировые нефтяные рынки, учитывая, что на "Роснефть "приходится около 5% мирового производства — в среднем 5,8 млн баррелей в день. Кроме того, "дружеская" США британская BP владеет 19,75% акций "Роснефти". Этот фактор тоже не может не учитываться.

Также санкции на сотрудничество с компанией "Роснефть Трэйдинг" наложены только на американские компании — в течение трехмесячного периода они должны свернуть существующие с ней сделки. То есть у Игоря Сечина есть возможность игнорировать санкции через работу с неамериканскими подрядчиками, однако не исключено, что продавать нефть придется с большой скидкой (до 20%), или же Венесуэла найдет другого трейдера.

В Венесуэле власть Мадуро только усилится

Очевидно, что объявленные санкции имеют целью не столько нанести вред "Роснефти", сколько получить голоса избирателей в испаноязычных штатах США. Весьма сомнительно, что у администрации Трампа есть желание на полномасштабную конфронтацию с "Роснефтью" — со всеми вытекающими последствиями для цены на нефть в год выборов.

То же самое касается авантюризма в Венесуэле по поддержке нелегитимного Гуайдо. Как правило, серьезные санкции всегда укрепляют народное единство, а следовательно, власть Единой социалистической партии Венесуэлы и Мадуро.

Наш ответ Чемберлену

"Роснефть" охарактеризовала санкции в отношении своего торгового подразделения как "незаконные злоупотребления властью".

«"Роснефть" реализует свои проекты в Венесуэле в строгом соответствии с нормами международного и национального законодательства. Санкции против компании "Роснефть Трэйдинг" носят произвольный и избирательный характер, поскольку другие международные компании, в том числе американские, проводят аналогичные мероприятия в Венесуэле», — говорится в заявлении компании.

Акции "Роснефти" первоначально упали на 5,2% на новостях о санкциях, но во вторник закрылись в минусе на 2,7% после того, как инвесторы осознали, что они затронули только дочку компании.

В среду "Роснефть" сообщила о 45-процентном росте чистой прибыли в четвертом квартале 2019 года и о 20-процентном росте продаж сырой нефти в 2019 году, несмотря на загрязнение трубопровода "Дружба" и глобальные усилия США по ограничению ее добычи.

Инвесторы, несомненно, были воодушевлены, поскольку компания заявила, что хорошие результаты позволят ей увеличить итоговые дивиденды за 2019 год "гораздо более быстрыми темпами", чем 5,2-процентный рост за первую половину 2019 года. При условии одобрения акционерами, дивидендная доходность, основанная на средней цене акций, составит около 8%, говорится в сообщении "Роснефти".

Одновременно с этим санкции привели к тому, что мировые фьючерсы на нефть увеличились и составили в среду в среднем 52 доллара за баррель марки Brent.

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