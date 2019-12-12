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Автор Любовь Степушова

"Северный поток-2": санкции против европейских компаний не будут реализованы

Экономика » Сырье » Газ

Санкции против европейских компаний, строящих "Северный поток-2", будут приняты, но они не будут реализованы. Для этого есть три причины.

Дональд Трамп мог давно ввести санкции против "Северного потока-2", но он дождался, чтобы это сделал конгресс законом, то есть тянул время. Возникает вопрос — почему?

Санкциям против "Северного потока-2" дан ход

Напомним, что в среду Палата представителей" принятием "Закона об оборонном бюджете на 2020 год" ввела санкции против европейских компаний, строящих трубопровод "Северный поток-2". За законопроект проголосовали 377 депутатов против — 48. Ожидается, что сенат утвердит этот закон через неделю. Белый дом уже дал понять, что президент США подпишет этот законодательный пакет.

Составной частью этого закона является "Закон о защите энергетической безопасности Европы". Разработчик закона, республиканец Тэд Круз, утверждает, что причиной его принятия является забота о Европе, которой США не дадут попасть "в еще большую зависимость от России". Кроме того, не дадут России "получить немецкие деньги", которые пойдут на разворачивание "агрессии против Украины".

Немецкие политики и бизнес не согласны с такой констатацией и уверяют, что проект носит чисто экономический характер и диверсифицирует маршруты доставки газа в Германию и Европу. Конечно, на поверхности и интерес снижения цены на газ собственным потребителям — на 20%. В Европе отмечают также, что налицо интерес США продавать свой СПГ Германии.

Санкции наложены на компании-трубоукладчики

Закон по санкциям предусматривает, что государственный секретарь США Майк Помпео в консультации с министром финансов Стивеном Мнучиным должен в течение 60 дней сообщить конгрессу, какие суда-прокладчики используются в строительстве и какие компании предоставили эти суда. Управляющие этих компаний и их основные акционеры лишаются права въезда в США, существующие визы должны быть аннулированы. Операции тех, кто связан с их собственностью или деловыми интересами этих компаний в США, должны быть заблокированы. Такие же санкции наложены на строителей газопровода "Турецкий поток". Санкции должны также применяться к последующим морским проектам — продолжающим оба трубопровода.

Затем дается 45 дней этим компаниям на то, чтобы оставить работу и выйти из-под санкций. Если же они это не сделают, то санкции вступают в силу.

Заметим, что капиталовложения в "Северный поток-2" (СВ-2) составляют около десяти миллиардов евро. Половина работ финансируется "Газпромом", а другая — пятью европейскими компаниями: OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper и Shell. Они объединены в консорциум Nord Stream 2AG. Конкретно глубоководной укладкой труб занимается швейцарская компания Allseas — подрядчик Nord Stream 2AG. "Газпром" имеет свою компанию- трубоукладчик — South Stream Transport B. V, которая работала на "Турецком потоке". Более 90 процентов маршрута "СВ-2" уже пройдено, по морскому дну осталось уложить 300 км.

Почему санкции против "СВ-2" не заработают

Представляется, что Трамп не будет спешить требовать от Помпео и Мнучина быстрых действий, поскольку если бы он это хотел, то давно мог бы наложить санкции своим указом в соответствии с Законом CAATSA 2017 года "О противодействии противникам США посредством санкций".

Трамп вначале заявлял, что Германия превращает себя в "заложницу России", но постепенно смягчал свою позицию, на встрече с Ангелой Меркель на саммите НАТО на прошлой неделе он заметил, что это "проблема, которую Германия должна решить сама".

"Возможно, это не будет проблемой для Германии, я надеюсь на это", — сказал президент США.

Почему же Белый дом сделал так, что реально санкции могут быть наложены только через 3 месяца, когда трубоукладчики европейских компаний уже пройдут оставшиеся 300 километров пути ("Турецкий поток" уже по морю проложен)?

Если конгресс увязывает санкции с украинским вопросом, то Трампу важно другое — продавать свой СПГ в Европу, вряд ли он получит искомое, если пойдет на конфронтацию. Это, во-первых.

Во-вторых, "речь идет о европейском суверенитете, чего не понимают в Вашингтоне", — сказал Йозеф Брамл, глава программы "Связи с США/Трансатлантические связи Немецкого общества внешней политики" (DGAP) в Берлине.

"Северный поток- 2 "может быть отложен и сделан дороже, но его нельзя остановить. Поезд ушел", — отметил он.

Заметим, что атлантическое братство и так уже сильно подорвано заявлениями Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО, поэтому получать удар от Берлина, который пока в этом вопросе не поддерживает Париж, совсем не выгодно Трампу.

В третьих, есть еще один фактор противодействия санкциям — это позиция Мнучина. 20 ноября Совет национальной безопасности США рекомендовал Трампу объявить санкции, но был только один голос против — министра финансов. Дело в том, что не только Германия, но и Россия может принять контрсанкции.

ТАСС сообщал, что в июне 2018 года министр энергетики РФ Александр Новак во время заседания Всемирной газовой конференции с Мнучиным и главой минэнерго США Риком Перри обсудил "влияние санкций на работу американских компаний в России, в том числе ExxonMobil, Schlumberger, Halliburton". На встрече с Перри Новак также поднял вопрос санкций в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток-2".

Между строк читается предостережение Новака американцам, вряд ли их реализация устраивает Белый дом. Таким образом, санкции по "СВ-2" будут приняты, но они не будут работать.

История превращается в фарс

Используя свое политическое и экономическое влияние на европейских союзников, Соединенные Штаты неоднократно пытались остановить энергетические проекты Москвы в Европу - такие как нефтепровод "Дружба" в 1960-х годах и газопровод "Братство" в 1980-х годах. Эти попытки не только провалились, они вызвали недовольство европейских лидеров, которые обвинили США во вмешательстве в их внутренние дела.

Что касается СССР, то он на фоне наложенных на него санкций наладил выпуск своих труб широкого диаметра. Вероятно, в этот раз Россия наладит выпуск своих глубоководных трубоукладчиков.

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