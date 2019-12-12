Меркель "сдала" Германию США, капитулировав из-за "Северного потока-2"

Слабость правительства Германии, возглавляемого Ангелой Меркель, и его неспособность отстаивать свои интересы перед США констатируют депутаты Бундестага.

О том, что Германия "в лице фрау Меркель "капитулировала" перед Соединенными Штатами Америки в вопросе, касающемся газопровода "Северный поток-2", заявил сегодня Штеффен Котре, представляющий в немецком комитете по энергетике партию "Альтернатива для Германии".

По словам политика, "Северный поток-2" это не просто российский проект.

"Он чрезвычайно важен и для обеспечения энергобезопасности Германии. Поэтому все попытки США его "торпедировать", продиктованные политическими и экономическими интересами Вашингтона, должны были заставить Ангелу Меркель защищать его. А она капитулировала", — считает Котре.

На основании этого депутат от "АдГ" говорит о том, что "это правительство неспособно отстаивать интересы своего народа". Ему (правительству) важнее "стабильность Украины", чем собственная энергобезопасность.

Кстати, аналогичной точки зрения придерживаются и СМИ самой Германии. Вчера, например, большая статья, посвященная "недальновидности" ЕС в целом и Германии, в частности, была опубликована в газете Deutsche Welle.

Подробнее об этом вы можете прочитать в материале на сайте.

Напомним, что баталии вокруг строительства "Северного потока-2" начались по двум причинам:

Первая — Украина боится потерять существенную часть доходов в бюджет, что обязательно произойдет, когда запуск газопровода осуществится, и без нее, как транзитера, все будут прекрасно обходиться.

Вторая причина, по которой "против" "Потока" выступают США, Литва, Латвия и Польша, — эти страны хотят продавать в ЕС свой сжиженный газ.