Против "Северного потока-2" введут санкции в оборонный бюджет США

Председатель комитета сената США по международным делам Джим Риш заявил, что к законопроекту об оборонном бюджете Америки на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода "Северный поток — 2".

Республиканец отметил, что, если ограничительные меры вступят в силу, то это "дорого обойдется" компаниям, участвующим в строительстве газопровода, и России придется искать другой способ завершения проекта.

По словам американского сенатора, причина такого шага в том, что это "окно закрывается", поскольку большая часть "Северного потока" уже построена. А санкции, по мнению Джима Риша, заставят строительные компании, которые участвуют в российском проекте, прекратить работу на строительстве газопровода.

Если ограничительные меры вступят в силу и компании "будут вынуждены закрыться", то России придется искать другой способ завершения "Северного потока — 2"