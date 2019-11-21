Американские власти намерены задержать запуск "Северного потока-2"

Сенатор Тед Круз считает, что санкции в отношении компаний-участников проекта могут более чем на год задержать ввод газопровода в эксплуатацию.

По его мнению, Соединенные Штаты располагают двумя вариантами действий, которые помешают вовремя завершить работы на трубопроводе.

В первом случае Конгресс США примет соответствующий законопроект, во втором — американская администрация использует действующий закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Тед Круз уверен, что наиболее вероятными будут меры, благодаря которым Соединенные Штаты остановят строительство "Северного потока-2".

При этом в Европе уже заявили об отказе от американского сжиженного газа. В бундестаге призвали Евросоюз зеркально ответить Америке, если ее власти введут санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода.

Вместе с США против реализации проекта "Северный поток-2" выступает Польша, Украина и страны Балтии.

Противники строительства газопровода опасаются, что его ввод в эксплуатацию усилит зависимость Европы от России и навредит европейской безопасности. У Соединенных Штатов свой особый интерес — они хотят продавать Европе собственный сжиженный природный газ.