Депутат Бундестага не исключил возможность введения санкций против США

Европа не нуждается в американском сжиженном газе. Более того, в Европарламенте могут рассмотреть возможность введения антиамериканских ограничительных мер, если США реализуют пакет мер против компаний-участников проекта "Северный поток — 2".

С таким заявлением выступил депутат Бундестага Александер Ной.

Официальный представитель фракции "Левые" в Законодательном собрании Германии сказал, что на самом деле никакой экономической необходимости в закупке американского СПГ у Европы нет. А все разговоры о "зависимости ЕС от России", преследуют единственную цель — реализовать американские интересы в Европе.

"Если США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то либо Европейский союз, либо мы в Германии должны активировать соответствующие встречные меры", — цитирует РИА "Новости" слова немецкого депутата, который еще добавил, что европейские меры могут затронуть импорт или товары США.

Напомним, что, как сообщала Правда. ру, на прошлой неделе Парламент Германии не принял закон, по которому российский газопровод "Северный поток-2" может быть защищен от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС.

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