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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Почему россиянам не дают кредит и ипотеку под 2-3% годовых

Экономика » Финансы » Банки print

Соцсети с 2016 года обходит фотография офиса "Сбербанка" в Чехии, предлагающего ипотеку под 6.9%. Более того, впервые в истории 20-летние ипотеки в Дании даются под нулевой процент. Почему же захлебывающиеся в кредитах и долгах россияне платят тем же самым банкам гигантские проценты? И почему у нас не может быть как в Чехии (и народ шутит, что "тогда будет как в Киргизии"? Или, все-таки, может?

Почему россиянам не дают кредит и ипотеку под 2-3% годовых. 404100.jpeg

Вице-президент «Сбербанка» Андрей Шаров уклонился от ответа о разнице в процентных ставках кредитной организации в России и Чехии, вместо этого предложив послушать музыку собственного сочинения. На молодежном форуме «Территория смысла» участник из Кабардино-Балкарии спросил Шарова, почему в России процентная ставка «Сбербанка» составляет 12,9%, а в Чехии - 6,9% - основываясь на широко известной в соцсетях фотографии.

Чем россияне хуже и почему им нужно тянуть такие "безумные, антинародные" (по словам самих заемщиков) проценты? Об этом Pravda.ru спросила ведущих экономистов и аналитиков.

"Причин две. Одна объективная. В России, безусловно, уровень инфляции выше, чем в Чехии. Процентная ставка зависит от уровня инфляция. Но вторая есть и субъективная. С граждан берут максимально возможные деньги в нашей стране по всем направлениям, через процентную ставку, когда речь идет о кредитовании граждан. Это очень варварское, грубое проявление фактора финансиализации (то есть господства финансового капитала) в том числе над гражданами",- заявил Pravda.ru директор института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин.

"У нас (в большинстве случаев) проблемы решаются за счет граждан и в интересах крупного капитала. Если посмотреть статистику динамики прибылей крупного капитала, с одной стороны, и реальных доходов граждан - это будет "замечательно". Это такая "алхимия", которую надо знать - и которая показывает реальное положение живущих в стране людей",- считает экономист.

"Потому что и в том, и в другом случае банк рассчитывает на прибыль. Если Сбербанк дал бы кредиты в Еврозоне, то он оглядывался на инфляцию в Еврозоне и процент по кредиту был бы еще меньше, чем в Чехии - им пришлось бы выдавать кредиты под 3,5%, под 2,5%",- уверен руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

"Процент диктуется уровнем инфляции, который есть в Чехии - чтобы всегда иметь прибыль. В России они выдают тоже в расчете на то, чтобы всегда иметь прибыль. И всегда в расчет ставки они включают инфляцию. К тому же здесь нет такой конкуренции на рынке кредитов, то есть нет компаний, которые были бы готовы кредитовать еще дешевле", - считает экономист.

"Банки продолжают политику сохранения максимальной прибыли в России. И это основная причина дороговизны кредитов, потому что они должны кредитовать значительно дешевле. Они должны давать кредиты под 8-9%, не более того вместе со всеми страховками. Но они, тем не менее, хотят зарабатывать много, получать большую прибыль. Они используют свое монопольное положение на рынке",- уверен он.

При этом эксперт отмечает, что "россияне обращают внимание только на ставку, то есть им говорят, что в России бандитский режим -поэтому у нас ставка 12% по ипотеке, а британцы платят 1%". Он подчеркивает, что "ближайшем рассмотрении выясняется, что британцы выплачивают недвижимость 20-40 лет, иногда чуть ли не двумя поколениями, потому что цена у нее бешенная. А у нас люди погашают этот кредит за 5-7 лет".

"Если бы сейчас, допустим, Греф сказал «Я решил стать четным человеком, я полюбил Россию, вы не поверите, но я полюбил. Поэтому, друзья, будем вас кредитовать под 3% и давать все кредиты на покупку любой недвижимости» - представляете, что бы началось на рынке недвижимости? Взлетели бы цены. Конечно, кредит должен быть дешевле. Но все это не слишком просто. Здесь нужно обеспечивать рост предложения недвижимости. Это только государство может сделать",- заключил он.

"Ставка определяется, ориентируясь на ставку Центрального банка по возможности получить деньги у Центрального банка для банков. А Центральный банк, в свою очередь, ориентируется на уровень инфляции. У нас инфляция 5%. Соответственно, ставка «Банка России» 7,25. Соответственно, разница примерно два процентных пункта. А ставки для депозитов и кредитов, ну, депозиты ниже, кредиты больше, чтобы заработать, должны иметь где-то примерно два пункта больше, чем ставка Центрального банка. То есть если вы берете деньги у Центрального банка, вы должны их потом возвращать и что-то зарабатывать. Отсюда можно сказать, что по депозитам где-то 7,25 плюс 2-2,5, и мы выходим на девять с чем-то. И плюс к этому еще маржа на кредите - выходим на десять с лишним",- добавляет член наблюдательного совета ВТБ, экс-председатель Центробанка Сергей Дубинин.

Тем временем, как стало известно Pravda.ru, Nordea Bank Abp заявил, что начнет предлагать 20-летние кредиты с фиксированной ставкой, без начисления процентов.Например, Jyske Bank A/S заявил, что начнет выпускать 10-летние ипотечные бонды с купоном - 0,5%.

Датчане теперь также могут получить 30-летнюю ипотеку под 0,5%. Nordea недавно скорректировала свой проспект, объявив ипотечные кредиты на срок до 30 лет под отрицательные ставки.

Напомним, что все больше россиян наращивают свою кредитную нагрузку, что сохранить возможность своего хотя бы минимального потребления и для отдаления момента попадания в категорию нищих. Уровень закредитованности домохозяйств в среднем по России в первом квартале 2019 года вырос до 28% - хотя год назад этот показатель составлял 23%.

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Банки
Почему россиянам не дают кредит и ипотеку под 2-3% годовых
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