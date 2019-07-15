Владелец платиновой карты отказался летать "Аэрофлотом"

Один из ведущих социологов России, платиновый клиент авиакомпании "Аэрофлот" заявил, что ему больше не по пути с национальным перевозчиком - выдвинув ряд претензий и предположив, что полеты теперь могут оказаться небезопасными.



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День, когда я понял, что с #Аэрофлот мне больше не по пути. Летаю я много - вы, наверное, уже заметили. И всегда предпочитал для полётов Аэрофлот. Налетал сначала на серебряную карту, потом на золотую... последний год - у меня платиновая карта. Это, к слову, минимум 120.000 миль в воздухе за год",- поделился он.

"Что даёт платиновая карта? Да, в общем, почти ничего. Изредка на регистрации предложат пересадить на места Space+. Ну, те, где ноги можно вытянуть. Так что единственной реальной привилегией является бесплатное пользование лаунжем «Аэрофлота». Лаунжи сегодня не те, что раньше- там толпы народу, еда скудная и невкусная, спиртное почти все платное... Но все-таки там ждать самолёта удобнее, чем в общем зале. И к хорошему - быстро привыкаешь!",- рассказал пассажир-постоянный клиент "Аэрофлота".

Однако, по его мнению, "все это в прошлом".

"Аэрофлот решил расчистить свои лаунжи от пассажиров, сообщили мне сегодня в терминале В аэропорта Шереметьево! И начать решил, видимо, с меня. В лаунж меня не пустили, потребовав предъявить платиновую карту. И хотя на моем посадочном талоне она указана (всегда этого было достаточно), пустить - отказались. Наверное, подозревают в чем-то своих коллег, регистрирующих пассажиров, проверяющих их данные и указывающих в посадочном категорию Карты?",- пожаловался в Facebook социолог.

"Раньше я пользовался в основном Шереметьево как базовым аэропортом "Аэрофлота", но теперь это в прошлом. Ловите меня в Домодедово, Внуково и Жуковском! Мне предстоит открыть для себя прелести других авиакомпаний",- пояснил он.

"Как вы думаете, чем объясняется такое свинство некогда приличной флагманской Российской авиакомпании?",- спросил пассажир и предложил варианты. Среди них "Зажрались монополисты - делают, что хотят, на пассажиров им начхать, все равно конкуренция в авиаперевозках близится к нулю", "Пытаются прикрыть свою экономическую неэффективность, сокращая собственные издержки за счёт пассажиров".

Также он дал выбор между еще двумя причинами "Это очередной - после коллапса с багажом в том же «Шереметьеве» - пример деградации культуры управления "Аэрофлота" и "в руководстве "Аэрофлота" - кризис, средние менеджеры делают, что хотят, а начальству не до них - и тем более не до пассажиров".

Кроме того, в комментариях социолог заявил, что Отсутствие реакции на его пост - "явный симптом деградации".

"Она началась не сегодня и не вчера. Катастрофа «Суперджета», как я теперь понимаю, не на пустом месте произошла. Так что теперь, полагаю, отказ от полетов "Аэрофлотом" - вопрос Безопасности. Жаль, конечно, но делать вид, что ничего не произошло и по-прежнему любить когда-то великую, а теперь деградирующую компанию - просто небезопасно",- считает он.