Депутат Госдумы рассказал, почему правительство не санкционирует Trivago и "Сбербанк" за Крым

Иностранные компании, которые не поддерживают суверенитет России над Крымом должны быть удалены с российского рынка, считает депутат Николай Арефьев. По его словам, правительство этого не делает, потому что погрязло в кумовстве.



Reuters: «Супруга Зеленского купила пентхаус в Крыму за половину стоимости» / Новости от 01.05.2019 13:22

Немецкий онлайн-сервис поиска отелей Trivago. ru перестал отображать в поиске крымские отели. Такие же проблемы у известного сайта Booking. com. Правда, если поставишь галочку, что для рабочих целей, то выдает результат поиска. Эти сайты не поддерживают суверенитет России над Крымом, должны ли они работать в России?

Как сказал "Правде.Ру" первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству в ГД Николай Арефьев, Trivago и все остальные боятся попасть под санкции, поэтому не работают в Крыму. По мнению депутата, нужно создавать свои системы оповещения и бронирования. "Все иностранное — все ненадежное. Мы, как были за железным занавесом, так и остались", заметил он.

"Сегодня мне звонили, что хотят произвести в России локализацию турбин "Siemens ". Хорошо, перейдем, а завтра "Сименс" скажет: "Мы закрываем ваш завод, мы попали под санкции". И что мы будем делать? Но с другой стороны, мы свои трубы уже делать не умеем, потому что мы свои заводы закрыли. Они сейчас конкурировать с "Сименсом" не смогут", — отметил Николай Арефьев.

Поэтому, считает депутат, надо развивать все свои системы в экономике. И торговые системы, в том числе, потому что многие из них в Крым тоже не заходят, потому что это иностранные торговые системы. "Дикси", "Пятерочка" — если они завтра решат, что санкции им повредят, то в Москве, например, многие районы остануться без продуктов", — продолжил Николай Арефьев.

Депутат отметил в этой связи, что в Крым не заходит и "Сбербанк", потому что он не государственный, а "наполовину принадлежит Великобритании". "У нас осталась только половина акций, 50+1, и банк тоже боится санкций, и не только западных, но и украинских".

"Когда начали громить "Сбербанк" в Киеве, в "Сбербанке" тогда сказали, что они в Крым не пойдут, иначе на всей Украине "Сбербанк" будет ликвидирован. А это ему не выгодно, потому что, "обороты там довольно большие, и половина Сибири — это украинский народ, кроме того украинцы ездят в Россию, и регистрируется большое количество денежных транзакций", — отметил Николай Арефьев.

"Дело в том, что в допуске на наш рынок иностранных компаний повязла вся наша руководящая элита. Родственники этой элиты ведают различными долями в их бизнесе, поэтому наше правительство скромно молчит и санкции против непризнающих Крым не вводит", — сделал вывод депутат.

Как сообщала "Правда.Ру" два крупнейших банка России — "Сбербанк и ВТБ будут обслуживать крымское население по биометрическим данным. С такой новостью выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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